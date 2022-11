[AWA]

2022年の“あなたを取り巻いた1年間の音楽”をテーマにした特設サイト「GET YOUR TRENDS 2022」を公開





AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、2022年11月22日(火)に、1年間(※1)の「AWA」利用情報をユーザーごとに分析し“自分だけの音楽史”を振り返ることができる、特設サイト「GET YOUR TRENDS 2022」を公開いたしました。また、この1年間の「AWA」全ユーザーの利用動向をまとめたランキングも発表。





このたび公開した「GET YOUR TRENDS 2022」は、1年間の「AWA」における楽曲聴取情報をひとりひとり解析し、“自分だけの音楽史”を振り返ることができるサイトとなっています。(※2) 自分が1年間で1番聴いた楽曲やアーティストのランキングをはじめ、「よく聴いたジャンル」や「よく聴いた年代」など、様々な情報をチャート化。1年間の総再生時間や再生した楽曲数、再生したアーティスト数、お気に入りした数などの総合的なデータも見ることができます。



さらに、この1年間で自身が再生した楽曲の上位100曲をまとめた自分だけの記念プレイリストを作成することができるほか、自身の楽曲聴取情報で生成されたチャートを、Twitterでシェアすることができ、友人などと共有して楽しむこともできます。



また、「GET YOUR TRENDS 2022」では、この1年間の「AWA」の全てのユーザーの利用動向をまとめ、「2022年でよく聴かれた曲」、「2022年でよく聴かれたアーティスト」など各種ランキングも発表いたしました。



※1 集計期間は、2021年11月1日~2022年10月31日のデータとなります。

※2 特設サイト「GET YOUR TRENDS 2022」は、普段「AWA」で使用しているアカウントでログインしていただくとお楽しみいただけます。



▼「GET YOUR TRENDS 2022」はこちら

https://your-trends-2022.awa.fm/



■2022年によく聴かれた曲 TOP10





2022年に「AWA」で最も再生回数が多かった楽曲は、昨年の「ドライフラワー」に引き続き、「ベテルギウス」が輝き、優里が2年連続の1位を獲得するという快挙を達成しました。また、昨年1位だった「ドライフラワー」も3位に入っており、2022年のサブスクシーンを代表するアーティストだったことが伺えます。2位には、TikTokで一気に火が付き若年層の間を中心に爆発的なヒットを記録した、心地よいグルーヴのリズムに乗ったTani Yuuki「W / X / Y」がランクイン。4位には、『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』オープニングテーマとして幅広い世代に人気だったAimerの「残響散歌」が入っています。昨年末の『日本レコード大賞』最優秀新人賞を受賞したマカロニえんぴつが、「なんでもないよ、」で5位に輝いています。その他にも、多くの楽曲がタイアップされ注目を集めたSaucy Dogの「シンデレラボーイ」や、各種ランキングを総なめにしたAdoの「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」など、2022年に話題となった楽曲がトップ10に名を連ねています。この続きは、100位まで収録したプレイリストでお楽しみください。



▼「2022年、最も聴かれた音楽は?」はこちら

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.getyourtrends.20221122





■2022年によく聴かれたアーティストTOP10







2022年に「AWA」で最も再生回数の多かったアーティストは、年間楽曲ランキングでも9位に入っている「Cry Baby」をはじめ、映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌「Anarchy」や、テレビアニメ『SPY×FAMILY』オープニングテーマ「ミックスナッツ」など、多くのヒット曲をリリースしたOfficial髭男dismでした。2位を獲得したのは、年間楽曲ランキング1位と3位に2曲ランクインした優里。3位には昨年1位に輝いたYOASOBIがランクインしています。その他、アニメ映画『ONE PIECE FILM RED』関連楽曲が、プレイリスト採用楽曲ランキングで上位を独占したAdoや、「ベルベットの詩」「アイラブユー」などを今年リリースし精力的な活動を続けるback numberなど、人気のアーティストがトップ10にランクインしています。





■2022年配信開始アーティストTOP10





2022年にストリーミング配信を開始したアーティストでもっとも聴かれたアーティストは、1stミニアルバム『IM NAYEON』でグループ初のソロデビューとなったTWICEのNAYEONでした。2位には、TikTokで「Overdose」がバズった19歳のシンガーソングライターなとりがランクイン。今年9月に日本デビューを果たした日中韓の9人のメンバーで結成されたグローバルガールズグループのKep1erが3位に入っています。その他にも、デビューのニュースが大きな話題となったLE SSERAFIMや、過去作品が一挙配信開始されたT-BOLANなど、デビューを果たし配信開始されたアーティストが多数名を連ねています。





■2022年のAWAラウンジまとめ





今年6月の音声ライブ配信機能の一般解放以来、さらに多くのリスナーの方にラウンジに参加いただき、年間の参加総数は昨年の3倍となる1,000万回を超えました。また、コメント、スタンプ、リクエストなどでリアクションされた回数は2.3億回以上にのぼり、こちらは昨年の4.3倍ほど増えています。リスナーがまだ聴いたことの無い楽曲に出会った回数は866万回に達しています。音声ライブ配信機能の一般解放以来、AWAでは楽曲提供やラジオ出演などの配信者を対象としてキャンペーンを多数開催。アーティストだけでなく、日々多くの一般配信者がAWAでラウンジを開催するようになりました。



▼「GET YOUR TRENDS 2022」はこちら

https://your-trends-2022.awa.fm/

▼「2022年、最も聴かれた音楽は?」はこちら

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.getyourtrends.20221122



■アプリ概要

「AWA(アワ)」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・デジタル株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円(税込)の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円(税込)で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円(税込)で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE(リリックダイブ)」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE(ラウンジ)」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称:「AWA(アワ)」 https://awa.fm/

推奨環境:<スマートフォン版>iOS 14.0以降、Android 10.0以降

<PC版>Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

<ブラウザ> Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格:STANDARDプラン(月額 税込980円)/ FREEプラン(月額 無料)/学生プラン(月額 税込480円)/アーティストプラン(月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題)

提供開始:2015年5月27日



■URL

AWA:https://awa.fm/

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ:https://awa.fm/download/

AWA LOUNGEブラウザ版:https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報:https://news.awa.fm/

AWA公式Twitter:https://twitter.com/awa_official?lang=ja

AWA公式LINE:https://lin.ee/21w3f0k



■会社概要

社名:AWA株式会社(読み:アワ)

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者:代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容:音楽ストリーミングサービス 等

設立日:2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-14:16)