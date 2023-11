[ロングランプランニング株式会社]

振付演出には 歌舞伎・宝塚・吉本新喜劇などのフラメンコ演出も手掛ける 佐藤浩希氏が担当



一般社団法人日本フラメンコ協会(東京都中野区)主催、『フラメンコのちから ~The Power of Flamenco~』が2023年12月~2024年1月に、全国6都市(仙台・札幌・富山・徳島・大阪・千葉)にて上演されます。

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて発売中です。





フラメンコには、プロ、アマ、性別、年齢、国籍といったあらゆる垣根を超えて、すべての人々にポジティブなエネルギーを伝える力があります。この「フラメンコのちから」を日本全国のみなさまにお届けするために、日本を代表する三世代のフラメンコ・アーティストたちを率いて、本年12月から来年1月にかけて、全国6カ所(仙台、札幌、富山、徳島、大阪、千葉)にて、史上初の全国公演ツアーを開催します。







この振付演出には、歌舞伎、宝塚、吉本新喜劇などのフラメンコ振付演出で活躍する佐藤浩希氏を迎え、日本フラメンコ史上類をみない規模と多様性をもった作品として、全国のフラメンコ・アーティストたちを交えた「現地作品」と共に、各地で上演いたします。



生きていれば誰もが逃れることのできない苦しみや悲しみ、それでもやはり生きているからこそ感じされる喜び、そんな腹の底から沸き起こってくる喜怒哀楽の情動を、歌や踊りを通じで表現するフラメンコには、観る側にはもちろん、演じる側にも強いカタルシス(精神の浄化)と幸福感をもたらす「ちから」があります。フラメンコの舞台を観終わったあとに、「ああ、生きててよかった」「生きるって、素晴らしい」と感じていただくこと、またその鑑賞をきっかけとして、フラメンコを愛好し、実践する道へと進む仲間が日本中に増えていくことが、私たちの願いです。







来たるべきとき/小山 雄二(元 月刊パセオフラメンコ編集長)





この目を疑うような見事なまでの展開。私の観てきた日本のフラメンコ五十年の歴史が、いま大幅に刷新されたことを知る。今年三月に開催された一般社団法人日本フラメンコ協会主催『第11回アニフェリア/フラメンコの祭典』は、心をひとつにして世代間ギャップを楽々と乗り越え、観客サイドがずっと望んでいたステージを実現した。



もともとスペインの個人芸であるフラメンコを、ここまでまとめ上げた要因がいくつか視える。第一に、出演者それぞれの高いモチベーション。ソリストとしての矜持と群舞の一員としての協働が絶妙に噛み合っている。第二に、それらを自然に引き出し、ギリギリのところでスパッと形を創り上げる指揮者の力量。第三に、それらすべてを縁の下から支え続ける事務局と現場制作陣、そして観客。これらすべてが機能し合って、奇跡とも思える舞台は実現した。



そして、好機を逸しない挑戦は続く。国の支援を受け、今冬には札幌、仙台、富山、大阪、徳島、館山の六カ所でこの公演が実現する。油断する者はいない。道を切り拓く本番はこれからだ。









一般社団法人日本フラメンコ協会





日本フラメンコ協会(Asociacion Nipona de Flamenco /通称ANIF)は、日本のフラメンコ芸術の普及振興および向上発展に寄与することを目的に1990年に発足、2013年に一般社団法人となった、日本のフラメンコ芸術の統括団体です。その会員数は、2023年3月現在で804名。踊り(バイレ)・ギター・歌(カンテ)・打楽器などの実演家、スタッフ、そして、この文化の根底を支える熱心な愛好家(アフィシオナード)から成ります。これらの会員、協会理事、監事、事務局長が、力をあわせ運営しております。



公演概要





一般社団法人日本フラメンコ協会 全国公演

『フラメンコのちから ~The Power of Flamenco~』



【仙台公演】

公演日:2023年12月11日 (月) 、12月12日 (火)

会場:トークネットホール仙台(仙台市民会館)小ホール(宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園4-1)



【札幌公演】

公演日:2023年12月14日 (木)、12月15日 (金)

会場:共済ホール(北海道札幌市中央区北4条西1丁目1共済ビル6F)



【富山公演】

公演日:2023年12月19日 (火) 、12月20日 (水)

会場:富山オーバード・ホール 中ホール(富山県富山市牛島町9-28)



【徳島公演】

公演日:2024年1月15日 (月) 、1月16日 (火)

会場:阿南市文化会館 夢ホール(徳島県阿南市富岡町西池田135-1)



【大阪公演】

公演日:2024年1月17日 (水) 、1月18日 (木)

会場:クレオ大阪中央ホール(大阪府大阪市天王寺区上汐5-6-25)



【千葉公演】

公演日:2024年1月23日 (火) 、1月24日 (水)

会場:千葉県南総文化ホール 大ホール(千葉県館山市北条740-1)



<出演者>

小島章司

岡本倫子 小林伴子 齋藤克己 鈴木眞澄 曽我辺靖子 手塚真智子 渡邊薫

石川慶子 大槻敏己 伊集院史朗 鍵田真由美 鍜地陽子 三枝雄輔 三四郎 鈴木敬子 堀江朋子 本間静香 宮内さゆり

荒濱早絵 川松冬花 鬼頭幸穂 佐藤陽美 JURINA 鈴木時丹 中里眞央 脇川 愛 山崎嬉星 山本海

市川惠子 森田志保



[ギター] 鈴木英夫 今田央 片桐勝彦 北岸麻生 福嶋隆児

[カンテ] 有田圭輔 石塚隆充 川島桂子 中里眞央 嶽北慎二 山田あかり



※会場によって出演者は異なります。

※仙台、札幌、富山、徳島、大阪、館山の各地で活躍するフラメンコ・アーティストによる「現地作品」とゲスト出演者は、以下各公演の販売ページに記載の通りです。

http://confetti-web.com/flamenco-anif/



<チケット>

自由席:6,000円(税込)



<スタッフ>

[舞台監督] 飴谷圭介

[照明]有限会社キングビスケット 諏訪幸子、河西みのり、有賀まどか

[音響・大道具]音屋飴谷 出西 光、佐藤陽美、杵渕三朗

[演出助手] 末木三四郎、中里真央

[映像撮影配信]oreodacci, Inc. 小田裕貴

[宣伝写真]ステージフォト 川島浩之

[宣伝美術]moyuru design

[プロデューサー]日本フラメンコ協会 瀬戸雅美

[アシスタントプロデューサー]日本フラメンコ協会 望月素子



<助成>

文化庁 令和4年度補正予算 文化芸術振興費補助金

統括団体による文化芸術需要回復・地域活性化事業(アートキャラバン2)



<後援>

駐日スペイン大使館

スペイン政府観光局

インスティトゥト・セルバンテス東京

(公財)日本スペイン協会

(公財)スペイン舞踊振興 MARUWA財団



<主催/お問合せ>

一般社団法人日本フラメンコ協会

公式WEB https://anif.jp

公式LINE @flamenco_anif

TEL 03-3383-0413



