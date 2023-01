[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年12月12日ー12月19日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 531の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 531



調査方法: 実地調査 211、インターネット調査 320



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: デジタルバッジ市場の規模はどのくらいですか?



デジタルバッジ市場は、2022 年に約 20 億米ドルを獲得し、予測期間中に 22% の CAGR で成長すると予想されます。さらに、世界のデジタルバッジ市場は、2035 年までに約 50 億米ドルに達すると予想されています。



質問: デジタルバッジ市場の成長を促進する要因は何ですか?



以下は、デジタルバッジ市場の発展を促進するいくつかの重要な要因です。: -



オンラインコースを受講する人の数が急増。

従業員による専門的な成長への明確な焦点

教育業界におけるゲーミフィケーションの推進





さらに、パンデミック時にオンライン教育を実装する必要性が高まったことで、デジタル バッジ市場に多くの機会が開かれました。





質問: デジタルバッジ市場の基本的な分類は何ですか?



オファリングとエンド ユーザーは、デジタル バッジ市場の主要な分類を構成します。これはさらに次のように分けられます: -



1. オファリング別





プラットホーム

サービス





2. エンドユーザー別





アカデミック

コーポレート





質問: デジタルバッジ市場で最も大きなシェアを占めていると予想されるオファリングのサブカテゴリはどれですか?



オファリングのプラットフォームは、デジタルバッジ市場で最大のシェアを獲得することが期待されています。エンドユーザーは、さまざまな要件のためにデジタル バッジ プラットフォームに依存しています。デジタル バッジの作成、発行、検証、収集、および管理は、これらのプラットフォームが果たす主要な機能です。これらの要件は、エンドユーザーがデジタル バッジ プラットフォームを選択する際に考慮されます。さらに、バッジと学習のサポートされているプロセスやサポートされているシナリオなどの基準も、これらのプラットフォームの選択に影響します。



質問: エンドユーザーに関して、デジタルバッジ市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



エンドユーザーに関しては、アカデミックがデジタル バッジ市場で最大のシェアを保持すると予想されます。アカデミックセグメントは、個人指導から大学までの機関で構成されています。デジタルバッジを使用する際のこれらの機関の主な目的は、最高の学習体験を提供することです。デジタル バッジは、教育分野における技術革新です。これらのバッジは、学生に世界的な評価を与えます。 したがって、いくつかのキャンパスで混雑を緩和するのに役立ちます。



質問: デジタルバッジ市場の成長を抑制している課題は何ですか?



デジタルバッジ市場の発展を妨げるいくつかの要因を次に示します。-



ある国で発行されたデジタルバッジが他の国で認識されないことにつながる同等性の欠如

開発途上国における IT の不十分なインフラストラクチャ

デジタルバッジとその仕組みに慣れていないこと





質問: デジタルバッジ市場の主要プレーヤーは?



デジタルバッジ市場をリードする以下の企業は次のとおりです。 -



Accredible (EdInvent Inc.)

Credly, Inc.

Badgecraft UAB

Basno, Inc.

Canvas Badges (Instructure, Inc.)

EbizON

Forall Systems, Inc.

Nocti Business Solutions

International Institute of Business Analysis

Axelos Ltd.





質問: デジタルバッジ市場の分野における最近の発展は何ですか?



以下は、デジタル バッジ市場で行われた最近の開発の一部です。: -



2022 年 5 月、Credly, Inc はフェニックス大学と協力して、同大学のデジタル バッジ イニシアチブを支援しました。このイニシアチブは、スキルに合わせた資格情報とバッジを学生に提供することを目的としています。学生は後でこれらのバッジと資格情報を、デジタル プラットフォームでの能力とスキルのリアルタイムの証拠として共有できます。

2022 年 2 月、Accredible (EdInvent Inc.) は、メンバー向けのデジタル バッジ ソリューションで The Chartered Banker Institute と提携しました。デジタル バッジ ソリューションを通じて、研究所はメンバーがソーシャル プラットフォームで指定と資格を共有できるようにしようとしています。研究所は、Accredible プラットフォーム上で作成された、共有可能で安全かつ検証可能な資格情報を使用して、メンバーの業績を評価します。





質問:デジタルバッジ市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、デジタル バッジ市場で最大の有利な機会をもたらすと予想されます。Eラーニングの実践の採用の増加は、地域市場の成長を促進する主な要因です。 また、E ラーニングは、アジア太平洋地域の企業と学術機関の両方で採用されています。



さらに、アジア太平洋地域の組織は、定量化可能なビジネス成果の重要性を認識しています。また、従業員のトレーニング、人材開発、および学習プロセスのその他の要件に対する投資収益率 (ROI) の向上も目指しています。 ただし、多くの組織の学習予算は限られています。この難しさから、費用対効果の高い E ラーニングの選択肢に依存するようになり、世界中の学習ソリューション ベンダーを惹きつけています。これらのベンダーは、学習プログラムの一部としてデジタル バッジを組み込むことで、パーソナライズされた学習体験を提供しようとして、市場の成長を促進しています。





当社について



SDKI Inc.の目標は、日本、中国、米国、カナダ、英国、ドイツなど、さまざまな国の市場シナリオを明らかにすることです。また、リサーチアナリストやコンサルタントの多様なネットワークを通じて、成長指標、課題、トレンド、競争環境など、信頼性の高いリサーチインサイトを世界中のクライアントに提供することに重点を置いています。SDKIは、30か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の手つかずの経済圏での足場を拡大することにさらに注力しています。当社は、さまざまな市場ドメインに対処し、クライアントに最高のサービスを提供し、健全な意思決定を支援する経験を積んできました。



