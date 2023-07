[株式会社小学館]







※過去のコロツアーの様子





昨年、3年ぶりに復活開催した「月刊コロコロコミック」(小学館)主催のイベント「コロツアー」が今年も開催されます。都心まで来られない全国の読者のために編集部が全力で各地を巡回する「コロコロ流夏祭り」! 今年も全国6会場(北海道、岩手県、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県)で実施し、コロコロ編集部がコロツアートラックと共に日本中を駆け巡ります。各会場ではスペシャルゲストによるステージ、まんが家先生のサイン会、玩具メーカーの試遊ブースなど豊富なコンテンツを展開。スタンプラリーに参加すると超豪華おみやげをゲットできるチャンスも!

全会場無料の熱いイベントをお見逃しなく!



<開催概要>

タイトル:コロツアー2023



開催日時・会場:

1.7月23日(日)福岡会場:イオンモール福津 10:00~16:00(予定)

2.7月30日(日)岩手会場:イオンモール盛岡 10:00~16:00(予定)

3.8月6日(日)神奈川会場:三井ショッピングパーク ららぽーと横浜 10:00~16:00(予定)

4.8月13日(日)愛知会場:イオンモール木曽川 10:00~16:00(予定)

5.8月20日(日)北海道会場:イオンモール札幌平岡 09:30~16:00(予定)

6.8月27日(日)大阪会場:アリオ鳳 10:00~16:00(予定)



入場料:無料



主催:株式会社小学館コロコロコミック編集部



協賛:

株式会社エンスカイ/ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社/

株式会社タカラトミー/株式会社タカラトミーアーツ/株式会社バンダイ/

株式会社バンダイナムコアミューズメント/株式会社バンダイナムコエンターテインメント/

ポノス株式会社/LiTMUS株式会社/Minecraftカップ運営委員会/

株式会社小学館集英社プロダクション(アニメ「ポケットモンスター」)



■サイン会

各会場では、コロコロコミックに人気連載中のまんが家先生による、サイン会を実施いたします。





1.7月23日(日)福岡会場:『ブラックチャンネル』きさいちさとし先生







2.7月30日(日)岩手会場:『まんがで!にゃんこ大戦争』萬屋不死身之介先生





3.8月6日(日)神奈川会場:『神様のアルバイト』石井敬士先生





4.8月13日(日)愛知会場:『ベベベベベイビー』コーヘー先生





5.8月20日(日)北海道会場:『運命の巻戻士』木村風太先生





6.8月27日(日)大阪会場:『脱獄ごっこ』高出なおたか先生



※サイン会へのご参加は中学生以下とさせていただきます。

※参加方法などサイン会の詳細はコロコロコミック8月号およびコロコロオンラインhttps://corocoro.jp/

をご確認ください。



■スペシャルゲスト

各会場では、スペシャルゲストが登場いたします。





1. 7月23日(日)福岡会場:ポケモンカードチャンネル(ステージ)

2. 7月30日(日)岩手会場:からめる先生(ステージ)

3. 8月6日(日)神奈川会場:サンシャイン池崎さん(ステージ)

4.8月13日(日)愛知会場:曽山一寿先生(ステージ)

4. 8月20日(日)北海道会場:メザスタナビゲーター(ステージ)

5. 8月27日(日)大阪会場:BEYBLADE X特別ステージ





■来場者おみやげ

会場内のスタンプラリーを制覇すると、コロツアーおみやげをプレゼントいたします。





・ポケモンカード タギングルex

・ポケモンメザスタ スペシャルタグ「ホゲータ」セット

・デュエル・マスターズ 闇文明スタートデッキ

・脱獄ごっこPRO ガブリエル 缶バッジ

・ナゾトキングダム プロモーションカード「イーノ」

・ボトルマン・カブトボーグ リバーシブルアートボード

・テレビアニメ『ポケットモンスター』&ポケモンとどこいく!? オリジナルステッカー

他



※スタンプラリーを制覇した、中学生以下のお子さまに配布いたします。数に限りがあります。おみやげは選べません。





■出展社ブース

話題の新作ゲームとホビーが勢揃いする出展社ブースでは、実際に体験することができるコーナーが盛りだくさん。「BEYBLADE X」や「ポケモンメザスタ」「釣りスピリッツ」「ボトルマン」「開運コロシアム」など注目のアイテムが出展します。無料体験だけではなく、特典が手に入るブースもあるので要チェック!



エンスカイ

【ドブル ポケットモンスター】

ポケモンが描かれたカードで遊ぶゲーム「ドブル」で遊ぼう。



ガンホー・オンライン・エンターテイメント

【ニンジャラ】

バトルロイヤル対戦をプレイして、豪華賞品をゲットしよう。



タカラトミー

【キャップ革命 ボトルマン】

黒龍王Gで競技に挑め!勝者にはキャップが贈られるぞ。

【デュエル・マスターズ】

対戦コーナーで熱くバトル!参加賞はSPプロモパックだ。

【バトル昆虫カブトボーグ】

「ヘラクレスVSマンディ」体験会。ステッカーを勝ち取れ。

【BEYBLADE X】

話題のベイXを実際にシュートして体験だ!くじもあるぞ!!

※参加対象:小・中学生限定



タカラトミーアーツ

【ポケモンメザスタ】

「バトルでゲット」「いますぐゲット」を無料体験できるぞ。



バンダイ

【開運コロシアム】

コロコロコミック8月号のカードふろくでガチバトル! 特別カードもゲット。



バンダイナムコアミューズメント

【釣りスピリッツ(ゲームセンター版)】

認定テストで腕試し!みごと合格すればライセンスカードをプレゼント!



バンダイナムコエンターテインメント

【釣りスピリッツ(Nintendo Switch版)】

「釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館」の試遊体験会!



ポノス

【にゃんこ大戦争】

萬屋先生描き下ろし! 超特大のフォトスポットが登場!



Minecraftカップ

【Minecraftカップ】

忍者ワールドを探検!? 教育版「マインクラフト」で遊ぼう。



テレビアニメ「ポケットモンスター」

【テレビアニメ「ポケットモンスター」】

リコやロイ、ポケモンたちと写真が撮れるフォトスポット!





■イベント問い合わせ用事務局メールアドレス(一般来場者向け)

support@coroevent.jp



※開局日程:2023年8月31日(木)まで

※受付時間は、月曜日~金曜日の平日 10:00~17:00 と、イベント前日10:00~17:00となります。

※上記の受付時間外のお問い合わせは、翌日以降の受付となります。

※日曜日、祝日のお問い合わせは、休み明け最初の平日の受付となります。

※お問い合わせへのご返信は、受付順に行います。問い合わせ状況によりご返信にお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承下さい。



