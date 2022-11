[エイチーム]

株式会社エイチームのグループ会社であるQiita株式会社(本社:名古屋市中村区、代表取締役社長:柴田健介)は、日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita(キータ)」において、2023年1月27日(金)に「Qiita Night for STUDENT(キータナイト フォー スチューデント)」を開催します。イベント開催に向けて、参加企業の募集を開始します。



※注釈:「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書(2020年版)と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています











「Qiita Night for STUDENT」とは





日本最大級*のエンジニアコミュニティQiitaを運営する当社が実施する、エンジニアを志望する学生向けテックトークイベントとマッチングイベントからなる複合型のオンラインイベントです。



「Qiita Night」とは、技術についての知見を共有し合うオンライントークイベントです。これまで当社は「Qiita Night」を定期的に開催し、LT(ライトニングトーク)やトークセッションなどを行って技術に関する情報共有の場を提供してまいりました。



今回開催する「Qiita Night for STUDENT」では、参加企業各社で活躍する若手エンジニアを中心にご登壇いただき、開発手法や体制、日々の仕事内容やエンジニアとして働くうえでのやりがいなどを、将来エンジニアとして働くことに興味のある学生の方に向けてお話いただきます。このイベントをきっかけに登壇者や参加企業が参加学生とつながり、気軽に情報交換や質問ができる場を作りたいと考えています。







開催概要





・開催日時:2023年1月27日(金)17:00~21:00

・対象:学生エンジニア、エンジニアを志望する学生

・開催形式:オンライン

・想定申込学生数:200~300名







「Qiita Night for STUDENT」スポンサー企業を募集





「Qiita Night for STUDENT」に登壇していただく参加企業を募集します。



参加企業募集概要

参加企業特典※一部

・セッションご登壇

・オンラインブース出展

・ロゴ掲載

・申込者情報の提供



協賛メリット

・QiitaやGitHubのアカウントを持つ学生エンジニアへのアプローチが可能

・集客はQiitaを中心に行うため、普段から開発やエンジニアリングにまつわるインプットを行う学生エンジニアとの接点を設けられます。

・イベント実施前後でも参加学生との1 to 1コミュニケーションが可能

・イベントプラットフォームのEventHubを利用し、参加学生のプロフィールや志向性をもとにマッチする方とのコミュニケーションをとっていただけます。



このような企業におすすめ

・新卒学生エンジニアの採用をしたい

・新卒エンジニア採用のブランディングをしたい



スポンサーにご興味のある企業のご担当者は、下記URLよりお問い合わせください。

https://qiita.com/ads

※2022年12月13日(火)までのお申し込みをお願いいたします



「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。



「Qiita」について



エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアと繋がりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/



Qiita株式会社について



「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/



※ 文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。



