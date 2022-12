[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年11月3日ー11月10日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 539の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 539



調査方法: 実地調査218、インターネット調査321



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: 画像認識市場の規模はどのくらいですか?



画像認識市場は 2022 年に約 360 億米ドルを獲得し、予測期間中に約 18% の CAGR で成長すると予想されています。世界の画像認識市場は、さらに、2035 年までに約 1,770 億米ドルに達すると予想されています。



質問: 画像認識市場の成長を促進する要因は何ですか?



画像認識市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。: -



監視とセキュリティに関する懸念の高まり

人工知能 (AI) および機械学習 (ML) テクノロジーの使用の増加

商品の効率的な店頭配置、プロモーション、管理を通じて売上を最大化





さらに、クラウドを利用した画像認識ソリューションへの投資は、市場成長の絶好の機会を生み出すと考えられています。市場の成長にとって同様に重要なのは、個人の身元を証明するために顔認識を不可欠にする支援的な規制です。



質問: 画像認識市場の基本的な分類は何ですか?



画像認識市場は、技術、アプリケーション、コンポーネント、展開モード、および業種によって分類できます。これらの分類は、さらに次のように分類できます。: -



1. 技術別





QR/バーコード認識

物体認識

顔認識

パターン認識

光学式文字認識





2. アプリケーション別





拡張現実

スキャンとイメージング

セキュリティと監視

マーケティングと広告

画像検索





3. コンポーネント別





ハードウェア

ソフトウェア

サービス





4. 展開モード別





クラウド

オンプレミス





5. 業種別





小売とEコマース

メディア とエンターテイメント

BFSI

自動車と輸送

ITとテレコム

政府

ヘルスケア

その他





質問: 場画像認識市場で最大のシェアを占めていると予想されるアプリケーションのサブカテゴリはどれですか?



アプリケーションに基づいてマーケティングと広告は、予測期間中に画像認識市場で最大の収益シェアを保持すると予想されます。世界中の多くの企業が、広告、ブランディング、および顧客とのやり取りを改善するために画像認識を採用しています。ソーシャル メディアでさらに AI を活用した画像認識を行うことで、ユーザーはより魅力的な体験を得ることができます。また、広告主が特定の状況に関連する製品を宣伝するのにも役立ちます。



質問:画像認識市場で最大のシェアを占めていると予想される展開モードのサブカテゴリはどれですか?



クラウド展開モードは、2035 年までに画像認識市場で最大のシェアを保持すると予想されています。政府、BFSI、メディアおよびエンターテイメントなどの一部の業種による画像認識ソリューションの採用の増加は、クラウド展開モードの成長を後押しします。クラウドベースの画像処理ソリューションは、これらの分野における集中監視を強化します。



質問: 業種別、画像認識市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



メディアとエンターテイメント業種は、2035 年までに画像認識市場で最大の市場シェアを保持すると予想されています。ブランドは、ソーシャル メディア ユーザーが共有する画像から画像認識ソリューションによって抽出されたビジネス インサイトを活用できます。このようなビジネス上の洞察が、ソーシャル メディアでの画像認識の使用が増加している主な理由です。



質問: 画像認識市場を抑制している課題は何ですか?



画像認識市場の成長を抑制しているいくつかの要因を次に示します。-



画像認識ソリューションの導入コストの高まり

AI や ML などの技術開発にかかるコストの高まり

お客様のプライバシーに関する懸念





質問: 画像認識市場をリードしている企業はどれですか?



画像認識市場をリードしている企業は次のとおりです。 -



NEC Corporation

Trax Technology Solutions Pte Ltd.

International Business Machines Corporation

Google LLC

Qualcomm Technologies, Inc.

LTU Tech

Imagga Technologies Ltd.

Blippar Group Limited

Ricoh Innovations Corporation

Oracle Corporation





質問: 画像認識市場における最近の開発は何ですか。



以下は、画像認識市場における最近の開発です。: -



1. 2019 年、NEC は、ルーマニアのシビウで開催される欧州連合 (EU) サミットへの入場を制御するために、同社の顔認識システムが採用されたと発表しました。



2. Trax Technology Solutions Pte Ltd. は、2019 年に、ヨーロッパの画像認識サービス プロバイダーである、 Planorama を買収する計画を発表しました。



質問:画像認識市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、画像認識市場で最大の有利な機会を提供すると予想されます。北米での高度なテクノロジーの急速な採用と高度に発達した IT インフラストラクチャが、地域市場の成長の主な理由です。米国とカナダは、AI と拡張現実 (AR) を画像認識に組み込むことで世界をリードしています。さらに、この地域の良好な財政状態は、高度なツールや技術への投資に役立ちます。



会社について:



SDKI の目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。SDKI は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



