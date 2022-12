[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、漫画家・あらゐけいいちの展覧会『あらゐけいいちの空想と妄想と想像と創造展』を2023年1月13日(金)~2月5日(日)の24日間、GALLERY X BY PARCO(渋谷パルコ B1F)にて開催いたします。





『日常』新刊・『雨宮さん』コミック第1巻の発売を記念して、”あらゐけいいちの頭の中をのぞく”展覧会の開催が決定いたしました!







漫画だけではなく幅広い分野で活動する、あらゐけいいち。本展は、漫画・イラスト・アニメーションという三つの軸から、あらゐけいいちの頭の中では何が起きているのか、どのようにして数々の創作が生まれているのかを覗き見ることができる展覧会です。



展覧会会場内には、作業場の再現やあらゐけいいち自画像の初の着ぐるみ化、原画や様々な秘蔵アイテムの展示などを行います。



会場ではあらゐけいいち×サンリオコラボの販売や、展覧会のために描き下ろしたオリジナルグッズ、図録など展覧会をより楽しむための商品も多数販売いたします。



また同日2023年1月13日(金)より、渋谷パルコ6FのTOKYO PARADEにて、コラボカフェ『日常レストラン』も開催が決定!展覧会・カフェともに、各地巡回開催も予定しております。合わせてお楽しみください!





『 あらゐけいいちの空想と妄想と想像と創造展』概要



●会期:2023年1月13日(金)~2月5日(日)

●会場:渋谷PARCO B1F 「GALLERY X BY PARCO」(東京都渋谷区宇田川町15−1)

●営業時間:11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで

●入場:500円税込 ※小学生以下無料

●WEB:https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1121

●主催:パルコ/CHOCOLATE

●協力:小学館/KADOKAWA

※営業日時は感染症拡大防止の観点から変更となる場合がございます。詳しくは渋谷PARCO営業日時をご確認ください 。

※イベント内容は予告なく変更とな る場合 がござ います 。

渋谷PARCO公式サイト:https://shibuya.parco.jp/





入場予約チケット



2023年1月13日(金)~1月15(日)の3日間は、予約整理券をお持ち方を優先ご案内いたします。

予約整理券発売日:2022年12月17日(土) 正午

→購入はこちら:https://t.livepocket.jp/t/6mnwf





展覧会オリジナルグッズ



[展覧会 公式パンフレット]

本展示の公式パンフレット。イラスト、漫画、アニメといった展示物の情報に加え、デビューから現在までの歴史を一気に辿った「あらゐけいいち年表」も特別収録。

あらゐけいいち作品のこれまではもちろん、これからがもっと楽しみになる一冊となっています。

●『あらゐけいいちの空想と妄想と想像と創造展』公式パンフレット:1,320円(税込)





[展覧会 グッズ]





●マグカップ:2,200円

●半袖Tシャツ(全2色):各3,850円

●長袖Tシャツ(全3色) :各5,280円

●マスキングテープ 3個セット:1,650円

●手ぬぐい(全2種) :各1,980円

●ダイカットステッカー(全3種):各660円

●アクリルスタンド:1,320円

●クリアファイル 2枚セット:1,320円

●煩悩アクリルキーホルダー:500円

●キャンバスアート マグネット:660円

and more.



※価格はすべて税込です。

※画像はイメージです。仕様や価格、発売日などは変更になる場合がございます。





あらゐけいいち × SANRIO CHARACTERS コラボグッズ







●アクリルスタンド(全7種):各1,650円

●アクリルキーホルダー(7種ランダム):770円

●缶バッジ(7種ランダム)495円

●ダイカットステッカー(全7種):各440円

●トートバッグ(1種):3,080円

●BIG Tシャツ(全2種):各4,290円

●キャンバスポーチ(全2種):各2,420円

●ふかふかクッション(全3種):各3,850円

●ハンドタオル(全4種):各880円

●折り畳みミラー(1種):1,760円

●PPマスクケース(全4種):各770円

and more.





コラボカフェ概要 & スタンプラリー企画







日常レストラン』概要

●<東京・渋谷>TOYKO PARADE goods&cafe(渋谷PARCO 6F)

-2023/1/13(金)~ 2/26(日)

-OPEN 11:00 ー CLOSE 21:00(ラストオーダー FOOD 20:00 / DRINK 20:30)

※土日祝日のみ10:00 OPEN



カフェ詳細はこちら:https://the-guest.com/nichijou-restaurant_info/

※本カフェのご利用は「ノベルティ付予約整理券(電子チケット)」をお持ちのお客様を優先でご案内

いたします。

※事前に「ノベルティ付カフェ予約整理券」をご購入の上、カフェへご来場いただくのがおすすめです。

予約整理券の購入方法の詳細はカフェHPをご確認ください。





スタンプラリー企画

"あらゐけいいちの空想と妄想と想像と創造展"×"日常レストラン"連動企画実施決定!

会期中に展覧会&カフェをご利用いただき、スタンプを2つ集めると特製缶バッジをプレゼント!

※キャンペーン期間中のみ対象

※カフェ物販のみのご利用は対象外

※画像はイメージです





新刊情報





日常(十一)



7年ぶりまさかの復活!? 『日常』が帰ってきた!



日常を知らない人、日常を知っている人、どんな人でも手に取ればすぐにみんな楽しめる、ポップでキュートなギャグコメディの決定版!



定価:704円(税込)

発売日:2022年12月26日





雨宮さん (1)







なんか好きはとめられない!やめられない!



主人公は人には言えない秘密を抱える「雨宮さん」。

彼女の毎日はいつだって想像の斜め上!



『日常』のあらゐけいいちが贈る、もうひとつの日常コメディー!



連載時のカラーを完全再現した豪華ハードカバー特別版も同時発売!



特別版 定価 : 1,683円(税込)

通常版 定価:715円(税込)



発売日: 2022年12月26日

小学館刊



