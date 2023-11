[株式会社マッシュホールディングス]

オープンを記念し、限定デザインのルームウェアや、数量限定ノベルティなどの特典をご用意



株式会社マッシュスタイルラボ(代表取締役社長:近藤広幸、本社:東京都千代田区)が展開するルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」は、2023年11月10日(金)にアミュプラザ長崎店をオープンいたします。オープンを記念して限定アイテムの販売や、ノベルティをご用意しております。







“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわり、着る人それぞれのライフスタイルに喜ばれる アイテムを“ファッションのスウィーツ”として表現したルームウェアブランド「gelato pique」が、アミュプラザ長崎 新館 2Fにオープンいたします。 オープンを記念し、限定アイテムやノベルティなどの特典をご用意いたします。



【TOPICS 1.】OPEN LIMITED ITEMの販売







国内ではここでしか手に入らない、特別なオープン記念アイテムを販売いたします。

'ベビモコ'素材を使用した、ふんわりと軽く柔らかなルームウェアです。



■商品詳細

'ベビモコ'ベアジャガード柄プルオーバー

¥9,350

'ベビモコ'ベアジャガード柄ロングパンツ

¥9,350

'ベビモコ'ベアジャガード柄ワンピース

¥10,780

カラー:ピンク

サイズ:フリー

※おひとり様1点限りとさせていただきます。

※数に限りがございますので無くなり次第終了となります。

※全て税込価格表記



【TOPICS 2.】NOVELTY PRESENT







税込16,500円以上お買い上げのお客様にオリジナルのベアバスソルトをプレゼントいたします。

リラックスタイムにぴったりな、リッチストロベリーの香りです。



※おひとり様1点限りとさせていただきます。

※数に限りがございますので無くなり次第終了となります。













【TOPICS 3.】MA CARD FOR GO GREENポイント特典







gelato piqueにてお買い上げいただいたMA CARD FOR GO GREEN会員様に、お得な≪MA CARD FOR GO GREEN 5%ポイントアップキャンペーン≫を開催いたします。

ポイントアップ期間中は、会員ランクに関わらず一律で還元率5%となります。



対象期間:11月10日(金)~11月17日(金)











店舗情報





店舗名:gelato pique アミュプラザ長崎店

所在地:〒850-0058 長崎県長崎市尾上町1番1号 アミュプラザ長崎 新館 2F

オープン日:2023年11月10日(金)

電話番号:095-895-9670(営業開始日より開通)

営業時間:10:00~20:00



gelato pique(ジェラート ピケ)について





株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは”大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。



≪公式SNS≫

Instagram:https://www.instagram.com/gelatopique_official/

X(旧Twitter):https://twitter.com/_gelatopique

Facebook:https://www.facebook.com/gelatopique/



