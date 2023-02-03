［CMCリサーチ］

本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったウェビナー（ライブ配信セミナー）となります。



先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っておりますが、 このたび「微細藻類の培養および設備設計技術とその応用」と題するセミナーを、 講師に増田 篤稔 氏（玉川大学 農学部 先端食農学科 教授）をお迎えし、2023年3月2日（木）13:30より、 ZOOMを利用したライブ配信で開催いたします。 受講料は、 一般：44,000円、 弊社メルマガ会員：39,600円、 アカデミック価格は26,400円となっております（資料付）。

セミナーの詳細とお申し込みは、 弊社の以下URLをご覧ください！

https://cmcre.com/archives/107838/

質疑応答の時間もございますので、 是非奮ってご参加ください。





微細藻類による新規分野での産業利用は、大規模な原材料物質が必要になり、培養もまた大規模かつ安定生産が求められます。

室内培養装置における設計方法確立における基礎的な研究紹介と設計方法の概要説明を行います。また、野外培養における問題点と光側面より見た開発案を述べます。



1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：微細藻類の培養および設備設計技術とその応用

開催日時：2023年3月2日（木）13:30～16:30

参 加 費：44,000円 ※ 資料付

＊ メルマガ登録者は 39,600円

＊ アカデミック価格は 26,400円

講 師：増田 篤稔 氏 玉川大学 農学部 先端食農学科 教授





【セミナーで得られる知識】

微細藻類培養槽や装置における光と容器の基礎的知見。

室内微細藻類培養装置の設計方法。

屋外における太陽培養システムの基礎的知見。



※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。



2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイト

https://cmcre.com/archives/107838/

からお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。





3）セミナープログラムの紹介

1. 微細藻類と大量培養と装置技術・環境制御



2. 低コスト微細藻類生産の必要性とその方策



3. 微細藻類の貝類餌料の応用展開



4. 有用化学素材の探査と有用利用法有



5. 室内から屋外へ、研究課題





4）講師紹介

【講師経歴】

1987 ヤンマー造船入社

1988 ヤンマーマリンファーム；海洋関連の新規事業に従事

2009 R&D戦略・社長室ソリューショニアリング部

2011 農機事業本部・兼任社長室ソリューショニアリング部

2014 (一社)ヤンマー資源循環支援機構 兼務

2016 玉川大学 農学部 教授

2017 玉川大学 大学院 教授 現在に至る

【活 動】

1987～2015年；企業にて、生物と光関連の商品開発・基礎研究に従事。



【主な藻類関連関連の研究】

2004 未利用微細藻の有用科学素材の探索と開発。

2012 戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発。

2015 形質転換珪藻の大量培養装置開発。

2016～ 玉川大学にて、微細藻類・陸上養殖の研究。



【所属学会】

生態工学会、水産学会



【著 書】

藻類培養技術(（株）情報技術,2021), 微細藻類によるエネルギー生産と事業展望(CMC出版,普及版 2019), 藻類オイル(NTS,2013)他





5）セミナー対象者や特典について

※ 本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。



★ 受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。





【セミナー対象者】

微細藻類培養者、大量培養の基礎的知見習得希望者、微細藻類事業計画・企画、培養装置開発など





☆詳細とお申し込みはこちらから↓

https://cmcre.com/archives/107838/





6）ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

○廃プラスチック高度リサイクルのための光学識別技術

開催日時：2023年2月8日（水）13：30～15：00

https://cmcre.com/archives/106953/



○欧州における車載樹脂のリサイクル技術の動向

開催日時：2023年2月10日（金）13：30～15：00

https://cmcre.com/archives/107343/



○メタルバイオテクノロジー：微生物作用を利用した金属類の除去・回収・資源化技術

開催日時：2023年2月10日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/106986/



○ポリ乳酸の基礎から技術・市場開発最前線まで

～ 生分解性プラスチックの中からポリ乳酸が選択される理由 ～

開催日時：2023年2月10日（金）10：00～17：00

https://cmcre.com/archives/107651/



○量子コンピュータを活用した材料開発の基礎と応用、開発動向

開催日時：2023年2月13日（月）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/107014/



○添加剤の基礎とリサイクル樹脂への応用

開催日時：2023年2月14日（火）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/107288/



○GFRP＆CFRPのリサイクル技術の動向・課題と回収材の用途開発

開催日時：2023年2月14日（火）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/108507/



○アルミスポット溶接の基礎と異材接合への応用

開催日時：2023年2月15日（水）10：00～17：00

https://cmcre.com/archives/103156/



○金属材料等の資源循環実現に向けたリサイクル技術の基礎・課題・展望

開催日時：2023年2月16日（木）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/107671/



○世界における再生医療及び足場材料の研究開発現状

開催日時：2023年2月17日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/106214/





☆開催予定のウェビナー一覧はこちらから！↓

https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/





7）関連書籍のご案内

☆発行書籍の一覧はこちらから↓

https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/





☆お客様感謝セールのお知らせ！

対象書籍を20～50％引きの特別価格にて提供いたします！

セール期間：2022年12月7日(水)～2023年3月3日(金)

対象書籍一覧はこちらから↓

https://cmcre.com/archives/106377/

以上



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-11:46）