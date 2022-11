[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、アーティスト長場雄による、パルコでは5年ぶりとなる個展『YU NAGABA SOLO EXHIBITION「A PIECE OF PAPER」』を12月9日(金)より渋谷PARCO 4F PARCO MUSEUM TOKYO にて開催いたします。









すべての作品が「1枚の紙から始まる」という意味から名づけられた本展覧会では、長場が、「現在の自分を形成するのに大きな影響を与えた」というアイコンを描きおろしたキャンバス作品、過去最大規模となる立体作品などを多数展示いたします。



その他、オリジナルグッズやポスターの販売、2023年1月にリリース予定の同タイトル書籍「A PIECE OF PAPER」(PARCO出版)の会場先行予約なども予定しています。



この機会をお見逃しなく。







【展覧会概要】



タイトル:YU NAGABA SOLO EXHIBITION 「A PIECE OF PAPER」

●会期:2022年12月9日(金)~2022年12月25日(日)

●会場:PARCO MUSEUM TOKYO 渋谷PARCO 4F (東京都渋谷区宇田川町15−1)

●営業時間:11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで

●入場:500円(税込) 特典付

●主催:パルコ ●企画制作:パルコ・カエルプロ ●デザイン:centre Inc.

●WEB:https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1112

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。



【展覧会オリジナルグッズ】







商品は一例です。画像はイメージです。

















作品集『A PIECE OF PAPER』も2023年新春 発売決定!

展覧会場では特典付き先行予約受付を実施













【書籍情報】

『A PIECE OF PAPER』

■著者:長場雄

■仕様:A4 / 並製 / 656ページ

■予価:3,960円(税込)

■販売元:PARCO 出版

■ISBN:978-4-86506-407-0

※書籍情報は制作中のため変更になる場合がございます。



【概要】

長場雄作品集『A PIECE OF PAPER』をPARCO出版より刊行決定。



2018年~ 2022年までの300案件以上のクライアントワークの原画を掲載するとともに、雑誌、アパレル、広告物、WEBサイトなど、多様な形で展開された完成写真も併せて掲載。また、長場氏が制作時にコピー用紙を使用していることから、実際の工程をイメージした「コピー用紙」とその「包装紙」を模した特別な装幀と製本で、1枚の紙とペンから作品が生みだされ、積み重なっていく様子を656ページというボリュームで表現。長場氏の5年の仕事を一望できる一冊となります。



プロフィール









長場雄

アーティスト。1976年東京生まれ。白黒のラインのみで構成された作品で知られる。作品発表の他、広告、書籍、国内外の名だたるブランドとのコラボレーションも行い、国内のみならず海外においても人気を博している。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-19:46)