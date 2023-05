[株式会社キョードーメディアス]



お笑い芸人流れ星☆の2人が今年も7月より開催する単独ライブツアー「我道」の追加公演が決定した。



流れ星☆が単独ライブツアーにて毎回ライブを実施する名古屋公演が9月15日に追加される。

フジテレビ THE SECOND~漫才トーナメント~ にてにてベスト16まで勝ち上がった流れ星☆が舞台の上で暴れ回る!





<公演概要>

流れ星☆単独ライブツアー 2023 我道



■公演スケジュール

<岐阜>2023年7月29日(土) 開場15:00 / 開演16:00

高山市民文化会館 小ホール Supported by オクヒダバギー

【問】サンデーフォークプロモーション052-320-9100

<神奈川>2023年8月5日(土) 開場15:00 / 開演16:00

横浜市教育会館

【問】ホットスタッフプロモーション050-5211-6077

<茨城>2023年8月13日(日) 開場14:00 / 開演15:00

ひたちなか市文化会館・小ホール

【問】ホットスタッフプロモーション050-5211-6077

<北海道>2023年8月19日(土) 開場15:00 / 開演16:00

共済ホール

【問】WESS info@wess.co.jp



<愛知>2023年9月15日(金)開場17:30 / 開演18:30 【追加公演】

東別院ホール Supported by オクヒダバギー

【問】サンデーフォークプロモーション052-320-9100



<大阪>2023年9月16日(土)開場15:00 / 開演16:00

ナレッジシアター

【問】キョードーインフォメーション 0570-200-888

<群馬>2023年9月18日(月)開場14:00 / 開演15:00

高崎市文化会館・大ホール

【問】ホットスタッフプロモーション050-5211-6077

<東京>2023年9月23日(土)開場15:00 / 開演16:00

山野ホール

【問】ホットスタッフプロモーション050-5211-6077



■チケット好評発売中 ※未就学児童入場不可

・プレミアムシート¥11,000(SOLD OUT)

・大人¥4,200

・学生(小学生~大学生)¥2,800

・親子(大人+学生)¥6,200

・当日券¥5,200



■公式HP https://www.bsfuji.tv/nagareboshi/

主催:BSフジ 企画制作:浅井企画





