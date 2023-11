[株式会社マッシュホールディングス]

洗練されたライフスタイルの象徴である「marie claire」のロゴを取り入れたトップス2型が登場〈11月2日(木)発売〉



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」はフランスを代表する女性誌『marie claire(マリ・クレール)』と第2弾コラボレーションアイテム2型を、2023年11月2日(木)12:00よりオフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」、全国直営店にて発売iいたします。











世界中のラグジュアリーな女性たちに愛読されている、歴史あるファッション誌「marie claire」とCELFORDのコラボレーション第2弾。



洗練されたライフスタイルの象徴である「marie claire」のロゴを取り入れたトップス2型が登場します。



モードへの情熱とCELFORDらしいクチュールライクなディテールが融合した、他にはないデザインをお楽しみください。



商品ラインアップ(全2型)





1.marie claire ロゴニットプルオーバー



ビジューを敷き詰めたmarie claireのロゴが印象的なニットプルオーバー。

アルパカをブレンドした暖かみのある素材を使用。

広めに開いたボートネックがデコルテを美しく見せ、裾が少しすぼまったシルエットはどんなボトムスとも合わせやすく、抜け感のある女性らしいスタイルを楽しめます。













太めスリーブでリラックス感を出しつつ、袖口のリブと絶妙なクロップド丈でメリハリのあるシルエットに。

ハイウエストのワイドパンツを合わせれば、スタイルアップが可能。

フロントのロゴがより一層引き立ちます。



〈Item〉

Knit ¥23,100<marie claire Collaboration>

Pants ¥17,600

Earring ¥7,700

Necklace ¥8,800

Pumps ¥20,900





2.marie claire ドッキングフードパーカー



1枚で着用しても華やかなパーカー×フリルのドッキングスタイル

上品なmarie claireロゴが施されたフード付きパーカーを女性らしいドッキングデザインに落とし込みました。

パーカーの裾からフリルを重ねたレイヤードスタイルは、カジュアルな中にもエレガントな趣きを演出します。

身幅とアームにボリュームをもたせ、着丈をすっきり仕上げることで抜け感のある絶妙なサイズ感を実現。

タイトなスカートとのコーデがフェミニンなラインを描きます。











スポンジを挟み込んだような、膨らみのあるダンボール素材を使用。

ふわりと軽く、ストレスフリーな着心地も魅力です。

胸元には、「marie claire」のロゴを縁取りした刺繍を施してさりげないポイントに。



〈Item〉

Tops ¥23,100<marie claire Collaboration>

Skirt ¥18,700

Earring ¥7,700

Boots ¥23,100





(価格は全て税込表記)





詳細は下記ONLINE STOREをご覧ください。

■CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE:< https://celford.com >

■USAGI ONLINE:< https://usagi-online.com/brand/celford/ >





発売について







■全国直営店発売日:11月2日(木)

( https://celford.com/Page/shoplist.aspx )



■オンライン発売日:11月2日(木)正午

・CELFORDオフィシャルオンラインストア( http://www.celford.com )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )



marie claire(マリ クレール)について





1937年にフランス創刊され、全世界で出版されている女性ファッション誌。

洗練されたファッショントレンドを中心に、インテリアやフード、旅、カルチャーなどを含めた知的で豊かなライフスタイルを提案するモード雑誌として、本物思考の女性たちに長年愛されている。





CELFORD(セルフォード)について









2018年春にデビュー。コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。現在は百貨店、ファッションビルを中心に日本に24店舗、中国3店舗、計27店舗展開しています。(11月1日時点店舗数)

<オフィシャルオンラインストア>:https://celford.com/

<USAGI ONLINE>:https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>:https://www.instagram.com/celford_official/







<CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-05:16)