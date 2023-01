[エイチーム]

株式会社エイチームのグループ会社である株式会社エイチームウェルネス(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:間瀬文雄、以下当社)は、NTTコミュニケーションズ株式会社(以下 NTT Com)が創設する『Value Add Femtech(TM) Community』(以下、本コミュニティ)に2023年1月23日(月)より参画いたします。本コミュニティを通じて、当社が運営する生理日・排卵日予測アプリ『ラルーン』で蓄積したデータを活用し、女性のQuality of Life(QOL)の向上につながる新たな製品やサービスの開発などに貢献してまいります。









■『Value Add Femtech™ Community』の概要

『Value Add Femtech™ Community』は、NTT Comが提供するヘルスケア業界向けプラットフォーム「Smart Data Platform for Healthcare」(以下 SDPF for Healthcare)を活用して、様々なフェムテックの事業者間でのデータ連携、利活用により新たな高付加価値製品、サービスの開発や提供を行い、エンドユーザである女性のQuality of Life(QOL)の向上を目指す事業者間コミュニティです。



(1)SDPF for Hhealthcareを活用した女性のQOL向上のための高付加価値製品・サービス開発の実現

SDPF for Healthcareは、予防・治療・ケアにいたる各ステージにおいて、各事業者が保有する複数のデータを収集・蓄積、さらに分析・活用し、データの付加価値を向上させ、新たなヘルスケアサービスの開発を実現します。セキュアに統計分析ができる秘密計算、データセキュリティを実現する同意管理機能、認証連携機能、匿名加工機能などの機微な情報を扱うために必要な機能を備え、安心・安全なデータ利活用が可能です。



(2)コミュニティ参加企業間での共創をサポート

コミュニティ参加企業は、女性の健康やライフステージに関するディスカッションの機会を通じて、健康のサポートにつながる製品・サービスを共同開発するなど、お互いの有するアセットを活用したビジネス共創を実現できます。







■本コミュニティ参画決定の背景

昨今女性の活躍が進む中で、さらに女性が輝く社会の実現に向けて、心身の健康をサポートするテクノロジーとしてフェムテックが注目されており、様々な製品やサービスが誕生しています。しかし、一人ひとりの健康課題の解消をするために必要な「Personal Health Record(以下、PHR)」※1の構築と活用には課題が存在しています。PHRの構築と活用のためには「セキュアな環境でのデータベース構築」「多種多様なデータ」などが必要です。そのPHR構築に対する解消策として本コミュニティが大きな役割を果たすと考え、この度の参画を決定いたしました。



※1 総務省のPHRに関する取組 – 総務省

(https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000546637.pdf)



■本コミュニティにおけるラルーンの提供価値

当社が運営する、生理日・排卵日予測アプリ『ラルーン』は、累計利用者数が850万人※2を超える国内でも大きな規模の女性向けヘルスケアサービスです。ラルーンは2010年からサービスを提供しており、約12年間の運営を通して多種多様なヘルスケアデータを保有しております。それらのデータをご本人の同意を得た上で、様々なサービスが保有するデータと掛け合わせることによって、「予防医療への転用」「PMS(月経前症候群)などに対する新しいソリューションの提供」などが実現できると考えています。

様々なサービスとの連携によって、ラルーンだけにとどまらず、ラルーンのデータを活用することで他サービスでの価値提供の実現に貢献してまいります。

※2 2023年1月20日時点



■『ラルーン』とは

ラルーンは無料でご利用いただける、生理日・排卵日の予測をメイン機能とした体調管理アプリです。サービスミッションを「すべての女性に安心を」とし、体調面だけではなくココロの安心を叶えるために女性専用コミュニティ「悩み相談」機能も提供しています。

累計利用者数は850万人を超え、妊活支援を目的とした有料機能も多くの方にご利用いただいています。



【ダウンロードURL】

・[App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id479838529

・[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.lalu.android



※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。



