“USAGI ONLINE低身長アンバサダー” macoto(まこと) の来店イベントも開催!



株式会社ウサギオンライン(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:須藤 誠)が運営するオンラインデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」は、人気ブランド〈SNIDEL(スナイデル)〉〈FRAY I.D(フレイアイディー)〉などが展開している155cm以下の低身長の方へ向けた00サイズのアイテムを集約した、ファッションを楽しむ小柄な女性のためのPOP UP STORE『Co.USAGI by USAGI ONLINE STORE(コウサギ バイ ウサギオンラインストア)』をジェイアール名古屋タカシマヤにて11月15日(水)より期間限定でオープンいたします。

POP UP STORE オープンを記念し、“USAGI ONLINE 低身長アンバサダー”macoto(まこと)の 来店イベントの開催や、Mila Owen(ミラオーウェン)×macotoのカラーコラボレーションアイテムも展開いたします。

■特設ページ: https://usagi-online.com/s/231102POP_USG/









ファッションを楽しむ小柄な女性のためのPOP UP STORE『Co.USAGI by USAGI ONLINE STORE』概要





●会場 : ジェイアール名古屋タカシマヤ 5階 ローズパティオ

●期間 : 11月15日(水)~11月21日(火)

●営業時間 : 午前10時~午後8時

●所在地 : 〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目一番4号

●電話番号:052-566-1101(大代表)

●取り扱いブランド : SNIDEL (スナイデル) / FRAY I.D (フレイ アイディー)/ LILY BROWN (リリー ブラウン) / Mila Owen (ミラ オーウェン) / CELFORD (セルフォード) / anuans (アニュアンス) / Bibiy. (ビビィ) / Ame no chi Hare (アメノチハレ)



【MA CARD FOR GO GREEN 10%ポイントキャンペーン】を開催!





【MA CARD FOR GO GREEN ポイントキャンペーン】を開催いたします。

期間中は会員ランクに関わらず一律でポイント還元率10%となります。

対象期間: 11月15日(水)~11月21日(火)



POP UP STORE『Co.USAGI by USAGI ONLINE STORE』展開アイテム





USAGI ONLINEでしか手に入らない〈anuans〉〈Ame no chi Hare〉の00(XS)サイズアイテムや、大人気の【USAGI ONLINE×Bibiy.×foxy illustrations トリプルコラボレーションBAG】3型など、スペシャルなアイテムの展開も。



〈anuans〉

商品名 :ダブルクロス

ボックスタックパンツ

価格 : 17,600円

カラー : BLK・IVR・GRN

サイズ : XS



〈 Ame no chi Hare 〉

商品名 :雨でもハレの日フリルヨークコート(Mimi)

価格 : 27,900円

カラー : NVY

サイズ : XS



商品名 :【USAGI ONLINE×

Bibiy.×foxy illustrations】

ODETTE PARTY BAG



価格 : 8,800円

カラー : BLK

サイズ : F



商品名 : 【USAGI ONLINE×

Bibiy.×foxy illustrations】

ODETTE GLITTER BAG



価格 : 8,800円

カラー : BLK

サイズ : F



商品名 : 【USAGI ONLINE×

Bibiy.×foxy illustrations】

ODETTE TULLE BAG



価格 : 9,400円

カラー : BLK

サイズ : F



Mila Owen×macoto Limited Color アイテム





Mila Owenと、2022年春から“USAGI ONLINE低身長アンバサダー” を務める、人気クリエイターのmacoto(まこと)とのカラーコラボレーションアイテムも販売いたします。



カラーコラボレーションアイテム1.



商品名 : パフスリーブケーブルVTレイヤードSET

価格 : 16,940円

カラー : GRN

サイズ : 0,1



カラーコラボレーションアイテム2.



商品名 : 変形タックダンディテーパードPT

価格 : 13,420円

カラー : IVR

サイズ : 00,0,1



※全て税込み価格表記



“USAGI ONLINE低身長アンバサダー”macotoの来店イベントを開催!





POP UP STORE オープンを記念し、macoto(まこと) 来店イベントを開催いたします。

イベントでは、スタイリングのお悩みなど直接ご相談いただけます。

※混雑状況により入場規制をする場合がございます。



●来店イベントスケジュール

11月15日(水) 午後4時~午後6時



クリエイター/macoto (まこと)

身長152cm・骨格ストレートタイプ。

Instagram のフォロワーは約8万人。Instagramの他、YouTube 「macoto channel」にてファッション・ビューティー・ライフスタイルなどの発信に力をいれている。

シンプルで洗練されたスタイリングに定評があり、2022年5月には自身のスタイルBOOK「BASICS IN HER CLOSET」を出版し、最近ではブランドとのコラボ商品開発など、活躍の場を広げている。

また一昨年、第一子を出産し男の子のママに。『育児向きな動きやすい服やカジュアルでシンプルなものを手に取りがちですが、子どもの成長とともに“ママコーデ”としていろんなお洋服を楽しんでいきたい』と語り、今後も注目の存在。



Instagram(@__macoto ) https://www.instagram.com/__macoto/

YouTube(macoto channel)https://www.youtube.com/c/macotochannel



00サイズについて





155cm以下の低身長の方へ向けたサイズを00サイズと称し、人気ブランド「SNIDEL」や「FRAY I.D」など全10ブランドから展開。

着丈が長くお直しに時間と費用がかかったり、サイズが見つかったとしてもデザイン面で妥協することがあるなど、低身長ならではのお悩みを解決するサイズ。



USAGI ONLINE(ウサギオンライン)について





USAGI ONLINEは株式会社ウサギオンラインが運営する“オンラインデパートメントストア”です。

SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど人気のファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランドや、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしています。





また、話題のナチュラル&オーガニックコスメから、ソムリエが厳選したワインやスイーツ、更には音楽やアートにフィーチャーした「neroマガジン」、大切な人へのプレゼントに欠かせないギフトサービスに至るまで、ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅広くご提案します。





サステナビリティの観点から、リアルショップ「USAGI ONLINE STORE」で使用するショッパーには、古紙配合率40%のサステナブルな紙材やボタニカルインキを採用することでCO2排出の低減を目指すなど、環境に配慮した取り組みも実施しています。ファッションやカルチャーを発信するUSAGI ONLINEがサステナブルアクションも発信することで、地球環境に貢献していく輪を積極的に拡げてまいります。



【USAGI ONLINE 】https://usagi-online.com/

【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/usagionline/

【公式ツイッター】https://mobile.twitter.com/USAGIONLINE

【公式LINE】http://line.me/ti/p/%40usagionline



