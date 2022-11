[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、国内外でも評価の高いアーティスト・松本セイジ初の大規模展覧会を、心斎橋PARCO 14F「SPACE14」と4F「SkiiMa Gallery」にて2会場同時開催しております。







本展はねずみのANDYシリーズとDOG&DUCKシリーズの2シリーズを軸とした作品を展示。ペインティング作品だけでなく、松本セイジ氏初取組となる映像作品や立体作品もあわせ、会場全体がインスタレーションとなっています。



グッズコーナーでは展覧会記念グッズもラインナップ。本展でしか手に入れることが出来ない商品は必見です。



心斎橋PARCOの特集コラム「Features」ではここでしか見ることが出来ない松本セイジ氏のインタビュー記事を公開中!(https://shinsaibashi.parco.jp/feature/detail/?id=1628)









作品紹介







会場内にはちょろちょろと走り回るANDYの姿が!





「ねずみのANDY」の立体作品も。





会場内に一歩足を踏み入れると舞台の裏側に入り込んだような感覚に。







4F「SkiiMa Gallery」ではこれまでの作品を展示。



SEIJI MATSUMOTO EXHIBITION -Fun!-

SPECIAL MOVIE



Director of Photography:TOYOHIRO MATSUSHIMA (https://www.instagram.com/s2toyou/)

Editor:KAISEI SETOGUCHI (https://www.instagram.com/kai7ei/)

Model : Sana







展覧会記念グッズ









※画像はイメージです。

※価格は全て税込です。

※ペインティング作品は全てご購入頂けます。詳しくは会場スタッフにお尋ねください。







展覧会概要



会期:2022年11月18日(金) ー 12月5日(月) 10:00~20:00(入場は閉場の30分前まで / 最終日は18時閉場)

会場:心斎橋PARCO 14F SPACE14 / 4F SkiiMa Gallery

料金:SPACE14 入場料 500円 ※小学生以下無料 / SkiiMa Gallery 入場料無料

主催・企画制作:パルコ

会場構成・設計:gm projects

映像: Twelve Inc.

照明:RYU Inc.

グラフィックデザイン:福島よし恵

展示協力:YUKIKOMIZUTANI

※感染症拡大防止の観点から入場者数を制限しております。営業時間の変更および休業となる場合がございます。心斎橋PARCOの公式サイト(https://shinsaibashi.parco.jp/)をご確認ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-19:46)