株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」にて、2019年に行われた1stライブ『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 First Live “with You”』DAY1のライブ映像を無料配信!(別途室料)本日1月5日(金)から3月11日(月)までの期間中、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケルームでお楽しみいただけます。









▽詳細はこちら:https://miruhaco.jp/archives/item2/816018/



このたびの配信は、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 6th Live! I love You ⇆ You love Me』の開催を記念したもので、2019年に武蔵野の森総合スポーツプラザ・メインアリーナで行われた1stライブのDAY1の模様を、約3時間20分にわたってたっぷりとお届け!数々のドラマを生み出した一夜限りのメモリアルなステージが、カラオケルームならではの迫力の音と映像で蘇ります。



なお、2020年に行われた2ndライブ『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2nd Live! Brand New Story』夜公演のライブ映像も無料配信中!(別途室料)この機会をお見逃しなく、身近なカラオケルームで気の合う仲間と飲食を楽しみながら、実際のライブさながらの臨場感をご堪能ください。



== ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 First Live “with You” 【Day1】 配信概要==



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆配信期間:2024年1月5日(金) ~ 2024年3月11日(月)



◆配信コンテンツ:ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 First Live “with You” 【Day1】



【セットリスト】

1: TOKIMEKI Runners (虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会)

2: 夢への一歩 (上原歩夢)

3: 開花宣言 (上原歩夢)

4: ☆ワンダーランド☆(中須かすみ)

5: ダイアモンド (中須かすみ)

6: オードリー (桜坂しずく)

7: あなたの理想のヒロイン (桜坂しずく)

8: 友 & 愛 (宮下 愛)

9: めっちゃGoing!! (宮下 愛)

10: ドキピポ☆エモーション (天王寺璃奈)

11: テレテレパシー (天王寺璃奈)

12: My Own Fairy-Tale (近江彼方)

13: 眠れる森に行きたいな (近江彼方)

14: Evergreen (エマ・ヴェルデ)

15: 声繋ごうよ (エマ・ヴェルデ)

16: Wish (朝香果林)

17: Starlight (朝香果林)

18: CHASE! (優木せつ菜)

19: MELODY (優木せつ菜)

20: Love U my friends (虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会)

<アンコール>

1: CHASE! (優木せつ菜)

2: TOKIMEKI Runners (虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会)



◆料金:無料 ※別途室料



◆再生時間: 3時間19分



▽視聴方法など詳細はこちら:https://miruhaco.jp/archives/item2/816018/



◆ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2nd Live! Brand New Story 【夜公演】

視聴方法など詳細はこちら:https://miruhaco.jp/archives/item2/815945/



▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは!「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。



