調査期間: 2022年12月17日ー12月25日



調査業者: SDKI



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 536の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 536



調査方法: 実地調査 224、インターネット調査 312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: PCaaS市場の現在と推定の規模はどのくらいですか?



現在、PCaaS 市場は、2022 年時点で 21.4 億米ドルと評価されており、2035 年までに 240 億米ドルの市場規模に達すると推定されています。市場は、2023-2035年予測期間中に 43% の CAGR で成長しています。



質問: PCaaS市場の成長を促進する要因は何ですか?



PCaaS 市場の需要が高まっているのは、次の要因によるものです。-



高度なパーソナルコンピュータの使用の増加- アクティブなインターネット ユーザーの増加と 5G の実装により、パーソナル コンピューターの使用に技術的進歩がもたらされました。

PC ライフサイクル管理を簡素化する必要性 – 組織は、PC の購入、管理、廃棄、および更新を含む、コンピュータの効率的な日常管理のニーズに対して、サブスクリプションとして少額を支払う準備ができています。

組織は、好みと適合性に応じて保守契約を選択できます– PCaaS ベンダーは、さまざまな機能と契約を備えたさまざまな製品を提供しています。組織は、要件に基づいて、ニーズに最も適したものを選択できます。

ハードウェア障害とデータのバックアップとリカバリを管理する重要なニーズ– ハードウェア障害は、すべての組織の円滑な機能と成長に重大なリスクをもたらす可能性があります。PCaaS で簡単に管理できるデータのバックアップと復元も非常に重要です。

PCaaS によるセキュリティ カバレッジの向上– PCaaS は、デバイスのインベントリを容易にし、デバイスのアクティビティ、ステータス、場所を追跡することで、組織のセキュリティを強化します。

組織によるスケーラビリティの必要性 – PCaaS は、インフラストラクチャのコストを削減し、効率的な管理に役立つため、組織は簡単にスケールアップまたはスケールダウンできます。







質問: PCaaS市場の成長を抑制している課題は何ですか?



PCaaS 市場を制約する課題は次のとおりです。-



PCaaS の利点に関する認識の欠如

セキュリティとデータ保護のリスク





質問: PCaaS市場の分類は何ですか?



PCaaS 市場は次のように分割されます。-



組織規模別 (中小企業、大企業)



大企業サブセグメントは、組織カテゴリで最大の収益シェアを示すと予想されます。大企業や多国籍企業は、IT インフラストラクチャを強化するために投資を増やしています。さらに、膨大な数の PC を処理し、組織のスケーラビリティも管理する必要があります。



タイプ別 (ハードウェア、ソフトウェア、およびサービス)サービス サブセグメントは、PC ライフサイクル管理全



体に関連して提供するサービスの組み合わせにより、最高の収益を得ることが期待されています。ユーザーの技術的な混乱を最小限に抑え、システムの適合性とセキュリティを確保します。



業種別 (BFSI、政府、教育、ヘルスケアとライフ サイエンス、IT とテレコミュニケーション)



教育サブセグメントは、PC ベースの学習慣行の採用が増加しているため、最高の市場シェアを獲得すると予想されます。教育業界でのデジタル ツールの重要な使用により、PC 管理の必要性が高まっています。サービスとしての PC は、そのコスト効率のために教育部門で展開されています。



質問: PCaaS市場の主要プレーヤーは?最近の発展は何ですか。



PCaaS市場の著名なプレーヤーのは次のとおりです。- Capgemini (フランス)、SHI International Corp. (米国)、Dimension Data (南アフリカ)、Softcat PLC (英国)、Avaya Inc. (米国)、HP Development Company (米国)、Microsoft Corporation (米国)、Dell Inc. ( 米国)、Lenovo (香港)、および CompuCom Systems Inc. (米国)



この分野における最新の開発は次のとおりです。-





Compucom は Intel とパートナーシップを結び、パフォーマンスと電力効率を向上させ、企業がサステナビリティの目標を達成できるように、アクセラレータを内蔵したハードウェアを顧客に提供します。

Lenovo は、イノベーションとユーザー エクスペリエンスの向上に重点を置いたデバイスとソリューションの最新のラインナップを発表しました。美しいデザインの製品から革新的な AI の使用まで、新しいポートフォリオは、消費者とビジネス ユーザーによりパーソナライズされたテクノロジ エクスペリエンスを提供します。

Dell Technologies は、オープン テレコム エコシステムを強化し、コミュニケーション サービス プロバイダー (CSP) が手頃な価格でオープンなクラウドベースのネットワークに移行できるように、新しいテレコミュニケーション ソリューションとサービスを導入しました。





質問:PCaaS市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



現在、北米地域は PCaaS 市場で他の地域をリードしており、全世界市場シェアの 40% を占めています。米国やカナダなどの国は、情報技術分野に巨額の投資を行っています。パーソナル コンピュータは、電子機器、自動車、ヘルスケア、エンターテイメントなど、すべての業種や大小の企業を通じて、これらの国で広く使用されています。そのため、企業が IT 部門への投資と強化に注力しているため、サービスとしての PC の需要が急増しています。HP Development Company、Microsoft Corporation、Dell Inc.、CompuCom Systems Inc. などの経験豊富なサービス プロバイダーの存在も、この地域の PCaaS 市場を後押ししています。



アジア太平洋地域の PCaaS 市場は、今後 10 年間で 29% という堅調な CAGR で成長し、大幅な成長が見込まれると予測されています。中国、日本、およびインドは、いくつかのエンドユース産業における PCaaS の組み込みにおいて重要な位置を占めています。



ヨーロッパ地域も、今後 10 年間の成長の見通しを示しています。



当社について



SDKI Inc.の目標は、日本、中国、米国、カナダ、英国、ドイツなど、さまざまな国の市場シナリオを明らかにすることです。また、リサーチアナリストやコンサルタントの多様なネットワークを通じて、成長指標、課題、トレンド、競争環境など、信頼性の高いリサーチインサイトを世界中のクライアントに提供することに重点を置いています。SDKIは、30か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の手つかずの経済圏での足場を拡大することにさらに注力しています。当社は、さまざまな市場ドメインに対処し、クライアントに最高のサービスを提供し、健全な意思決定を支援する経験を積んできました。



