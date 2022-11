[株式会社パルコ]

GHOSTCLUB」を主催する0b4k3によるXR Live「CUE」のアーカイヴ



株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)、株式会社Psychic VR Lab(東京都新宿区)、株式会社ロフトワーク(東京都渋谷区)による共同プロジェクト「NEWVIEW(ニュービュー)」が主催し2020年に開催したXRグローバルコンテンツアワード「NEWVIEW AWARDS 2020」のPARCO PRIZE WORKとして制作されたXRコンテンツ、「CUE [Archive]」が、XRに特化した国際映画祭「Beyond the Frame Festival」に出展します。













出展作品について



CUE [Archive]

2021年1月22日、渋谷PARCOで開催された「NEWVIEW FEST 2021」 OPENING PARTYで公開されたXR Live「CUE」のアーカイヴ。オリジナルのオーディオビジュアル体験をサンプリング、編集・再構築し、新しい体験「CUE [Archive]」を作り上げました。

Director: 0b4k3 / Artist: phi16

▶視聴ページ(STYLY GALLERY):https://gallery.styly.cc/scene/3810d371-668b-4f5d-92a8-cc3dbac3e3a2

▶XR Live「CUE」映像(NEWVIEW FEST 2022 OPENING PARTY):https://vimeo.com/663276741

※「CUE」は3:39:00から放映









作者について



0b4k3





VRクラブ「GHOSTCLUB」主催、Director。近年はVRSNS「VRChat」内で開催された「SANRIO Virtual Fes in Sanrio Puroland」一部会場のディレクションや、「FORGOTTEN[Vocal:ermhoi (Black Boboi / millennium parade)]/ MONDO GROSSO」 の2DMV、VRMVのディレクションを担当した。





phi16





コードを書く人。「CUE」にはArtistとして参加。





Beyond the Frame Festival について







Beyond the Frame(枠組みを超える)”をテーマに、XR 映画を取り揃える国際映画祭です。専用機材を装着して自身の手を検知して作品上に登場させたり、現実世界にバーチャルなキャラクターや作品を重ね合わせる等、新しい表現にチャレンジしている点が特徴です。本映画祭の初回は VR 映画祭として、2回目は日本初の XR 映画祭として開催し、今回が3回目となります。専用機材の着用には、アドバイザーがサポートします。

Webサイト:https://btffjp.com/

期間:2022年11月17日(木)~12月16日(金)

会場:以下の通り

1. 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー21階:11月17日(木)~20(日)

(東京都渋谷区代々木2丁目2−1※以下サザンタワー)

2. XR をテーマにした常設施設「NEUU」:11月21日(月)~24日(木)

(東京都新宿区西新宿1丁目5-11 新宿三葉ビル1階)

3. オンライン:11月17日(木)~12月16日(金)

※ URL は準備が出来次第、公式 HP にてご案内します

※ オンラインでは一部の作品を体験いただけます

料金:以下の通り

1.サザンタワー:3,500円(税込)/人(体験時間 約120分)

2.NEUU / 3.オンライン:無料



NEWVIEWについて



3次元空間での新たなクリエイティブ表現と体験のデザインを開拓する実験的プロジェクト/コミュニティーとして2018年1月始動。多様なジャンルのアーティストと実験的作品を仕掛け、新たな表現を社会提示する活動のほか、「NEWVIEW AWARDS」、XRを総合芸術として学ぶアートスクール「NEWVIEW SCHOOL」を展開し、次世代クリエイターの発掘・育成・交流・発信を行っています。





Web:https://newview.design/





NEWVIEW AWARDS 2022 について







NEWVIEW AWARDSは2018年に第1回目を開催、すべてのアーティスト・クリエイターが3次元の空間表現を手にする近未来に先駆け、新たな表現やカルチャー/ライフスタイルを追求し、「超体験のデザイン」を牽引する次世代アーティスト・クリエイターを発掘・発信することを目的としています。過去4年間で世界17ヶ国から計774作品のエントリーがあり、現在XRシーンで活躍する才能の輩出に寄与してきました。



5周年となる今年のテーマは「Create a Melting Reality」。リアルとバーチャルが物理的 / 感覚的に溶け合うような表現や体験、さらには既存の文化をアップデートし得る作品を募集しました。審査を経て年内にファイナリスト作品・及び受賞作を発表する予定です。



古今東西、多種多様なカルチャーが世界中から集積するTOKYO / SHIBUYAをフィールドに、受賞アーティストが次世代のXR表現に向けた実践をできる支援を実施。近未来、世界主要都市をアーティストの手でリアルメタバース化していく実験を仕掛けていきます。



▶WEB:https://newview.design/awards/



■スケジュール

・募集期間(終了): 2022年10月31日(月)締切

・一次審査結果発表(ファイナリスト作品選出予定):2022年11月下旬予定

・最終審査結果発表・授賞式:2022年12月下旬予定





■主催:NEWVIEW PROJECT





