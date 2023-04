[株式会社キョードーメディアス]





西暦1989~ 2000 渋谷キャットストリート、行き交うリーゼント、ショットのライダース RED WINGのエンジニアブーツそして、、ピンクドラゴンから鳴り響いていたRock’a Beatミュージックと「Too fast to live, too young to die」を掲げ1980年代初期からロカビリーブームを先導し、世界を熱狂させたファッションブランド「クリームソーダ」から生まれたロカビリーバンド「MAGIC」の結成35年となるメモリアルな年に、MAGICのボーカル上澤津 孝が現在主幹する「JAZZBILLY」が、織田哲郎他豪華メンバーと制作したMAGICのカヴァーアルバム「Rock’a Beat Days」を引っ提げ、キャットストリートの玄関口である美竹通りに新設されたライブハウス「渋谷近未来会館」にて、原点回帰と新たな旅のスタートとなるワンマンライブを開催する事が決定した。MAGICの名曲達がJAZZBILLYサウンドと最高のパフォーマンスで蘇える一夜を、是非体感してください。 当日演奏されるMAGICのセルフカヴァー曲とセットリストを4/29から7週に渡り公式HP(https://okirock.com/music/)、上澤津孝Instagram(https://www.instagram.com/kamisawatsu/)にて順次発表。<公演概要>JAZZBILLY SUPER LIVE 2023「キャットストリート・ストーリーズ」2023年7月22日(土) 渋谷近未来会館OPEN17:30 / START18:00 前売り¥5500 当日¥60004 月 22 日(土)12:00情報解禁 同時刻チケット発売ローチケアーティストページhttps://l-tike.com/jazzbilly/Lコード:70233







【PROFILE】JAZZBILLY は歌謡曲÷(ロカビリー+ビッグバンドジャズ)=”JAZZBILLY”のキャッチコピーをかざし2003 年 8 月に17人の超ビッグバンド編成で登場、現在は上澤津 孝が主幹するバンドである。公式HP:https://okirock.com/music/上澤津孝Instagram:https://www.instagram.com/kamisawatsu/







企業プレスリリース詳細へ (2023/04/22-18:45)