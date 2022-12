[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年11月12日―11月19日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 544の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 544



調査方法: 実地調査 232、 インターネット調査312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: チップ抵抗器の市場規模はどのくらいですか?



チップ抵抗器市場は、2022 年に約 999 百万米ドルを獲得し、予測期間中に約 6% の CAGR で成長すると予想されています。 さらに、世界のチップ抵抗器市場は、2035 年までに約 20 億米ドルに達すると予想されています。



質問: チップ抵抗器市場の発展の原動力は何ですか?



以下は、チップ抵抗器市場の成長を促進する主な理由の一部です。



民生用電子機器におけるチップ抵抗器の使用の急増

さまざまな業界でのデジタル化の台頭

ヘルスケア業界における高度な技術の使用





さらに、世界中で電気自動車の使用が増加しています。 この電気自動車の採用の急増により、集積回路に対する大きな需要がもたらされ、チップ抵抗器の市場が成長すると予想されます。 チップ製造における政府の好意的なイニシアチブも、チップ抵抗器の需要を押し上げ、より効率的な結果をもたらすと予想されます。



質問: チップ抵抗器市場の基本的なカテゴリは何ですか?



チップ抵抗器市場は、技術と最終用途によって分類できます。 これらはさらに次のように分類されます。



1. テクノロジー別





厚膜

薄膜

その他





2. エンドユーザー別





家電

工業用

自動車と輸送

電気通信

航空宇宙と防衛

その他





質問: チップ抵抗器市場で最大のシェアを獲得すると推定されるテクノロジーのサブカテゴリはどれですか?



厚膜チップ抵抗器は、予測期間の終わりまでにチップ抵抗器市場の最大シェアを保持すると予想されます。 厚膜チップ抵抗器は、2035 年までに 10 億米ドルを超える市場収益を獲得すると予想されています。自動車や家電など、さまざまな業界で小型ながら高度なツールの需要が高まっています。 さらに、ますます多くのユーザーが日常生活で電子および電気機器を採用しています。 これらが、厚膜チップ抵抗器の需要増加の背後にある主な理由です。



詳細はこちら https://bit.ly/3C6S7Sk



さらに、薄膜タイプのチップ抵抗器は、予測期間に最も速い市場成長を示すと予想されます。



質問: チップ抵抗器市場で最大のシェアを占めると予想されるエンドユーザーのサブカテゴリはどれですか?



エンドユーザー カテゴリの電気通信サブカテゴリは、最も広範な市場成長を示すと予想されます。 業界は、2035 年末までに 955 百万米ドルを超える収益シェアを保持すると予想されています。スマートフォンをはじめとするスマートデバイスの需要は日々高まっています。 さらに、パンデミックに伴い、在宅勤務者の数も増加したため、ラップトップの需要が高まっています。 これらの要因により、通信サブカテゴリでのチップ抵抗器の使用に大きなチャンスがもたらされると予想されます。



ただし、家電サブカテゴリの市場成長は最も速いと予想されます。 急速な成長は、民生用電子機器でのチップ抵抗器の適用によって促進されます。



質問: チップ抵抗器市場の市場制約は何ですか?



チップ抵抗器市場の成長を抑制しているいくつかの要因を次に示します。



チップ抵抗器の製造コストが高い

原材料の不安定な価格

家電の不規則な価格上昇





質問: チップ抵抗器市場をリードしているのはどの企業ですか?



チップ抵抗器市場をリードする以下の企業は次のとおりです。



ROHM CO., LTD.

Bourns, Inc

TE Connectivity Ltd.

Vishay Intertechnology, Inc.

CTS Corporation

Panasonic Holdings Corporation

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.

Yageo Corporation

KYOCERA AVX Components Corporation

Susumu International U.S.





質問: チップ抵抗器市場の最近の動向は何ですか?



以下は、チップ抵抗器市場における最近の開発の一部です。



2022 年には、Vishay Intertechnology, Inc は、Vishay Sfernice PEP を発表しました。これは、軍事、航空宇宙、および産業用アプリケーション向けの高精度の薄膜ラップアラウンド チップ抵抗器です。

2018 年には、Bourns, Inc は、環境に安全なグリーン技術の採用に向けた動きを支援するために、超低鉛含有量の厚膜チップ抵抗器の新しいシリーズを導入しました。





質問: チップ抵抗器市場で最大の収益機会を提供するのはどの地域ですか?



アジア太平洋地域は、チップ抵抗器市場で最大の有利な機会を提供します。 アジア太平洋地域のチップ抵抗器市場は、2035 年までに約 10 億米ドルに達すると予想されています。この地域では、高度な技術ベースのデバイスの使用が増加しています。 さらに、この地域の電子機器の価格は、世界の他の地域よりも比較的安価です。 これらの要因は、アジア太平洋地域のチップ抵抗器市場の成長に大きく貢献しています。



