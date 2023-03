[サッポロホールディングス ]

間違ったら降板!?飲みくらべ検証に挑戦するWEBCMも公開「うがちゃんねる」オリジナルグラスが当たるSNSキャンペーンも実施





サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、「サッポロ The DRAFTY」のリニューアルにともない、宇賀なつみさんが出演する新TVCMサッポロThe DRAFTY「ノンアルとは、まったく違う」篇を2023年3月11日から全国で放映します。





「サッポロ The DRAFTY」は、2023年1月製造分から順次リニューアルしました。ビール好き(注1)が納得のうまさに磨きを掛けるため、ホップを3分割添加し、さらに氷点下熟成させた麦芽100%生ビール原料を新たに採用しています。またパッケージデザインは、ノンアルコールビールとの違いを強く打ち出すため、“ALC.0.7%”を缶体中央に白文字で大きく配置しています。



今回のCMでは、ビール好きを公言する宇賀なつみさんを起用し、宇賀さんが個人動画チャンネル「うがちゃんねる」で「サッポロ The DRAFTY」の魅力を発信していく“自撮り風”になっています。「サッポロ The DRAFTY」を飲んだ後にたまらない表情でおいしさをかみしめる様子にご注目ください。



また、2023年3月6日から「ノンアルとは、まったく違う」フォロー&リツイートキャンペーンを実施します。



当社は「サッポロ The DRAFTY」を通じて、微アルコール市場のカイタクに挑戦し、お酒と人との未来を創る価値提案を推進していきます。

(注1)本品はビールではありません。



■TVCM サッポロThe DRAFTY「ノンアルとは、まったく違う」篇概要

1.タイトル

サッポロThe DRAFTY「ノンアルとは、まったく違う」篇 15秒



2.放送開始日

2023年3月11日

※サッポロビールのホームページでは、2023年3月6日から「ノンアルとは、まったく違う」篇(15秒)、「飲みくらべてね」篇(39秒)、「飲みくらべました」篇(105秒)を公開します。

https://www.sapporobeer.jp/the_drafty/



3.CM内容

宇賀さんがカメラをセッティングし、「宇賀です!」と挨拶をするシーンからスタートします。諸事情でビールが飲めない宇賀さんが取り出したのは、アルコール度数0.7%の「サッポロ The DRAFTY」。わずかアルコール度数0.7%で“ビールに近いおいしさ”を堪能できることに、驚いた表情で「ノンアルとはまったく違う」と熱弁する宇賀さん。WEBCMでは、目隠しでノンアルコールビールと「サッポロ The DRAFTY」を飲み比べて当てる“飲みくらべ検証”に挑戦。「サッポロ The DRAFTY」を口に入れた瞬間、笑みを浮かべながら「すぐにわかっちゃいました」と見事に正解を当てビール好きっぷりを披露しています。



4.エピソード

撮影では長い台詞も難なくこなし時間ピッタリに言い終えるなど、スタッフが「さすが!」と舌を巻くほど完璧な進行でした。カメラに映るビールやグラスなどのアングルを監督と意見交換しながら模索し、細部までこだわる宇賀さんの熱心な姿が見られました。餃子を食べるシーンでは、おいしそうに頬張る宇賀さんの笑顔を見てスタッフまでも飲みたい気持ちがたかぶる撮影現場となりました。



5.キャラクター

宇賀なつみ



■ SNSキャンペーン概要





1.キャンペーン名称

「ノンアルとは、まったく違う」フォロー&リツイートキャンペーン



2.キャンペーンサイト

https://www.sapporobeer.jp/campaign/the_drafty/20230306/



3.キャンペーン概要

「サッポロ The DRAFTY」とノンアルコールビールを飲み比べして、Twitterアカウント「@SapporoBeer」をフォロー&リツイートすると、抽選で「うがちゃんねる」オリジナルグラスが当たります。さらに引用RTで飲み比べの感想を投稿いただくと当選確率が2倍になります。



4.応募期間

2023年3月6日10:00~2023年3月20日12:00まで



5.応募方法

キャンペーン期間中にサッポロビールTwitter公式アカウント(@SapporoBeer)をフォローしていただき、キャンペーン期間中に公式Twitterアカウント(@SapporoBeer)から投稿されるキャンペーン投稿をリツイートしてください。

※引用RTで飲み比べの感想を投稿いただくと当選確率が2倍になります。

※1アカウントにつき1回限りのご応募とさせていただきます。



6.賞品

「うがちゃんねる」オリジナルグラス



7.応募資格

・日本国内にお住まいの満20歳以上の方

・Twitterアカウントをお持ちで、サッポロビール公式アカウント(@SapporoBeer)フォローしている方



8.抽選

厳正な抽選の上、当選者を決定し、ご当選者のみにサッポロビールTwitter公式アカウントよりダイレクトメッセージにて当選連絡を差し上げます。当選のご連絡は2023年3月下旬の予定です。



9.賞品のお届け

2023年4月中旬頃を予定

※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。



10.問い合わせ先

サッポロビールお問い合わせ窓口

0120-207-800(フリーダイヤル)

平日9:30~12:30 / 13:00~16:00

※土・日・祝日、年末年始、夏季などの特別休暇を除きます。



<参考>

〇CMキャラクター プロフィール

【宇賀なつみ】





1986年東京都練馬区出身。

2009年立教大学社会学部を卒業し、テレビ朝日入社。入社当日に「報道ステーション」気象キャスターとしてデビューする。その後、同番組スポーツキャスターとして、トップアスリートへのインタビューやスポーツ中継等を務めた後、「グッド!モーニング」「羽鳥慎一モーニングショー」等、情報・バラエティ番組を幅広く担当。2019年に同局を退社しフリーランスとなる。現在は、テレビ朝日で「池上彰のニュースそうだったのか!!」、カンテレ・フジテレビ系「土曜はナニする!?」のメインMCを担当。TBSラジオ「テンカイズ」やTOKYOFM「SUNDAYʼSPOST」等のラジオパーソナリティにも挑戦している。



〇サッポロ The DRAFTブランドサイト https://www.sapporobeer.jp/the_drafty/





