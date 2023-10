[株式会社マッシュホールディングス]

オンラインストアで完売の人気アイテムなども数量限定でご用意



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤 広幸)が2022年3月より新たにスタートしたレディースファッションブランド「MIESROHE(ミースロエ)」は、2023年10月17日(火)に玉川高島屋S・C 1階にて23AWシーズン初の都内でのLIMITED CONCEPT STOREをOPENいたします。







オンラインストアを軸として展開する<MIESROHE(ミースロエ)>の新作アイテムを直接手に取ってご覧いただけるLIMITED CONCEPT STORE。

OPEN初日には、ファッションからライフスタイルまで様々な分野で活躍する、人気のフリーランスディレクターの石岡真実さんが店頭にご来店し、1日限りのMIESROHE販売員として、皆様にスタイリングなどのアドバイスを行います。

また、現在オンラインストアでは完売中の人気アイテムなどもラインアップいたします。

(数量限定の為なくなり次第終了)



商品ラインアップ







■sustainableハイネックウールニットカーディガン

price:¥20,900 (tax in)

color:IVR,GRY,BLK

size:Free





■リサイクルウールニットPT

price:¥17,600(tax in)

color:IVR,GRY,BLK

size:Free





■ワンショルカシミヤニットTOP

price:¥12,100(tax in)

color:BEG,GRY,GRN.BLK

size:Free





■ツイストデザインニットトップス

price:¥ 19,800(tax in)

color:BEG,GRY,BLK

size:Free





■ワンショルドレープフロッキーチュールTOP

price:¥13,200 (tax in)

color:WHT,GRY,BLK,CML,BLU

size:Free





■シャギーコンパクトニットCD

price:¥18,700 (tax in)

color:WHT,BEG,GRY,GRN

size:Free





■シャギーコンパクトニットPO

price:¥17,600 (tax in)

color:WHT,BEG,GRY,GRN

size:Free





■ウールリバーケープコート

price:¥39,600 (tax in)

color:BEG,GRN,NVY

size:Free



フリーランスディレクター石岡真実氏来店イベント







10月17日(火)限定で、ファッションからライフスタイルまで様々な分野で活躍する石岡真実さんが店頭にご来店。

1日限りのMIESROHE販売員としてご来場の皆様にスタイリングなどのアドバイスを行います。



<イベント詳細>

■会場:玉川高島屋S・C MIESROHE LIMITED CONCEPT STORE内

■日程:10月17日(火)

■時間:10時~17時



石岡真実氏

フリーランスファッションディレクター

アパレル会社で10年、販売やプレスなどを経て、現在はフリーランスディレクターとしてさまざまなブランドとのコラボレーションを手がける。156cmと小柄ながら、バランス抜群なシンプルで着まわしやすいスタイルが話題で、著書『小柄な大人の春夏秋冬ベーシックスタイル手帖』(扶桑社)も発売。プライベートでは、一児の母



LIMITED CONCEPT STORE 概要





日程:2023年10月17日(火)~10月30日(月)

場所:〒158-0094東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋S・C 1階

営業時間:午前10時~午後8時



MIESROHE(ミースロエ)について







2022年3月3日デビュー。

MIESROHE “ミースロエ”

ユニバーサルスペース哲学の雄”ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ”に敬意を込めて



【コンセプト】

Universal Design & Just Mode

ユニバーサルデザインと程よいモードを感じる服



Less is more.&God is in the details

“より少ないことは豊かなことである”

“神は細部に宿る”

‐ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ‐



【メッセージ】

都会、緑、水、何を背景にしても一体化するように感じられるミニマルなデザインでありながら、機能的に考え、快適でストレスの少ないウェルビーイングな服。ものづくりは常にサステナブルを傍に環境貢献を意識。

必要以上に着飾ることを主義としない、感性が優れ、自立した女性に向けたファッションデザインを提案します。



【 “ミースロエ” 5つの約束 】

1. 誰にでも着やすいこと

2. 使う上での柔軟性があること

3. シンプルで自明であること

4. 軽やかでゆとりが確保されていること

5. 製品の環境貢献情報が分かること



5原則を携え、常に程よいモードを感じさせるピュアでクリーンなファッションブランド



■Official Online Store : https://miesrohe.jp/

■Instagram: @miesrohe_ ( https://www.instagram.com/miesrohe_/ )

■LINE: MIESROHE ( https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=468udspn )



