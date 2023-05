[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。



■「パプリオン」ワールドにワールド ダンジョン「ベオラの遺跡」を実装!



【アップデート日程】

2023年5月3日(水/祝) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートで「パプリオン」ワールドに、初のワールド ダンジョン「ベオラの遺跡」やオリンピアード「異教徒のカタコム(血盟戦)」、新規英雄級アガシオン「スピリット ザ ユニコーン」などを実装しました。

ワールド ダンジョンは1つのワールドに属するすべてのサーバーが集結し、一堂に会するダンジョンです。「ベオラの遺跡」では「シーラー」や「ムーフ」などのボス モンスター4種や、「シェリーホドンの封印」で、ボス モンスター「シェリーホドン」が出現します。「シェリーホドン」を討伐することで、伝説級アクセサリー「支配者の権能」や「ヴァラカス ネックレス」などのアイテムを一定の確率でドロップする可能性があります。

「異教徒のカタコム(血盟戦)」は、血盟レベル5以上の血盟に所属するキャラクターレベル55以上のキャラクターが参加できるオリンピアードです。メニューのダンジョンから時間になると入場でき、血盟単位でマッチングが行われ、マッチングが成立した血盟内の「異教徒のカタコム」参加プレイヤーは初期位置に移動します。時間になると戦闘が始まり、フィールド内のモンスターを討伐してポイントやアイテムを獲得し、最終のボス モンスターを倒した時点で点数が高い血盟が勝者となります。

「パプリオン ワールド」で新たに登場する英雄級アガシオン「スピリット ザ ユニコーン」はHPが低下した際にダメージ リダクションが増加する「サポート:スピリット ガード」を持っています。

そのほか、アップデートの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪5月3日アップデート情報はこちら≫

●パプリオン ワールド

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=645180d802894d30291fa7d3





<パプリオン ワールド>

■「激突!炎の悪魔シェリーホドン」開催

【開催日時】

2023年5月3日(水/祝) 21時30分 ~ 23時59分 (予定)

【概要】

5月3日(水/祝)22時から、ワールド ダンジョン「ベオラの遺跡」に出現するボス モンスター「シェリーホドン」を討伐時、「シェリーホドンの激突箱(イベント)」を獲得することができます。

「シェリーホドンの激突箱(イベント)」は開封時、「最上級クラス/アガシオン獲得券(11回)(イベント)」、「最上級集魂石(11回)(イベント)」などを含む様々なアイテムを獲得できます。

「シェリーホドン」出現30分前の21時30分には、「ベオラの遺跡の時間補充石(イベント)」「戦闘のスクロール(イベント)」「覚醒のスクロール(イベント)」「防御のスクロール(イベント)」をゲーム内郵便にてお送りします。

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=645180d893393b49d35643fc



●「ベオラの遺跡シーズンパス」開催

【開催日時】

2023年5月3日(水/祝) 定期メンテナンス後 ~ 2023年5月17日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、毎日達成していくデイリー ミッションと2週間でクリアを目指すシーズン ミッションで構成された、新規シーズンパス「ベオラの遺跡シーズンパス」が登場します。デイリー ミッション、シーズン ミッションをそれぞれ達成してシーズンパスEXPを獲得し、パス レベルを上昇させることで、「属性抵抗スクロール(イベント)」や「上級クラス/アガシオン獲得券(6回)(イベント)」などのほか、イベントアイテム「ベオラの遺物箱(イベント)」や「ベオラの宝箱(イベント)」など様々なアイテムを報酬として獲得することができます。

また、1,000,000アデナを使用することでプレミアム報酬を有効化することができます。最終報酬として、「アインハザードの祝福」5,000を獲得することが可能です。

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「ベオラの遺跡シーズンパス」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=645180d802894d30291fa7dd



●「ベオラの遺跡への道」開催

【開催日時】

2023年5月3日(水/祝) 定期メンテナンス後 ~ 2023年5月17日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、503アデナを使用することでオープンできる出席報酬「ベオラの遺跡」が登場します。

デイリー報酬として、「アインハザードの祝福」1,000のほか、「英雄級クラス/アガシオン挑戦券(1回)(イベント)」、イベントアイテム「遺跡の袋(イベント)」「ベオラの遺物箱(イベント)」「ベオラの宝箱(イベント)」などのアイテムを獲得できます。

また、アデン大陸の各村とワールド ダンジョン「ベオラの遺跡」のロビーに「ベオラの銅像(イベント)」が出現します。「ベオラの銅像(イベント)」に話しかけることで、4時間維持される「すべてのダメージ +1」「防御力 +1」「ダメージ リダクション +1」のバフを受けることができます。

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「ベオラの遺跡への道」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=645180d802894d30291fa7df



●「ベオラの遺跡を調査せよ!」開催

【開催日時】

2023年5月3日(水/祝) 定期メンテナンス後 ~ 2023年5月10日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、1日1回、ショップの交換所にて503アデナで交換できる「ベオラの黄金箱(イベント)」が登場します。「ベオラの黄金箱(イベント)」は開封時、「属性抵抗スクロール(イベント)」や「祝福の聖物(イベント)」を獲得できるほか、各種「希少級製作図の欠片(刻印)」や「強化スクロール(イベント)」などのアイテムを一定の確率で獲得できます。

また、ダンジョン「クルマの塔」「ドラゴン バレーのダンジョン」の基本時間が2倍になります。

さらに、毎日正午と18時に「アインハザードの祝福」1,000と「遺跡の袋(イベント)」をゲーム内郵便にてお送りします。

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「ベオラの遺跡を調査せよ!」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=645180d802894d30291fa7e1



■ゲーム概要



最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。





【タイトル情報】

タイトル名:リネージュ2M(Lineage2M)

ジャンル:次世代オープンワールドRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/パープル(PURPLE)(NC独自のクロスプラットフォーム)

開発/運営:NCSOFT

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2023年5月3日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



