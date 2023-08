[株式会社東京ニュース通信社]

サウナ総合雑誌「SAUNA BROS.」が足立区にある堀田湯とタッグを組んだレディースデーの第2回開催が決定!



2023年9月14日(木)に開催の「ほっとピース! 第2回堀田湯レディースデーsupported by SAUNA BROS.」。今回はチケット販売&オリジナルグッズについてのお知らせをいたします。











先着順で受付スタート





チケット販売は8月5日(土)13:00よりスタート。お申込み先着順での受付となります。お申込みはSAUNA BROS.WEB(https://saunabrosweb.jp/pickup_hottayuladiesday_1-2/2023/08/04/)から行います。8月5日(土)13:00をお待ちください!



※「ほっとピース! 第2回堀田湯レディースデーsupported by SAUNA BROS.」はPeatixにて事前購入が必要になります。8月5日(土)13:00から販売されるチケットをお買い求めください。

※各部定員に達し次第、受付終了となります。







オリジナルグッズを公開&予約販売も





さらに今回は、当日販売するグッズを公開します。 一部商品は先行予約で販売しますのでお見逃しなく!



100個限定生産オリジナルボトル



大容量がうれしい、1リットルサイズの「クリアボトル」を販売します。飲み口がついているのでこぼれにくく、安心して持ち運びができます。 そして1SET、2SET、3SETとメモリもついているので、1回のサウナでどれくらいの水分補給をしたのかも分かりやすい便利なボトルです。もちろん、普段使いにも利用できるので幅広いシーンでご活用してみてください♪



こちらの「クリアボトル」はチケット販売の同時刻8月5日(土)13:00より事前予約販売を行います。詳細は、SAUNA BROS.WEB(https://saunabrosweb.jp/pickup_hottayuladiesday_1-2/2023/08/04/)にてご確認をお願いします。100個限定生産になりますので、気になる方は、チケットと一緒にお申込みください!





大人気商品のサウナハット&タオルも販売





第1回開催時にご好評いただいた、kontexのMOKUタオル(Mサイズ)&今治サウナハット(pocket)。今回は、第2回の限定デザインで販売します!





※サウナハットとタオルは当日購入になります。

※オリジナルグッズは限定生産のため、売り切れ次第販売終了となります。







「ほっとピース! 第2回堀田湯レディースデーsupported by SAUNA BROS.」詳細





■開催日

2023年9月14日(木)



■開催時間

第1部 09:00~11:00

第2部 11:30~13:30

第3部 14:00~16:00

第4部 16:30~18:30

第5部 19:00~21:00

第6部 21:30~23:30

※各部35名



■価格

1,937円(税込)

サウナ入浴料+イベント限定オリジナルラバーコインケース+限定ステッカー







よくあるご質問





Q 何か必要な持って行くものはありますか?

A 水着を忘れずにお持ちください。フェイスタオル・バスタオル等は料金に含まれておりません。シャンプー・コンディショナー・ボディーソープもご用意はございません。どちらも番台で購入することができます。(タオル大・小セットレンタル200円、シャンプーボディーソープ150円)現金のほかSuica・Pasmo・Paypayが利用できます。ドライヤー(3分20円)。



Q 飲食物の持ち込みは可能ですか?

A 飲み物の持ち込みはOKです。店頭でも販売しておりますのでご利用くださいませ。



Q 撮影は可能ですか?

A 脱衣所、浴場(サウナ室を含む)の撮影は禁止しております。また、脱衣所でのスマホやタブレット等、カメラのついた電子機器の使用もお控えください。



Q 提携の駐車場はありますか?

A 提携駐車場はございませんので、各種公共交通機関のご利用、もしくは近隣のコインパーキング等のご利用をお願いいたします。



Q 大きな手荷物があるのですが、ロッカーに入りますか?

A ロッカーに入りきらないお荷物につきましては、フロントにてお預かりいたします。お気軽にスタッフにお申し付けくださいませ。



※レディースデーに関しては堀田湯へのお問合せはご遠慮ください。

※お問合せはhottayu.ladiesday@gmail.comまでお願いいたします。



堀田湯

■住所:東京都足立区関原3丁目20-14

■営業時間:平日=後2:00~深0:00、土、日、祝=前8:00~深0:00

■定休日:第2木曜日

公式HP(https://www.4126.tokyo)からご確認ください



【商品情報】

「SAUNA BROS.vol.6」



●発売日:2023年6月30日(金) <好評発売中>

●定価:1,137円

●発行:東京二ュ―ス通信社

全国の書店、ネット書店(honto<https://honto.jp/netstore/pd-book_32542604.html>ほか)にてご購入いただけます。





【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■SAUNA BROS.WEB <https://saunabrosweb.jp/>

■公式Twitter @sauna_bros <https://twitter.com/sauna_bros>

■公式Instagram @saunabros <https://www.instagram.com/saunabros>

■公式ECサイト SAUNA BROS.STORE<https://saunabros.stores.jp/>



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-15:46)