調査期間: 2022年11月23日―11月30日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 536の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 536



調査方法: 実地調査 218、 インターネット調査318



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: リアルタイム クロック (RTC) IC の市場規模はどれくらいですか?



世界のリアルタイム クロック (RTC) IC 市場は、2021 年に約 33 億米ドルと評価されました。2035 年末までに約 86 億米ドルの収益を達成し、CAGR 約 3.8% で成長すると推定されています。 この成長率は、ウェアラブル デバイス、IoT、コンピューター、その他のデバイスでのリアルタイム クロックの使用の増加に基づいて計算されています。



質問: リアルタイム クロック (RTC) IC 市場の成長要因は何ですか?



リアルタイム クロック (RTC) IC 市場の成長を促進するいくつかの要因を次に示します。



ウェアラブル技術の大幅な拡大は、RTC IC 市場の成長指標です。 調査によると、2021 年には、ヒアラブル、リストバンド、その他のウェアラブルを含む 525百万台を超えるウェアラブル デバイスが出荷されました。

世界中の IoT 接続の数は、2021 年に 7% 以上増加し、約 120 億のアクティブなエンドポイントに達しました。 IoT でのリアルタイム クロックの使用の増加は、RTC IC 市場の成長を促進すると予想されます。

リアルタイム クロックは、ダッシュボードなどの自動車アプリケーションで使用されます。 自動車産業の急激な成長により、これらの時計の需要が高まる可能性があります。

電子デバイス製造における技術の進歩により、リアルタイム クロックのメーカーは、組み込みメモリやアラームなどの新機能を導入するようになりました。

低消費電力アプリケーションの需要の高まりは、リアルタイム クロック (RTC) IC ビジネスの革新を促進すると予想されます。







質問: リアルタイム クロック (RTC) IC 市場の主な分類は何ですか?



リアルタイム クロック (RTC) IC 市場は、インターフェイス、実装タイプ、動作電圧、およびエンド ユーザー業界に基づいて次のように分類できます。



1. インターフェース別





I2C (インターインテグレーション サーキット)

SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス)





2. 実装タイプ別





表面実装

スルーホール





3. 動作電圧別





1V – 2V

2.1V – 3.5V

3.6V – 6V





4. エンドユーザー業界別





エネルギーとユーティリティ

家電

自動車

工業用

IT & 電気通信

航空宇宙と防衛

ヘルスケア





質問: リアルタイム クロック (RTC) IC 市場で最大のシェアを獲得すると推定されるインターフェイスのタイプはどれですか?



2021 年には、I2C (インターインテグレーション サーキット) セグメントがリアルタイム クロック (RTC) IC 市場シェアの約 72% を占めていました。 これは、今後数年間、約 4.1% の成長率で続くと予想されます。 I2C インターフェースの使用は、IC コストの削減、PCB の小型化、および設計の複雑さの軽減につながります。



質問: リアルタイム クロック (RTC) IC 市場で最大のシェアを占めると予想される実装タイプはどれですか?



表面実装カテゴリは、2021 年の世界の RTC IC 市場シェアの 85% 以上を占めていました。これらの回路は正確なタイムスタンプとさまざまな温度設定での完全な信頼性を提供するため、この独占は調査期間中も続くと予想されます。表面実装技術 (SMT) により、コストが削減され、品質が向上します。



質問: 動作電圧に関して、リアルタイム クロック (RTC) IC 市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



通常、RTC は、1 つのバッテリ セル、複数のアルカリ セル、または 3.6V ~ 6V の範囲の安定化電源などの主電源によってサポートされます。 このセグメントは、今後数年間で最大の成長を示すと予想されます。



質問: リアルタイム クロック (RTC) IC 市場でより大きなシェアを獲得すると予想されるエンドユーザー業界はどれですか?



家電業界は、RTC IC 市場で大きなシェアを獲得すると予想されています。 この見積もりは、セクターの拡大とリアルタイム クロックの使用の増加に基づいて行われました。 それらは、アラームやタイマーを提供しながら現在の時刻を正確に追跡し、電力消費を削減する上で重要な役割を果たします。



質問: リアルタイム クロック (RTC) IC 市場に対する市場の制約は何ですか?



計時における精度と信頼性の問題は、今後数年間のリアルタイム クロック (RTC) IC 市場の成長を妨げる可能性があります。



質問: リアルタイム クロック (RTC) IC 市場をリードしているのはどの企業ですか? 彼らの最近の発展のいくつかは何ですか?



リアルタイム クロック (RTC) IC 市場をリードしている企業の一部を以下に示します。



ABLIC Inc.

Abracon, LLC

Diodes Incorporated

Maxim Integrated Inc.

Microchip Technology Inc.

Micro Crystal AG

NXP Semiconductors

Renesas Electronics Corporation

RICOH Electronic Devices Co., Ltd.

Texas Instruments Incorporated





ABLIC Inc.は、S-82L1/T1/U1/V1シリーズを発売しました。 アラーム機能付きの1セル電池保護ICです。 バッテリー電圧がアラーム検出電圧に達したことを正確に検出し、安全で簡単な急速充電を可能にします。



Micro Crystal は、クラス最高の RV-3032-C7 リアルタイム クロック モジュールにより、Elektronik の半導体 + IP 部門の「Product of the Year 2022」賞にノミネートされました。



質問: リアルタイム クロック (RTC) IC 市場で最大の収益機会をもたらすのはどの地域ですか?



アジア太平洋地域は、2035 年末までにリアルタイム クロック (RTC) IC 市場で最大のシェアを占めると予想されています。アジア太平洋地域は、技術分野における研究開発とイノベーションの主要ハブとして急速に発展しています。また、RTC の使用を必要とする電子デバイスの多くのメーカーの本拠地でもあります。



北米とヨーロッパはそれほど遅れていません。 これらの地域は、家庭用電化製品、軍事および防衛、自動車、IT および通信産業などの急速に成長している最終用途産業を持つ RTC IC の最大の消費者の一部でもあります。



