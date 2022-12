[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年12月3日ー12月11日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 561 の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 560



調査方法: 実地調査250、インターネット調査311



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問:デジタル繊維印刷に使用されるインクの種類は何ですか?それぞれの市場アプリケーションは何ですか?



デジタル繊維印刷で主に使用されるインクは5種類あります。これは、次のように要約できます:



1- 反応性ーそれらは、植物由来の人工または天然の生地(ビスコースまたは綿)に使用されます。



市場アプリケーションー アパレル/ファッション



2- 酸ーこれらは、動物由来の天然繊維(ウールまたはシルク)または動物繊維に似た特徴を持つナイロンに使用されます。



市場アプリケーションー アパレル/ファッション



3- 分散ーこれは主に合成繊維に使用されます。



市場アプリケーションー アパレル/ファッション/自動車/家庭/繊維



4- 顔料ーこれらのタイプの 3D 繊維印刷は、天然繊維と人工繊維に使用できます。



市場アプリケーションー ホームテキスタイル/DTG/低品質アパレル



5- 染料昇華ーこのタイプのインクは、合成繊維にのみ使用できます。



市場アプリケーションー サイネージ/スポーツウェア



質問:デジタル繊維印刷インク市場の主な開発は何ですか?



このドメインの主要な開発のいくつかは次のとおりです-



1- 2020 年 7 月、SPG Prints B.V は、マドリッドを拠点とする Quantia Solutions S.L. と合併し、ロータリーおよびデジタル テキスタイル プリンティング部門を代表する新しいエージェントとなりました。Quantia は、テキスタイル プリント アプリケーションの分野で経験豊富なエージェンシーです。



2- 2020 年 10 月、Grafica Flextronica は 3Q Printing Technologies Pvt Ltd を通じて DCC グループに買収されました。この買収により、3Qs KAIZEN Institute for Print Education, Research & Training が開発されました。



質問:デジタル繊維印刷インク市場の分類は何ですか?



デジタル繊維印刷インク市場の分類は、インクタイプ、プリンター速度、プリンター技術、および最終用途によるものです。これはさらに次のように分類できます。



1. インクタイプ別





染料昇華

反応染料

酸性染料

分散染料

顔料

その他





2. プリンター速度別(平方メートル/時)





<50台デジタルプリンター

50ー100 台デジタルプリンター

101ー250 台デジタルプリンター

251ー400 台デジタルプリンター

401ー600 台デジタルプリンター

601ー800 台デジタルプリンター

801ー1000 台デジタルプリンター

>1000 台デジタルプリンター





3. プリンター技術別





ロールツーロール

DTG







4. 最終用途別





ファッション

スポーツウェア

ホームテキスタイル

ソフトサイネージ







質問:インクタイプに基づいて、どのブカテゴリが今後数年間で成長すると予想されますか?



インクタイプに基づいて、染料昇華セグメントが最大のシェアを占めています。これは、ファッションからソフトサイネージまで、その用途が多岐にわたるためです。さらに、昇華インクは、廃棄物を最小限に抑えるなどの環境に優しい機能を備えているため、デジタル繊維印刷で非常に活用されています。



質問:デジタル繊維印刷インクの消費量が多い理由は何ですか?



ファッションとホームテキスタイル部門の台頭により、デジタル繊維印刷インクの需要が高まっています。さらに、デジタル昇華インクの売上は、新しいファッショントレンドが触媒となって急速に伸びています。顧客は、効率的で生産性の高いデジタル テキスタイル プリンターを求めています。売上高では、ファッション、ホーム業界の伸びが著しいです。さらに、テキスタイル産業の拡大とデジタル繊維印刷インクの需要の高まりは、市場成長の推進要因として機能しています。



質問:デジタル繊維印刷インク市場の規模はどのくらいですか?



デジタル印刷が従来の印刷方法に取って代わりつつあるため、市場が成長しています。世界のデジタル繊維印刷インク市場は 29.1% 増加しており、2019 年には 42 億米ドルに達しました。さらに、市場は今後の期間中に 12% の CAGR を獲得すると予想されます。



質問:デジタル繊維印刷インク市場で有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、デジタル繊維印刷インクの主要な消費者になりつつあります。この地域でのファストファッションとソフトサイネージの需要の急増は、市場の成長の主な要因です。さらに、この地域では、カスタマイズされた生地、手頃な価格のソフト サイネージ、ホーム テキスタイルの需要が高まっています。市場は 2032 年までに 2 倍に成長すると予測されています。予測期間中、米国は引き続き主要な成長源であると予想されます。また、北米地域の市場は、9.8%のCAGRで拡大すると予測されています。



さらに、2番目の地域はヨーロッパです。この地域は 15% のCAGRで拡大しており、14 億米ドルに達しています。さらに、酸性デジタル捺染インクの売上高は、15%のCAGRで増加すると予想されます。



当社について:



SDKI の目的は、成長指標、課題、トレンド、競争状況など、信頼できる調査の洞察をクライアントに提供することです。当社は、さまざまな市場部門と協力し、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供しており、賢明な決定を下すのを支援する専門知識を持っています。



