「ミントデザインズ大百科:Mintpedia」展







名古屋パルコ(愛知県名古屋市中区)は、2022年12月3日(土)より西館6F・PARCO GALLERYにて「ミントデザインズ大百科:Mintpedia」展 を開催します。



本展は、デザイナーの勝井北斗と八木奈央が設立した、ファッションブランドmintdesigns(ミントデザインズ)のブランドデビュー20周年記念展示として本年6月に東京、南青山のスパイラルで開催した展示の巡回展になります。



大胆で爽やかな色使いと、ポップでユニークなモチーフのテキスタイルや、こだわり抜いたバルカナイズドファイバーのボタンなど、デビュー当時から独自のアイコンを打ち出し、遊び心満載でありながら、トレンドに流されないオリジナリティー溢れるコレクションでファンを魅了し続けるミントデザインズ。共にロンドンのセントラル・セント・マーチンズ・カレッジ・オブ・アーツで学んだ、勝井と八木は、ブランド設立時より「流行」と同義ではない「ファッション」の可能性を追求し、衣服をプロダクトデザインとして確立させてゆくことを目指しています。そのデザインに対する姿勢はファッションの領域を超え、マスクや和菓子、パッケージ、企画展のデザインなど、多数のコミッションワークにもつながっています。



本展は百科事典をめくるように、20年間のミントデザインズの仕事を読み解いていただく展覧会です。これまで手掛けた40シーズンのコレクションを年代、テーマ別に分けた映像コレクションを始め、コレクションルックや、130種類ものグラフィックテキスタイルを一同に展示するほか、インスピレーションやデザインスケッチ、パーツなど、ミントデザインズを構成する様々な要素を抽出。ミントデザインズの世界観、思考をさまざまな角度から大解剖します。



会期中にはポップアップショップもオープンします。20周年を記念しアート作品としての版画を限定販売する他、ステッカーやTシャツ、アーカイブテキスタイルを使ったバッグなどのオリジナルグッズをはじめ、アーカイブスより貴重な1点物サンプルなども販売します。







開催概要



タイトル:ミントデザインズ20周年記念展覧会「ミントデザインズ大百科:Mintpedia」展

会 期:2022年12月3日(土)~12月18日(日) 11:00~20:00

※入場は閉場の30分前までとなります。

※最終日は18時閉場

※感染症拡大防止の観点から入場者数の制限、営業時間の変更、あるいは休業となる場合が

ございます。詳しくは名古屋PARCO公式HP(https://nagoya.parco.jp/)をご確認ください。

会 場:名古屋PARCO 西館6F・PARCO GALLERY

入 場 料 :500円(税込) ※小学生以下入場無料

主 催:PARCO

制 作:有限会社ミントデザインズ

会場構成:阿部真理子 グラフィックデザイン:村上雅士(emuni)

協 賛:株式会社山田写真製版所 協力:株式会社竹尾、大阪成蹊大学

お問合せ:052-264-8111(名古屋PARCO 大代表)

公式HP: https://mint-designs.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/mintdesigns_studio/

@mintdesigns_studio #mintdesigns





ギャラリーツアー



12月10日(土) 13:00~ 限定15名様

ミントデザインズの勝井北斗と八木奈央によるギャラリーツアーを行います。ご参加希望の際は、ミントデザインズの公式Instagramのダイレクトメッセージまで、参加者数、人数、ご連絡先をお知らせください。

※先着順となりますのでご了承ください。

公式Instagram:https://www.instagram.com/mintdesigns_studio/





ポップアップストア 販売予定アイテム



版画 ¥44,000 / 20th DOLL PRINT T-SHIRT(DOLL / LOGO) ¥10,450-

PATCHWORK BAG ¥8,800~¥19,800- / てぬぐい ¥1,980- / STICKER ¥385-

アーカイブスより貴重な1点物サンプルなども販売予定。





Message from mintdesigns



ミントデザインズは、今年で20周年を迎えました。



ブランド設立当初に掲げたコンセプトは「プロダクトとしての衣服」でした。



ファッションの世界では忘れてしまいがちですが、衣服もプロダクトのひとつです。めまぐるしく変わり続けるトレンドに流されることなく、日常生活の時間を豊かにする製品として、息の長い服作りを目指してきました。



もう一つ私たちが大切にしてきたのは、ユニバーサルデザインの視点です。



国籍、年齢、性別、体型に問わず、着られること。



服には着る楽しみがありますが、それを見る人も楽しませるものであって欲しいという思いから、豊かな色彩と、グラフィカルでユニークなモチーフのオリジナルテキスタイル制作にこだわってきました。



本展は、百科事典をめくるように、20年間のミントデザインズの仕事を読み解いていただくような展覧会となっております。



次の10年をより豊かにするという願いを込めて。



デザインの垣根を超えて、新しい視点で発想し、楽しんでいただける機会となれば幸いです。



ミントデザインズ



勝井北斗 八木奈央





Designer Profile









勝井 北斗 [Hokuto Katsui]

1973年、東京に生まれる。パーソンズスクールオブデザインズニューヨークで学んだ後、

セントラルセントマーチンズ ガレッジ オブ アート&デザイン(ロンドン)卒業。



八木 奈央 [Nao Yagi]

1973年、大阪に生まれる。同志社大学にて美術芸術学を専攻。卒業後渡英し、

セントラルセントマーチンズ ガレッジ オブ アート&デザイン(ロンドン)卒業。



2001年7月 ミントデザインズ設立

2002年10月 03 春夏より東京コレクションに参加

2007年3月 渋谷パルコにミントデザインズ ガレージ ストアをオープン

2008年6月 09 春夏サンパウロ・ファッションウィークにてオープンニングショーを飾る

2009年4月 ミラノ・サローネ TOKYO FIBER 2009 展にてto be someone を発表

2015年4月 作品集「MINTDESIGNS」(青幻舎)を出版

2016年8月 直営路面店、ミントデザインズ青山店オープン

現在、大阪成蹊大学、九州産業大学にて客員教授を兼務



<受賞>

2005年 モエ・エ・シャンドン新人デザイナー賞受賞

2010年 第28回毎日ファッション大賞受賞

https://mint-designs.com/





展示イメージ



※2022年6月に、東京、南青山のスパイラルでの展示の様子。











※企画、商品内容は予告なく変更になる場合がございます。※表示価格は税込表記です。



