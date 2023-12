[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

■2023年12月13日(水)→19日(火) <最終日は16時閉場>■場所:大丸心斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ



舞妓を描き続けてきた画家、大杉真司。舞妓の魅力やはんなりと過ごす日常を温かい視点で描き、観る者の心をほっこりさせます。今展では独特の線と明るくポップでかわいらしく描く舞妓シリーズの油絵を中心に、舞妓の姿をいろいろな形で表現しています。「幸せが舞い込む」とも言われる舞妓の絵を、是非ご高覧ください。







作家来廊日【4日間】

12/13(水)、15(金)、16(土)、17(日)、 … 各日13時~17時





※都合により予定に変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。





「テディベアブルー」

SSM 油彩×アクリル 税込231,000円





「Кролик Rabbit 2024 Maiko」

S8号 油彩×アクリル 税込616,000円





「お茶目な舞妓」

S7号 油彩×アクリル 税込539,000円







タイトル:「大杉真司 舞妓展」

会期::2023年12月13日(水)~19日(火)

会場:大丸心斎橋店本館8階 Artglorieux GALLERY OF OSAKA

※最終日、12月19日(火)は16時閉場予定

※営業日・営業時間が変更になる場合がございます。詳しくは大丸心斎橋店のホームページでご確認ください。

会場:大丸心斎橋店 本館8階

Artglorieux GALLERY OF OSAKA (アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ)

<入場無料>





アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ Artglorieux GALLERY OF OSAKA

フランス語でart(アール)は芸術、 glorieux(グロリュー)は輝かしい、 栄光の、 という意味。

時空を超えて、 輝き続けるアートを発信いたします。

大丸心斎橋店本館で、 心ふるえる素敵なアートとの出会いをお楽しみください。



アクセス:Osaka Metro御堂筋線心斎橋駅(南改札)より地下道直結

住所:〒542-8501大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1大丸心斎橋店 本館8階

TEL:06-6271-1231(代表)

HP: https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/artglorieux/



