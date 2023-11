[公益財団法人日本ユニセフ協会]





【2023年11月10日 東京発】



本年の「世界子どもの日」(11月20日、1954年制定)に際し、NHK・ユニセフ(国連児童基金)・セサミワークショップとのコラボレーションによる、以下のようなスペシャル企画が展開されます。



* * *



NHK Eテレにて放送中の「みんなのfor every child」は、NHK・ユニセフ・セサミワークショップの共同キャンペーンとして実現した、さまざまなキャラクターやキャストが「世界の子ども、一人ひとりに必要だと思うこと(「for every child」のメッセージ)」を発表する番組コーナーです。





● 2023年11月6日(月)~17日(金)

みんなでつくろう!ハートツバメを募集中



「for every child」のメッセージをお腹の部分に書き込んだツバメの折り紙「ハートツバメ」を募集中。世界の子どもたちに思いを馳せながら、お子様と一緒に折った「ハートツバメ」を送ってください!

全国から集まったハートツバメは、11月25日(土)放送の「スゴEフェス 生放送スペシャル(後述)」で紹介される予定です。

ハートツバメの作り方や送り先の詳細はこちら>>

https://www.nhk.or.jp/campaign/mirai17/sugoe_03.html(外部サイト)





● 2023年11月9日(木)~終了日未定

「みんなのfor every child」特別企画展開催



ユニセフハウス施設内にて、長谷部誠 日本ユニセフ協会大使、長濱ねるさん、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、YOASOBIのお二人、ワンワンやサボさんなど、「みんなのfor every child」に出演いただいた方が実際に番組で紹介した直筆ボードを期間限定で展示中!

ユニセフハウスの常設展示の見学と併せて、テレビでお馴染みの方々の「for every child」に込めた思いに触れながら、「世界の子ども、一人ひとりに必要だと思うこと」を考えてみてください。



利用料金 無料

場所 〒108-8607 東京都港区高輪4-6-12

ユニセフハウスへのアクセス、開館日時等詳細はこちら>> https://unicefhouse.jp/



● 2023年11月13日(月)~25日(土)

NHK Eテレ「スゴEフェス」開催





昨年、NHK・ユニセフ・セサミワークショップとの共同プロジェクトとしてお届けした「世界子どもの日」コラボレーションが、今年はさらにパワーアップ! 「スゴEフェス」と題して約2週間、Eテレの子ども・10代向けの各番組において「ハートをうごかそう!」をテーマに、すべての子どもの未来を応援する集中放送が行われます。NHK ・SDGs キャンペーン「未来へ17アクション」の基幹コンテンツとしても位置付けられる「スゴEフェス」は、世界各地でさまざまな課題があるなか、いま、世界の子ども一人ひとりに必要なものは何かを考えるきっかけを提供します。

もちろん、『あおきいろ』1分放送枠(月~金 18:24~、土 17:24~)で放送中の「みんなのfor every child」も参加。新しいゲストを迎えたコンテンツを放送します!

放送内容の詳細はこちら>> https://www.nhk.or.jp/campaign/mirai17/index.html#



● 2023年11月25日(土)

5時間の生放送!NHK Eテレ『スゴEフェス 生放送スペシャル』



「スゴEフェス」の最終日は、5時間(14:00~17:00・18:50~19:55・20:00~20:50)の生放送が行われます。全国から集まった「ハートツバメ」と一緒に、 YOASOBIやミドリーズが、NHK ・SDGsテーマソング「ツバメ」を披露します!

放送内容の詳細はこちら>> https://www.nhk.or.jp/campaign/mirai17/sugoe.html



* * *



■「みんなのfor every child」で放送された動画や、SDGsに関して学べるコンテンツをまとめた特設サイトはこちらです。

https://www.unicef.or.jp/minnnano/



■ ユニセフについて

ユニセフ(UNICEF:国際連合児童基金)は、すべての子どもの権利と健やかな成長を促進するために活動する国連機関です。現在約190の国と地域※で、多くのパートナーと協力し、その理念をさまざまな形で具体的な行動に移しています。特に、最も困難な立場にある子どもたちへの支援に重点を置きながら、世界中のあらゆる場所で、すべての子どもたちのために活動しています。ユニセフの活動資金は、すべて個人や企業・団体からの募金や各国政府からの任意拠出金で支えられています。(www.unicef.org)

※ユニセフ国内委員会(ユニセフ協会)が活動する33の国と地域を含みます



■ 日本ユニセフ協会について

公益財団法人 日本ユニセフ協会は、先進工業国33の国と地域にあるユニセフ国内委員会のひとつで、日本国内において民間として唯一ユニセフを代表する組織として、ユニセフ活動の広報、募金活動、政策提言(アドボカシー)を担っています。(www.unicef.or.jp)



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-18:40)