[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年12月3日ー12月10日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 540の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 540



調査方法: 実地調査227、インターネット調査313



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: サーバーレスアーキテクチャ市場の規模はどのくらいですか?



サーバーレス アーキテクチャ市場は、2022 年に最大 約90 億米ドルを獲得し、予測期間中に、 約25% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界のサーバーレス アーキテクチャ市場は、2035 年までに、約 900 億米ドルに達すると予想されています。



質問: サーバーレスアーキテクチャ市場の成長を促進する要因は何ですか?



以下は、サーバーレス アーキテクチャ市場の成長を促進する要因です。: -



クラウド コンピューティング テクノロジーの世界的な急速な成長

サーバーレス アーキテクチャを使用してソフトウェア アプリケーションを迅速かつ簡単にカスタマイズします

職場での個人所有デバイスの持ち込み (BYOD) 実践の広範な実施





さらに、DevOps でのサーバーレス アーキテクチャの使用により、開発者はインフラストラクチャに関する心配から解放されます。その後、アプリケーションの開発に専念できます。



質問: サーバーレスアーキテクチャ市場の基本的な分類は何ですか?



サーバーレス アーキテクチャ市場は、組織の規模、業界、アプリケーションによって分類できます。これらのカテゴリは次のように分岐します: -



1. 組織規模別





中小企業

大企業





2. 業界別





ITとテレコミュニケーション

小売および E コマース

ヘルスケアとライフ サイエンス

政府および公共部門

製造業

メディアとエンターテイメント

その他





3. アプリケーション別





顧客関係管理 (CRM)

データ分析

ファイナンス

人事情報システム

その他





質問: サーバーレスアーキテクチャ市場で最大のシェアを獲得すると推定される組織規模のサブカテゴリはどれですか?



大企業は、サーバーレス アーキテクチャ市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。 サーバーレス アーキテクチャは、アプリ開発者によって大企業で使用されています。サーバーレス アーキテクチャにより、開発者は IT とインフラストラクチャへの支出を最小限に抑えて Web アプリケーションを開発できます。また、大企業によるクラウド コンピューティングやその他の高度なテクノロジの大規模な採用により、これらの企業の間でサーバーレス アーキテクチャの需要が高まることも予想されます。



質問:サーバーレスアーキテクチャ市場で最大のシェアを占めると予想される業界別のサブカテゴリはどれですか?



業界で、ITとテレコミュニケーションは、サーバーレス アーキテクチャ市場で最大のシェアを保持すると予想されます。業界でサーバーレス アーキテクチャを使用すると、監視や人間の介入が不要になります。その使用は、コンピューター リソースの自動スケーリングにも役立ちます。リソースは、さまざまなワークロードの量に応じてスケーリングされます。このように、サーバーレス アーキテクチャは業界内のリソースの最適化につながり、市場の成長につながります。



詳細はこちら https://bit.ly/3Wz85fg



質問: アプリケーションに関して、サーバーレス アーキテクチャ市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



アプリケーションに関しては、顧客関係管理 (CRM) がサーバーレス アーキテクチャ市場で最大のシェアを保持すると予想されます。CRM アプリケーションでのサーバーレス アーキテクチャの使用は、約 38% であることが観察されています。サーバーレス アーキテクチャに基づく CRM ソフトウェアは、ビジネスにおける顧客維持と生産性を向上させます。これらの利点により、企業による CRM アプリケーションのサーバーレスアーキテクチャの採用率が高くなります。



質問:サーバーレスアーキテクチャ市場の成長を制限する課題は何ですか?



サーバーレス アーキテクチャ市場の成長を抑制しているいくつかの要因を次に示します。-



高いスイッチング コストは、ベンダー ロックインの状況につながります。

サーバーレス化中のデータセキュリティに関する懸念

サーバーレス アーキテクチャ テクノロジーにつれ、複雑さについての知識不足





質問: サーバーレスアーキテクチャ市場をリードしている企業は?



サーバーレス アーキテクチャ市場をリードする以下の企業は次のとおりです。 -



DigitalOcean, LLC.

Amazon.com, Inc.

Alibaba Cloud Platform

Dynatrace LLC.

Fiorano Software, Inc.

Google LLC

IBM Corporation

Microsoft Corporation

NTT DATA Americas, Inc.

Oracle Corporation





質問:サーバーレスアーキテクチャ市場の分野における最近の開発は何ですか?



以下は、サーバーレスアーキテクチャ市場における最近の開発の一部です。-



1. 2022 年 5 月、DigitalOcean, LLC は、新しいサーバーレス ソリューションである DigitalOcean Functions の立ち上げを発表しました。DigitalOcean Functions を使用すると、中小企業や新興企業はサーバーの保守とプロビジョニングを不要にすることができます。さらに、このソリューションにより、中小企業は費用対効果が高く、高速でスケーラブルなコンピューティング ソリューションを享受できます。



2. 2021 年 11 月、Amazon.com, Inc. は、データ分析に関連するサービスの新しいサーバーレス オプションを導入しました。サーバーレス オプションの恩恵を受ける分析サービスは、Amazon EMR、Amazon MSK、および Amazon Redshift です。



質問:サーバーレスアーキテクチャ市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、サーバーレス アーキテクチャ市場で最大の有利な機会を提供すると予想されます。この地域はまた、予測期間の終わりまでに市場で最も大きなシェアを占めると予想されています。地域市場の成長の主な理由は、北米のカナダや米国などの国の経済的および技術的進歩です。さらに、この地域では、アプリ開発におけるサーバーレス アーキテクチャの需要も高まっています。 同様に重要なのは、この地域のモノのインターネット (IoT) に関連するテクノロジーにおけるサーバーレス アーキテクチャの役割です。



当社について



SDKI Inc.の目標は、日本、中国、米国、カナダ、英国、ドイツなど、さまざまな国の市場シナリオを明らかにすることです。また、リサーチアナリストやコンサルタントの多様なネットワークを通じて、成長指標、課題、トレンド、競争環境など、信頼性の高いリサーチインサイトを世界中のクライアントに提供することに重点を置いています。SDKIは、30か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の手つかずの経済圏での足場を拡大することにさらに注力しています。当社は、さまざまな市場ドメインに対処し、クライアントに最高のサービスを提供し、健全な意思決定を支援する経験を積んできました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/23-15:46)