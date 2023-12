[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」では、ゴスペラーズが新潟・苗場プリンスホテルで開催するライブを全国のカラオケルームに生配信することを決定しました!2日間にわたって行われる『ゴスペラーズコンサート2024 in Naeba』のうち、来年1月27日(土)の公演の模様を、当日21時から対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の対象カラオケルームでライブ・ビューイングします。









▽詳細はこちら:https://miruhaco.jp/archives/item2/816016/



本配信を視聴するためのチケットは、1名あたり2,500円(税込・別途室料)で、本日12月15日(金)から「みるハコ」WEBサイト特設ページにて販売します。



都会から離れたロマンチックな雰囲気の中、冬の特別な一夜を過ごすイベントとして高い人気を誇り、恒例となっているゴスペラーズの苗場公演。今年1月には、2019年以来、4年ぶりに開催され、苗場公演でしか見ることのできないスペシャルなステージは、大きな反響を集めました。このたび配信をする来年1月の苗場公演のテーマは、“20世紀のゴスペラーズ”。近年のライブでは披露されていない、20世紀にリリースされた楽曲を中心にお届けします。



なかなか遠方まで足を延ばすことが難しいという方も、身近なカラオケルームで、気の合う仲間と一緒に飲食を楽しみながら、実際のライブさながらの臨場感と5人の美しいハーモニーをリアルタイムでご堪能ください。



== ゴスペラーズコンサート2024 in Naeba カラオケ ライブ・ビューイング 配信概要 ==



◆タイトル:ゴスペラーズコンサート2024 in Naeba カラオケ ライブ・ビューイング



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆日時:2024年1月27日(土) 開演:21:00 (23:45ごろ終了予定)

※開演30分前から終了予定時間の30分後まで(20:30~24:15)を予約推奨時間とします。



◆チケット販売期間: 2023年12月15日(金)12:00 ~ 2024年1月27日(土)23:30

※コンビニ・ペイジー決済は1月25日(木)23:59までとなります。



◆料金:2,500円(税込)/1人

※別途室料が発生します。

※チケット料金は3歳以上有料になります。



▽みるハコWEBサイト特設ページ(チケット購入・視聴方法など):

https://miruhaco.jp/archives/item2/816016/



▽映画館ライブ・ビューイング 特設ページ:

https://liveviewing.jp/gospellers-2024/



▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは!「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。



