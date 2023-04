[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



PC向けオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル(以下ブレソ)』をサービスしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン)以下、エヌシージャパン)は、2023年5月20日(土)にブレソ正式サービス9周年を迎えるにあたり、本日9周年を記念した特設サイトの公開、および9周年記念イベントを開催することをお知らせします。



■5月20日で正式サービス9周年&本日特設サイトを公開!





【公開日程】

2023年4月26日(水) 定期メンテナンス終了後

【特設サイト】

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/anniversary/9th/

【概要】

皆様の日頃のご愛顧により、ブレソは今年5月20日に正式サービス開始から9周年を迎えることとなりました。

9周年を記念して、本日特設サイトを公開しました。

特設サイトでは、今年1月に実装された新エピッククエスト「北方大陸」にて登場した「ソサ・ヨナ」をフィーチャーした9周年記念イラストを公開していますので、ぜひご覧ください!

本日公開したイベントの他にも、順次9周年記念イベントが開催される予定ですので、続報にご期待ください。



■優秀賞にはBitCashプレゼント!「ストリーマーコンテスト」開催!





【開催期間】

≪応募期間≫

2023年4月26日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年5月17日(水) 定期メンテナンス開始前

≪投票期間≫

2023年5月24日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年6月7日(水) 定期メンテナンス開始前

≪受賞者発表≫

2023年6月14日(水)

【概要】

YouTubeとTwitchでの配信を対象に、ブレイドアンドソウル関連のライブ配信を行うストリーマーを募集します。

配信内容はメインストーリーやダンジョン攻略など、ブレソに関することであれば何でもOKです!

募集期間後の投票を経て、最優秀賞に選ばれたストリーマーの方にはBitCash10万円分、優秀賞にはBitCash5万円分をプレゼントします。

さらに、入賞者3名のストリーマーはFSチームとのコラボ配信が行えます。

現在ブレソを遊んでいる方はもちろん、これからブレソを始める方も過去にブレソを遊んでいた方も、ぜひブレソストリーマーを目指してください!

応募条件などの詳細については、イベントページをご確認ください。





※BitCashとは:BitCashはゲーム・動画・音楽・電子書籍などあなたの趣味にあったお好きなジャンルで、簡単に使えるプリペイド式の電子マネーです

≪BitCashの詳細はこちら≫

http://bitcash.jp/docs/guide/index



≪「ストリーマーコンテスト」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2304streamer/



■最優秀賞作品はゲーム内に実装!「9周年記念ファンクリエイション大賞」開催!





【開催期間】

≪作品募集期間≫

2023年4月26日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年6月28日(水) 定期メンテナンス開始前

≪投票期間≫

2023年7月5日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年7月12日(水) 定期メンテナンス開始前

≪受賞者発表≫

2023年7月19日(水)

【概要】

ブレソ恒例のアイテムデザインコンテスト「ファンクリエイション大賞」を今年も開催します。例年通り「衣装」「守護石」「幻影武器」の3部門で募集します!

応募作品の形式は、イラスト、スクリーンショット加工、動画、コスプレ、造形物など、形式は問いません。あなたの得意な創作分野を用いて、ぜひアイテムデザインをしてください!

投票とサービスチームの審査を経て、見事最優秀賞に輝いた方には賞品BitCash3万円分がプレゼントされるほか、ゲーム内にデザインしたアイテムが実装されます。

ぜひ、あなたのブレソへの想いをぶつけてください!



≪「9周年記念ファンクリエイション大賞」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2304fanCreation/



■「9周年記念ブレソスペシャルジャンボ」開催!





【開催期間】

2023年4月26日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年5月17日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

最大500,000金(※)が当たる一攫千金イベント「ブレソスペシャルジャンボ」を開催します!

イベント期間中にゲーム内で対象のデイリーチャレンジおよびウィークリーチャレンジを完了した回数に応じて、「ジャンボ券」を獲得できます。イベントページ上にて獲得したジャンボ券の数だけ抽選に挑戦することができます。

当選金はいくつかのグレードに分かれており、1等に当選すると500,000金が獲得できます!

さらに、今回は9周年ラッキーチャンス賞として、9番目、99番目、999番目、9,999番目、99,999番目に抽選を行った方には9,999金が当たります。

当選金はご利用中アカウントへクーポンとして送付され、どのグレードが当選したかはゲーム内で確認するまでのお楽しみとなります。

今年のゴールデンウィークもおうちでブレソ三昧!

※金=ゲーム内通貨の名称



≪「9周年記念ブレソスペシャルジャンボ」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/bns/specialjumbo2304/index





【ゲーム概要】





NCSOFT総制作費50億円の超大作オンラインRPGで9,999兆通り以上のキャラメイキングが可能。

基本職業15職それぞれが繰り出すド派手なアクションとスピーディーなスキルの打撃はPC操作ならではの爽快さを体感できます。仲間との協力プレイでダンジョン攻略や強靭なボスモンスターに挑もう!圧倒的な3Dグラフィック、ドラマチックな音楽、緻密に練られた壮大なストーリーと個性あふれるキャラクターが常にあなたを待っています。



タイトル:ブレイドアンドソウル(ブレソ)

ジャンル:MMORPG

公式サイト:https://www.ncsoft.jp/bns/

公式Twitter:https://twitter.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan



利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2023年4月26現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/26-18:46)