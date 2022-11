[株式会社パルコ]

株式会社パルコは、 浦和パルコ 1階のセンタースペース特設会場にて2022年11月18日(金)~27日(日)の会期で、『POP UP SENTO プチ パルコ湯』を開催します。











渋谷PARCO/心斎橋PARCOを沸かせた「POP UP SENTO パルコ湯」のスピンオフ企画「POP UP SENTO プチ パルコ湯」が、浦和PARCOに初登場!



「銭湯文化を永遠に!」をビジョンに掲げ、デザインで沸かすプロジェクトチーム・SENTO FOREVERがキュレーションした銭湯グッズを集めたクリエイターズマーケット「湯沸かし市」や、銭湯メディア「東京銭湯 - TOKYO SENTO -」、埼玉県川口市にある銭湯「喜楽湯」などの選りすぐりの銭湯・サウナグッズが大集合します。



「プチ パルコ湯」では、11月26日の「いい風呂の日」やウィンターホリデーのシーズンに向けて、贈り物としてもぴったりの「ちいさなグッズ」を集めました。 ぜひ大切な人を想い浮かべながら、お買い物をお楽しみください。



銭湯が“入浴施設”というだけでなく、地域の人々との交流の場としての役割を果たしていたように、「POP UP SENTO パルコ湯」が交流の場になり、ハッピーな気持ちに浸れるよう、そんな思いを込めたイベントです。 銭湯のようにココロ沸き立つイベント「プチ パルコ湯」で、ひと味違う銭湯体験や銭湯・サウナグッズとの出会いを楽しみましょう!



【展覧会概要】



タイトル:『POP UP SENTO プチ パルコ湯』

●会期:2022年11月18日(金)~27日(日)

●営業時間:10:00~21:00

●場所:浦和パルコ 1階 センタースペース特設会場

●入場料:無料

※店舗の営業状況につきましては、浦和PARCO公式サイトをご確認ください。

※感染症拡大防止等の観点から入場者数の制限、営業時間の変更及び休業となる場合がございます。

URL:https://art.parco.jp/urawa/detail/?id=1107

主催:パルコ 企画制作:パルコ / SENTO FOREVER / カルタ

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。



【参加クリエイター・企業】



東京銭湯 – TOKYO SENTO – / 4126餃子(ヨイフロギョーザ) / Bathhaus / PARADISE / 中村杏子 / カジレーネ(株)TO&FRO / とぅ~あんどふろ / 喜楽湯 / 十條湯 / Chain&co. / PITECAN THROPUS / Saunagirl / なりたまゆか / うごく!ステッカー屋さん / WHW! / 並河泰平 / WIT / ØR-FIUME TOKYO / 皆様石鹸 / あさ商店 / CHAKIRACCHO / +O+O+O Sauna And Kitchen / Vihta JP / 岩淵ブルーイング / 古着屋 深緑 / FUJIMI / PASO / 株式会社ハイタイド / hickory03travelers / 諸橋拓実 / 上野蘭平 / Rooms / marima / MILD RAKUGO HOUSE / POP / 風呂は命の洗濯 / 劇団わきみず / 湯沸かし市 / SENTO FOREVER (順不同・敬称略)









【グッズイメージ】













【体験型ワークショップも開催!】



「いい風呂の日」に合わせて、11月26日(土)・27(日)はオリジナル張子やシルクスクリーンを体験できるワークショップを開催!<事前予約不要>



詳細はSENTO FOREVERのSNSで発信しますので、ご確認ください。

銭湯のようにココロ沸き立ち、ハッピーな空間「プチ パルコ湯」で、ひと味違う銭湯体験や銭湯・サウナグッズのお買い物を楽しもう!



【プチ パルコ湯限定のプチ ギフトバッグも】



会期中、会場内で7,000円(税込)以上お買い上げの方にはオリジナルギフトラッピングバッグをサービスいたします!また、お買い上げ金額にかかわらず、ご希望の方には、300円(税込)でギフトラッピングバッグをお買い求めいただけます。※画像はイメージです。

ご希望の方は店頭スタッフにお申し付け下さい。







【SENTO FOREVER プロフィール】







「銭湯文化を永遠に!」をビジョンに掲げ、デザインで沸かすプロジェクトチーム。

銭湯クリエイターズマーケット「湯沸かし市」などを手がける。



銭湯やサウナをテーマにしたイベントの企画・運営、クリエイターのキュレーション、空間プロデュース、グッズのデザインなどを通して、銭湯に行くきっかけを作り出しています。



HP:https://sentoforever.studio.site/

Instagram:https://www.instagram.com/sentoforever/

Twitter:https://twitter.com/sentoforever





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-20:16)