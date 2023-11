[ロングランプランニング株式会社]

公益財団法人習志野文化ホール(理事長:植松 榮人)主催、『習志野シンフォニエッタ千葉 第5回~室内楽演奏会~』が2023年12月8日 (金)にプラッツ習志野市民ホール(千葉県習志野市本大久保3-8-19)にて開催されます。

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて発売中です。







カンフェティにてチケット発売中

http://confetti-web.com/narashino/

公式ホームページ

http://narabunh.jp/

公演詳細ページ

http://narabunh.jp/publics/index/17/











オーケストラ「習志野シンフォニエッタ千葉」とは





習志野市、千葉県にゆかりのあるプロ奏者を中心に、育った地域に音楽で恩返しすることを目的に結成された。芸術監督を務める横川晴児氏の下に音楽家たちが集い、子どもたちをはじめ、地域の人々に良質な音楽を提供し、生活に豊かさをもたらしたいという思いで演奏会を重ねている。本演奏会はその5回目となる室内楽演奏会。場所をプラッツ習志野市民ホールに移しての開催となる。



公演概要





『習志野シンフォニエッタ千葉 第5回~室内楽演奏会~』

開催期間:12月08日(金)

会場:プラッツ習志野市民ホール(千葉県習志野市本大久保3-8-19)



■出演者

Vn 山岸 努 / 小泉百合香

Va 森口恭子

Vc 松本ゆり子

Cb 佐川裕昭

Ob 田邉奏貴

Cl 横川晴児 / 眞塩由希子

Fg チェ・ヨンジン / 日谷唯斗

Hr 大森啓史

(習志野市と千葉県にゆかりのあるメンバーを中心に結成したプロ楽団)



※やむを得ない事情により曲目、出演者は変更となる場合がございます。予めご了承ください



■曲目

1) バッハ / 3 声のインヴェンションより第 12 番

J.S. Bach / Sinfonia No.12 in A major BWV798

2) モーツァルト / ディヴェルティメント第 2 番

W.A. Mozart / Divertimento No.2 in B-flat major K.439b

3) ハイドン / 弦楽四重奏曲 変ロ長調 作品 76-4 「日の出」

F. J. Haydn / String Quartet No.63 (No.78) in B-flat major Op.76-4

4) ベートーヴェン / 七重奏曲 変ホ長調 作品 20

L.v. Beethoven / Septet in E-flat major Op.20



■スタッフ

芸術監督 横川晴児(Facebook:https://www.facebook.com/SeijiYokokawaClarinet/)



■開催スケジュール

12月08日(金) 18:30 開場/19:00 開演

※終演予定:21:00



■チケット料金

一般:4,000円 (全席自由・税込)



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-16:46)