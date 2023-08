[株式会社小学館]

ポケカなど100名プレゼントも











豪華ふろくで毎号話題騒然の「月刊コロコロコミック」(小学館)、本日8月12日発売の9月号では、ポケモンファン必見の超お宝ふろくが登場! そのアイテムは「ポケモンメザスタ スペシャルゴージャスタグ メガレックウザ」! 7月からスタートした「GS(ゴージャススター)1だん」で最注目の激キラ新タグ「ゴージャスタグ」が世界初(*)のふろく化!(*当社調べ) 光り輝く豪華タグをぜひ手に入れよう!



その他にも「ブラックチャンネル YouTuber体験ボードゲーム 鬼ヤバ!炎上サバイバトル」「デュエル・マスターズ&ぷにるはかわいいスライム コラボカード」「星のカービィステッカー ゼリーカービィ」などゴージャスふろくが続々!

プレゼント企画ではポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット最新デッキなどが100名に当たる銀はがしに注目!

お得な内容盛りだくさんのコロコロコミック9月号をお見のがしなく!



(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MARV





■月刊コロコロコミック9月号

発売日:2023年8月12日

特別価格700円(税込)

小学館

※地域により発売日が異なります。



■コロコロコミック公式HP「コロコロオンライン」

https://corocoro.jp/



■週刊コロコロコミック

https://corocoro.jp/manga/



■日本縦断イベントコロツアー。残るは3会場!

8月13日(日) 愛知県 イオンモール木曽川

8月20日(日) 北海道 イオンモール札幌平岡

8月27日(日) 大阪府 アリオ鳳

https://corocoro.jp/news/365842/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/12-17:46)