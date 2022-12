[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年11月12日―11月17日



調査業者: SDKI



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 535の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 535



調査方法: 実地調査 305、 インターネット調査230



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: ドローン物流および輸送市場はどのくらいの収益を生み出していますか?



ドローン物流および輸送市場は、2022 年までに 530 百万米ドルの収益を生み出すと推定されています。また、市場は53% の CAGR により、2030 年までに 18,000 百万米ドルに達すると予想されています。



質問: 物流と輸送におけるドローンの将来の見通しは何ですか?



ドローンは、物資の物流、航空輸送、またはセキュリティ目的で使用されます。 ロジスティクス部門によって可能になる運用ドローンのユースケースは数多くあります。 貨物用ドローンは、人口過密地域での小包の配達や遠隔地への医薬品の配達など、さまざまな貨物活動や配送に使用されています。さらに、数年以内に、輸送、輸送インフラ、および環境において、ドローン配送バンとタクシーが一般的になります。また、屋内ドローンは、生産ラインに直接運ばれるようにすることで、すべてのアイテムが適切なタイミングで生産ラインに運ばれるようにします。



質問: 最近、世界のドローン物流および輸送市場はどのように発展しましたか?



ドローン物流および輸送市場の主要プレーヤーの多くは、過去数年間で大きな進歩を遂げました。 これは、ドローン物流および輸送市場で最高の産業および商業ソリューションを提供するために作られています。 主要な市場プレーヤーには、Drone Delivery Canada、Toyota Tsusho Corporation、Airbus SE、Hardis Group、Amazon.com, Inc.、Matternet、SZ DJI Technology Co., Ltd. などがあります。



市場におけるいくつかの開発には、次のものがあります。



2022 年 3 月、Hardis Group と Squadrone System (業務用ドローンのメーカーおよび設計者) は、Eyesee のインベントリ ドローン ソリューションをさらに発展させるために、Darwin Drones の立ち上げを発表しました。

Toyota Tsusho Corporationは2022年4月にSora-iinaを設立しており、長崎県五島列島でドローンによる医療・医薬品供給事業の立ち上げを予定しています。このイニシアチブの一環として、Toyota Tsushoは、インスタント ロジスティクスのグローバル リーダーである Zipline International Inc. (「Zipline」) の自律型プラットフォームと航空機 (固定翼) を利用します。





質問: COVID-19 がドローン物流および輸送に有利であることが証明されたのはなぜですか?



COVID-19 の蔓延にもかかわらず、ドローン業界はその恩恵を受けています。 社会的距離を維持することは、病気の蔓延を制御する上で非常に重要でした。 そのため、施設の温度監視や医薬品の提供など、人と人との物理的接触を最小限に抑える多くの活動を管理するためにドローンが使用されました。 このように、ドローンの幅広い操作を実行する能力は、ドローン物流および輸送に有利をもたらすことが証明されました。



質問: ドローン物流および輸送の需要に影響を与える主な要因は何ですか?



技術の急速な進歩により、物流管理や商品輸送にドローンが広く使用されるようになりました。 サプライ チェーン管理システムでのドローンの使用は、世界中で大幅に増加しています。 ドローンは、採掘作業に加えて、土地測量作業、農業用地検査、および他の多くのアプリケーションで使用されます。 また、食品配送や物流に携わる企業は、ドローンを配送目的で効率的に活用するために、革新的な技術の研究開発を積極的に行っています。 したがって、これらはドローン物流および輸送の需要に影響を与える主要な要因のいくつかです。



質問: ドローン物流と輸送市場はどのように分類されますか?



ドローン物流と輸送市場は、ソリューション、ドローンの種類、アプリケーション、およびエンド ユーザーに応じて分類できます。 それらはさらに次のカテゴリに分類されます。



ソリューション別





倉庫保管

運送

インフラストラクチャー

ソフトウェア





ドローンの種類別





貨物用ドローン

旅客用ドローン

救急車ドローン





アプリケーション別





倉庫および保管管理

輸送管理





エンドユーザー別





軍隊商業





質問: ソリューションに基づいて、どのサブ カテゴリが最大のシェアを占めると予想されますか?



ソリューションに基づいて、市場は運送、倉庫保管、インフラストラクチャ、およびソフトウェアに分割されます。 海運業界では、エンドユーザーへの商品の配送サービスにドローンが広く使用されています。 ドローンによる配送サービスは、効率的かつ高速です。



質問: 軍産複合体でドローンはどのような役割を果たしていますか?



軍隊でのドローンの使用は、防衛戦略の計画と実施の方法を変えました。 その成功の証として、世界中の防衛軍はこれらの無人航空機を監視、戦闘任務、おとり任務に利用しています。 近年、軍の指導者は、食糧、弾薬、燃料、予備品の軍隊への供給や兵站目的など、いくつかの兵站目的でドローンを積極的に使用しています。 防衛産業における物流は危険な作業になる可能性があるため、防衛組織は自律型ドローンを採用することで、物流業務の実行に必要な人員の数を減らす方法を見つけようとしています。



質問: ドローン物流および輸送市場が有利な成長の可能性を示すと予想されるのはどの地域ですか?



北米地域のドローン物流および輸送市場には、大きな成長の可能性があります。この成長は、カナダ、メキシコ、および米国が牽引しています。 この市場は健全な速度で成長し、今後数年間で有利な成長の可能性を示すと予想されます。 ドローンは配達サービスで急速に勢いを増しており、アメリカ政府はドローン技術の開発に継続的に投資しています。 さらに、急速に拡大するコネクテッド インフラストラクチャは、この地域の市場に潜在的な成長をもたらす可能性があります。



