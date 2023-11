[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年11月6日(月)



『スポGOMI甲子園』は、15~18歳の高校生が3人1組のチームを結成し、制限時間60分の中で規定エリア内のごみを拾い、その質と量をポイントで競う地球にもっとも優しいスポーツで、仲間と楽しみながらごみ拾いをすることで、町や海のごみ問題を自分ごと化としてとらえていただくことを目的に開催されています。

2023年9月16日に行われた『スポGOMI甲子園2023・青森県大会』で優勝した青森県立五所川原農林高等学校(青森県五所川原市、校長:玉井勝弘)在校生3人組の「菊水寮」が、大会での成果を報告するため五所川原市の佐々木孝昌市長を表敬訪問しました。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策事業「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催し、一般社団法人ソーシャルスポーツファウンデーションが企画しています。







イベント概要





・日程:2023年11月6日(月)

・開催場所:五所川原市役所 2階庁議室

・実施内容:会談(16時00分)~記念写真撮影(16時15分)~終了(16時20分)



佐々木市長コメント





森林環境の保全は地球温暖化の中で重要な課題といえます。全国で良い成績を収めて、皆さんがまたここに報告に来る事を期待しています。





優勝チームコメント





五所川原農林高校の森林科学科として、森林と深い結びつきのある川や海を保全するという意識を忘れずに全力で頑張ってきます。





<団体概要>

団体名称:一般社団法人ソーシャルスポーツファウンデーション

URL:https://www.spogomi.or.jp/

活動内容 :スポGOMI甲子園に関するイベントの開催、及び運営に必要な業務。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/







日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



