[AWA]

スマホなしで音楽を聴ける環境の提供を開始





AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、Wear OS by Google™スマートウォッチ用の新しいスタンドアローンアプリをリリースしました。今回のアップデートにより、Google Playからダウンロードすることで、Wear OS by Google™スマートウォッチからAWAをお楽しみいただけるようになります。





スマートフォンで受け取った通知を閲覧や操作できるほか、アプリを直接インストールしてスマートウォッチ特有のUIに最適化されたアプリを楽しむことができます。



AWAは以前よりWear OS by Google™に対応しており、搭載端末をリモコンとしてスマートフォン版AWAアプリの楽曲を再生できる機能はございましたが、この度のアップデートによりスマートフォンがなくてもスマートウォッチのみで楽曲を再生できるようになりました。※また、スマートウォッチでのスマートフォンアプリの操作も曲単位やプレイリスト単位で指定して再生、停止、スキップ、リピートといった細かい操作も可能となりました。

※お気に入り、マイプレイリストに登録済みの楽曲のみ再生可能です

※本機能を使うにはインターネットに接続されている必要があります





▼主なアップデート

1.スマートウォッチのみで楽曲を再生できる「スタンドアローン再生」

2.スマートウォッチに楽曲をダウンロードして再生できる

3.スマートウォッチAWAアプリをリモコンのようにしてスマートフォンのAWAアプリでの再生を操作できる

※1、2はSTANDARDプランユーザー向けとなります。



今後もAWAは、生活の中のあらゆるシーンで快適に音楽を楽しめるよう、様々なデバイスへの対応や機能追加を積極的に行なってまいります。



※Android™、 Google Play、Wear OS by Google™ は Google LLC の商標です



■アプリ概要

「AWA(アワ)」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・デジタル株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円(税込)の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円(税込)で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円(税込)で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE(リリックダイブ)」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE(ラウンジ)」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称:「AWA(アワ)」 https://awa.fm/

推奨環境:<スマートフォン版>iOS 14.0以降、Android 10.0以降

<PC版>Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

<ブラウザ> Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格:STANDARDプラン(月額 税込980円)/ FREEプラン(月額 無料)/学生プラン(月額 税込480円)/アーティストプラン(月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題)

提供開始:2015年5月27日



■URL

AWA:https://awa.fm/

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ:https://awa.fm/download/

AWA LOUNGEブラウザ版:https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報:https://news.awa.fm/

AWA公式Twitter:https://twitter.com/awa_official?lang=ja

AWA公式LINE:https://lin.ee/21w3f0k



■会社概要

社名:AWA株式会社(読み:アワ)

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者:代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容:音楽ストリーミングサービス 等

設立日:2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-10:46)