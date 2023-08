[株式会社東京ニュース通信社]

「週刊TVガイド2023年9/22号」9月13日(水)発売



東京ニュース通信社は「週刊TVガイド2023年9/22号」を9月13日(水)に発売。台湾出身の俳優・林子閎(リン・ズーホン)が登場し、アニメイト通販購入者特典として生写真が付くことが決定しました。







「We Best Love 永遠の1位/2位の反撃」('21年、以下「WBL」)で主演を務め、アジアの視聴者を虜にし、日本のファンからも熱い視線を集める大注目俳優・林子閎(リン・ズーホン)。今年開催した日本での初ファンミーティング「1st Fanmeeting in Japan」のチケットは、即完売! 「週刊TVガイド2023年6/9号」に登場した際にも大変な反響があり、満を持して「週刊TVガイド2023年9/22号」に再登場となる。



また、アニメイト通販にて「TVガイド2023年9/22号」の関東版を購入すると、特典として林子閎(リン・ズーホン)の生写真が全4種類の中から1枚プレゼントされる限定企画も。花の中や青い世界で妖艶な眼差しを向ける黒い洋服のパターンと、オーロラ色の空間で振り向きざまの笑顔や微笑んだ横顔を見せる白い洋服のパターン。そんな、さまざまな林子閎(リン・ズーホン)の魅力が楽しめる貴重な生写真は要チェックだ。



<林子閎(リン・ズーホン)さんコメント>

こうして再び日本に来ることができ、週刊TVガイドさんの取材を受けられて光栄です。とてもうれしかったです。まさか2回目の取材をしていただけるとは思ってもいなかったので。今回のインタビューは、前回よりもさらに深い内容になっていて、僕が「WBL」で演じたシードーについてじっくりお話させていただきました。また、前回の記事が掲載された後、ファンの方々が編集部にたくさんの感想を寄せてくださったということもスタッフの方から聞きました。これも思いもしていなかったことです。本当にありがとうございます。放送終了から2年という時間を経て「WBL」の映画版(「We Best Love 永遠の1位/2位の反撃 The Movie」)が公開されると知った時は、“本当に?”って思ったんです。しかも、(台湾ではなく)日本での上映ということもあり“見てくれる人はいるのかな? 大丈夫かな?”って少し心配にもなったりして(笑)。でも、映画版の舞台あいさつで見た光景や、編集部に感想を届けてくださったというお話などから、皆さんの強い想いを感じることができました。「WBL」という作品を深く愛し、視聴してくださったことに本当に感謝しています。ありがとうございます。今回の記事も、楽しんでいただけたらうれしいです。



アニメイト通販購入者特典 決定!





アニメイト通販にて「週刊TVガイド関東版 2023年9月22日号」をご購入の方に<林子閎(リン・ズーホン) 生写真>を1枚プレゼント!

※絵柄4種類より1枚を選んで、ご購入いただけます。

※アニメイト実店舗での特典付き販売はございません。通販のみの特典となります。



アニメイト通販でのご購入については下記HPをご覧ください。

1.林子閎(リン・ズーホン) 特典生写真A

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2318909/



2.林子閎(リン・ズーホン) 特典生写真B

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2318910/



3.林子閎(リン・ズーホン) 特典生写真C

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2318911/



4.林子閎(リン・ズーホン) 特典生写真D

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2318912/



・週刊TVガイド関東版 2023年9月22日号 4冊セット【林子閎(リン・ズーホン) 特典生写真付き(4種)】

https://www.animate-onlineshop.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=23483



※特典付き販売は関東版のみとなります。

※アニメイト実店舗での特典付き販売はございません。通販のみの特典となります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。



【注意事項】

※8月25日現在

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。



【紙版 商品概要】

「週刊TVガイド2023年9月22日号」

関東版/関西版/中部版/福岡・佐賀・山口西版/北海道・青森版/岩手・秋田・山形版/宮城・福島版/静岡版/長野・新潟版/石川・富山・福井版/広島・島根・鳥取・山口東版/岡山・香川・愛媛・高知版/長崎・熊本版/鹿児島・宮崎・大分版

●発売日:2023年9月13日(水)※一部発売日が異なる地域がございます

●特別定価:490円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド2023年9月22日号」

●配信日:2023年9月15日(金)以降~順次配信開始予定

●価 格:490円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。電子版からはご応募できない企画があります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■公式X(Twitter)

@weekly_tvguide<https://twitter.com/weekly_tvguide>

■公式インスタグラム

@weeklytvguide<http://instagram.com/weeklytvguide/>



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/25-20:46)