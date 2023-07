[株式会社小学館]

全世界が注目するスペシャルアイテム!







本日発売の「月刊コロコロコミック8月号」(小学館)は話題沸騰間違いなしの特別なふろくに大注目!



■ポケモンカード「シルシュルー」ふろく&「タギングルex」がゲットできるチャンスが!



ポケモンカード「シルシュルー」はコロコロのロゴが入ったスペシャルなカード!

さらにスペシャルなカード「タギングルex」をゲットできるチャンスが! タギングルexはコロコロコミック1月号のイラスト&ワザ名コンテストから生まれた、シビれるカッコよさと強さを兼ね備えたポケモン。7月~8月に全国6か所で開催される「コロツアー」(※1)会場のおみやげでゲットするか、本誌についている引換券を対象店舗(※2)で引き換えて手に入れよう!



■もうひとつの注目ふろくはマインクラフト限定公式アイテム「スニッファーのスリッパ」のDLシリアルコード!



今年のマインクラフトのアップデート「旅路と物語」で登場した新MOB「スニッファー」をモチーフに作られた公式の履き物アイテムが必ず手に入るDLコードです。

雑誌発売時現在、日本国内でこのアイテムが手に入るのは月刊コロコロコミックのふろくだけ!

どんなアイテムなのか、そのDL方法などは

●コロコロチャンネル

https://youtu.be/J2fb8D2-I9k

●コロコロオンライン

https://corocoro.jp/

にてご確認ください。

この夏、大注目のアイテムをお見逃しなく!



※1 コロツアーに関しては本誌8月号またはこちら(https://corocoro.jp/news/365842/)をご覧ください。コロツアーのおみやげは中学生以下限定です。

※2 対象店舗は本誌8月号にてご確認ください。



■月刊コロコロコミック8月号

2023年7月14日発売 ※地域により発売日が異なります。

特別価格700円(税込)

小学館



■コロコロコミック公式HP「コロコロオンライン」

https://corocoro.jp/



■週刊コロコロコミック

https://corocoro.jp/manga/



■コロツアー情報はこちらhttps://corocoro.jp/news/365842/



(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

(C) 2023 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-16:46)