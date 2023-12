[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

■2024年1月17日(水)→22日(月)(最終日は17時閉場)■第1会場 心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY/SPACE14「コンテンポラリーアートコレクション」



大丸心斎橋店主催のアート大型催事<ART SHINSAIBASHI>も今回で第7弾を迎えました。そのコンセプトは第1回目から変わらず「アートを身近に感じて欲しい」「暮らしに取り入れるきっかけになれば。」というものです。だからこそ美術館級の巨匠作品を間近で見ることができ、話題の現代アートの数々を多く紹介いたします。そして今回はさらに“アートが生まれるまで”を体験いただくために、作家と触れ合う機会を多く設けました。武田双雲先生のライブパフォーマンス&トークショー、 山下浩平先生(2025年大阪・関西万博の公式キャラクター“ミャクミャク’‘の作者)のワークショップを展開します。





<第1会場> 心斎橋PARCO 14F SPACE14 武田双雲特集







武田 双雲

1975年熊本県生まれ。NHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」など数々の題字を手掛け、現代アーティストとして創作活動中。2019年アートチューリッヒ、2021年~2023年ボルタ・バーゼルに出展。世界のアートフェアーに出展、日本では数多くの百貨店でも個展を開催し、盛況を博す。







「昇龍」 33.3x24.2cm 青墨・金墨・書道紙

「龍が天に昇るが如く、力強いエネルギーで人生の流れをよりよくしていこう。まわりのネガティブな気にとらわれることなく昇っていこう。

幸運と共に」

武田 双雲







「楽(愛)」 41.0x31.8cm 金墨・樹脂・ラメ粉・キャンパス







武田双雲さんによるライブパフォーマンス&トークショー





【要予約】

書道家、アーティストとして幅広く活動中の武田双雲氏によるライブパフォーマンスとトークショーをお楽しみいただきます。



日時:1月19日(金)14時~

1月20日(土)11時~(各回約45分)

場所:心斎橋PARCO 14階 SPACE14「武田双雲」ブース

定員:各日先着30名様(事前予約制)

※定員になり次第締め切らせていただきます。



お申し込み方法:大丸心斎橋店公式HPから

https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/art_shinsaibashi/event/

お申し込み期間:1月15日(月)10時→17日(水)15時まで







<第1会場> 心斎橋PARCO 14F SPACE14 山下浩平さんによるワークショップ開催





2025年大阪・関西万博の公式キャラクター“ミャクミャク”の作者、デザイナーで絵本作家の山下浩平さんと一緒にキャラクターをデザインしてみよう!





日時:1月21日(日)11時~(約90分)

場所:心斎橋PARCO 14階 SPACE14 スカイギャラリー

定員:先着20名様(事前予約制)

※定員になり次第締め切らせていただきます。

対象:小学生(7~12歳)

※ワークショップでは、ハサミを使用します。お子様連れの方は、保護者同伴でお願いいたします。

参加費:無料

服装:動きやすく汚れてもよい服装でご参加ください。



お申し込み方法:大丸心斎橋店公式HPから

https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/art_shinsaibashi/event/

お申し込み期間:1月5日(金)10時~







山下 浩平 Kohei Yamashita

デザイナー、絵本作家。1971年 熊本生まれ 神戸育ち。兵庫県立明石高校美術科、大阪芸術大学美術学科卒業。グラフィックを中心にキャラクターなど様々なデザイン制作を行う。“やましたこうへい”名義にて、絵本や紙芝居などの制作を行う。主な絵本に『ファーブル先生の昆虫教室』『きょうりゅうゆうえんち』(ポプラ社)など多数。

www.mountain-mountain.com ※外部サイトへ移動します



やましたこうへいの絵本も会場で販売します。

1月21日(日)心斎橋PARCO 14階 SPACE14 スカイギャラリーにて









アートを堪能した後も、アートをギフトに!自分へのご褒美に!





