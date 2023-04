[株式会社キョードーメディアス]



この夏、来日する『ウエスト・サイド・ストーリー』。これぞ、ブロードウェイ・ミュージカルの最高峰!今回来日を果たすのは、装いも新たに上演されるニュー・バージョンだ。この不朽の名作を生み出したジェローム・ロビンス(原案・振付・演出)と作曲家レナード・バーンスタインが遺した偉業に敬意を表し、ブロードウェイのベテラン演出家が、全編に躍動する鮮烈なダンスと、ゴージャスな楽曲の神髄を余すところなく伝える。これぞライヴ・パフォーマンスの醍醐味!



物語の舞台は1950年代のニューヨークのマンハッタン、ウエスト・サイド。そこでは夢を求めてアメリカにやってきた移民たちが暮らし、差別や偏見に満ちた社会のなかで若者たちは敵対するグループとの縄張り争いに明け暮れていた。なかでも特に激しく敵対し、抗争を繰り広げていたのが、ポーランド系移民で構成される“ジェッツ”とプエルトリコ系移民の“シャークス”だった。そんな中、“ジェッツ”の元リーダーであるトニーと、“シャークス”のリーダーの妹マリアが出会い、瞬く間に激しい恋に落ちる。非常階段で見つめ合うシーンは、全ての人の心をつかんだ。出会ってはならない二人の恋の行方は・・・





この間違いない作品を誰と見るのか、そこで、企画決定されたのが「母の日」のプレゼントにぴったりなペア割チケットの販売。感謝の気持ちを込めて、お母様や日頃お世話になっているお母さんのような大切な方と一緒に心に残る観劇のひとときが過ごせる。劇場で観る感動を、味わってもらいたい。





ブロードウェイ・ミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』

日程:2023年7月5日(水)~7月23日(日)

会場:東急シアターオーブ (渋谷ヒカリエ11階)



生演奏・英語上演・日本語字幕あり

原案:ジェローム・ロビンス

脚本:アーサー・ロレンツ

音楽:レナード・バーンスタイン

作詞:スティーブン・ソンドハイム

オリジナルプロダクション・演出・振付:ジェローム・ロビンス

演出:ロニー・プライス 振付:フリオ・モンへ 出演:来日カンパニー



■ 販売期間(期間限定お得なペア割引チケット)

2023年4月29日(土) 10:00 ~ 5月14日(日) 23:59



■ 販売対象

東京公演の全日程



■ 金額 [通常価格より3,200円お得!]

平日

・ S席 2名様 26,800円(通常 30,000円)

・ A席 2名様 22,800円(通常 26,000円)

土日・祝日

・ S席 2名様 28,800円(通常 32,000円)

・ A席 2名様 24,800円(通常 28,000円)





■ チケットお取り扱い

・ TBSチケット https://tickets.tbs.co.jp/westsidestory/

・ Bunkamura

MY Bunkamura https://mybun.jp/wss2023

Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999 (10:00-17:00)

東急シアターオーブチケットカウンター渋谷ヒカリエ2F (11:00-18:00)

・ チケットぴあ https://w.pia.jp/t/wss2023/

・ ローソンチケット https://l-tike.com/wss2023/





■ 注意事項

※必ずペア(1セット2席)でお席をお選びください。

※ペア割引チケットの画面以外からの購入分は対象外となります。

※各日予定枚数に達し次第、販売を終了させて頂きます。



公式ホームページ https://westsidestory.co.jp

お問い合わせ Bunkamura 03-3477-3244 (10:00~18:00)



[主催] TBS/Bunkamura/VIS A VISION/ぴあ/ローソンチケット/TOKYO FM

[協賛] オリエンタルバイオ [オフィシャルエアライン] 日本航空





WEST SIDE STORY

is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI), New York, NY, USA.

All authorized performance materials are also supplied by MTI.