ジミー大西氏とコラボレーション。人気のガナッシュにアートな遊び心をプラス。









アートをこよなく愛するマリベルとアーティスト、ジミー大西氏のアートがひとつに。

マリベル本店がある“ニューヨークの街”を描いた貴重な作品をパッケージデザインに取り入れました。

アートボックス入りのガナッシュチョコレートをゆっくりと堪能する、そんな贅沢なひとときを。



〈マリベル ザ ラウンジ〉 本館2階 Jimmyアートガナッシュ 限定ボックス(9個入)

税込6,800円[限定数200] 1月17日(水)から販売スタート

★1月20日(土)、21日(日)は「ART SHINSAIBASHI」会場でも販売します。





第1会場〈 PARCO GALLERY 〉いま話題のアーティストたち





しりあがり 寿 特集

「でもって、今回は『オヤジ』なのね。古臭いカッコ悪いセンスのない個性的でないステレオタイプのオヤジキャラ。美術作品の中とかでは『ダサさ』のシンボルかのように活躍してた。でもってこの際そのオヤジをフィーチャーしてみようかな、と」



「(焼き絵)螺旋王」 径90cm 木製板にアクリル、加熱 2022年



しりあがり 寿

1958年静岡県生まれ。キリンビール株式会社で広告宣伝などを担当する傍ら、1985年に漫画家デビュー。新しいタイプのギャグ漫画で注目を集める。1994年に独立。近年ではアートなど漫画以外の作品にも取り組み、芸術祭への参加など活動の場を広げている。





フランチェスコ・マッツィ特集



左:「Gioielli di Mare A(海の宝石 A)」フレームサイズ52.5×52.5cm 油絵純金銀彩 2023年

右:「Gioielli di Mare B(海の宝石 B)」フレームサイズ52.5×52.5cm 油絵純金銀彩 2023年

左と右のセット:「Grande Gioiello di Mare(大きな海の宝石)」

フレームサイズ約106.0×52.5cm 油絵純金銀彩 2023年



フランチェスコ・マッツィ

イタリア リグーリア出身。金や銀を油絵具に巧みに調合し、独自の手法で浮かびあがるように浅浮彫で構成される唯一無二のラグジュアリーアートを描く。その技術でイタリア文化省国務次官から「絵画の金細工師」と呼ばれ、「優れた革新性と芸術的研究に対して」数々のメダルを受賞。







細川 真希



「untitled」 50.5×50.5cm キャンバスにマーカー・アクリル・PVC 2022年



大阪出身。可愛らしいキャラクターが、時代や場所の制約を超えて、名画、映画など様々な世界で活躍するPOPな作風が人気。見る人を自然とほほえませてしまう、この絶対的な「楽しさ」こそが作品の最大の魅力となっている。オークションでも人気が高く、目が離せないアーティストの一人。





江口 寿史



57.0×54.3cm シルクスクリーン ed.100 Signed



1956年熊本県生まれ。1977年に漫画家デビュー。斬新なポップセンスと独自の絵柄で漫画界に多大な影響を与える。代表作に「すすめ!!パイレーツ」「ストップ!! ひばりくん!」など。80年代からはイラストレーターとしても活躍。同時代のファッションやカルチャーを取り入れた作品群は幅広い層に支持されている。





第1会場〈心斎橋PARCO 14F SPACE14〉現代アートの巨匠・人気作家







「A Panel of Experts」 100×100cm スクリーンプリント ed.AP14/20 2022年



ジャン=ミシェル・バスキア

1960年ニューヨーク・ブルックリンで生まれる。幼いころから絵を描き、17歳ころから地下鉄やスラム街の壁にスプレーペインティングを始める。一見、落書きのように見える作品は強いメッセージを発信、ストリートアートを芸術にまで高めたアーティストのひとり。1988年27歳で夭逝。







「PixCell - Toy - Machine Gun」

33.5×81.0×14.0cm 2009年



名和 晃平

1975年大阪府生まれ。京都を拠点としながら国内外で活躍する彫刻家、工房SANDWICHのディレクター。様々な素材とテクノロジーを独自の「セル」(細胞・粒)という概念で捉えて制作、彫刻の新たな可能性を拡げている。



※そのほか、草間彌生、村上隆、バンクシー、KAWSなど、世界的な人気を誇るアーティストも多数出品予定。



<第2会場>大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース





THE ART WALLS by AND COLLECTION

■開催期間:1月10日(水)→16日(火)

世界的なアーティストたちの作品を中心に展示販売。間近で見る現代アートの迫力をご堪能ください。





ステファン・ウィルソン「Hermes Parade」 30×66cm ボックス、3D刺しゅう





ロバート・マーズ 「Ferrari Perfection 2」 55×75cm 紙にミクストメディア







現代アートPOP UP SHOP

■開催期間:1月17日(水)→23日(火)

日本を代表する現代アートの若手作家たちをはじめ、自由奔放な世界観を広げる作品が集結。





neuronoa(ニューロノア) 「Warhol」 60.6×45.5cm アクリル





SKY「WHO」 10号 アクリル



