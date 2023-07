[株式会社東京ニュース通信社]

「高槻かなこ1st写真集(仮)」9月25日(月)発売



「TVガイド」や「B.L.T.」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、「高槻かなこ1st写真集(仮)」を9月25日(月)に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。







人気アニメシリーズ「ラブライブ!サンシャイン!!」の国木田花丸役やソロアーティストとしても活躍する声優・アーティストの高槻かなこが、自身の30歳の誕生日を控えた2023年9月に1st写真集の発売を行うことが決定!



20代最後の一瞬を切り取った本作のロケは、ベトナムの中部に位置するダナン、ホイアンで敢行。異国情緒漂う町並みに溶け込むことで見せた、自然体の表情をふんだんに捉えている。また、夏の陽射しが照りつけるビーチや、プライベートプールでは、自身初となる水着姿を披露。これまでに見せたことのない姿で、ファンを魅了すること間違いなし。自身が「等身大」と話す、ありのままの姿に注目だ!



また本作では、これまでの人生や仕事を振り返るロングインタビューも収録予定。ファン必読のメモリアルな1冊になりそうだ。







<高槻かなこコメント>

20代のうちに自分の等身大の姿を何か形に残しておきたいと思っていたので、1st写真集の発売が決まった時は、とってもうれしかったです! 20代は、自分のプライドに苦しめられたりと、素直に楽しかった思い出だけだったとは言えませんでしたが、やっと今、腑に落ちて、成りたい女性像に近付いてきたような気がします。そう思えている今だからこそ、今回の写真集のロケでは、肩の荷が降りた瞬間を撮っていただけたように感じました。



ロケは、ベトナムの中部にあるダナンとホイアンで行いました。町中も海辺も、一度じゃ堪能できないくらい楽しいところがたくさん! 特に海で見た朝日に感動しました。また今回、写真集の中で水着も着用しています。海やプールが大好きで、夏は自分で何着も買っちゃうくらい水着が大好きなので、プライベートの延長線上のような感じで楽しく撮影することができました! 等身大で、一瞬一瞬をたくさん楽しんだ今回の写真集のロケ。一言で表すことなく、私のいろいろな一面を感じていただけたらうれしいです。



●PROFILE

高槻かなこ Takatsuki Kanako

9月25日生まれ。兵庫県出身。天秤座。AB型。

TVアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」で声優デビュー。同作品発のグループ「Aqours」のメンバーとして活動中。現在放送中の「ラブライブ!サンシャイン!!」公式スピンオフアニメ「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」にもハナマル役として出演中。

2020年にTVアニメ「100万の命の上に俺は立っている」OP主題歌タイアップでソロアーティストデビュー。現在までに3枚のシングル、1枚のEPをリリース。2024年2月からは舞台「SaGa THE STAGE ~再生の絆~」への出演が予定されている。





メイキングDVD付アニメイト・ゲーマーズ限定セット発売&イベント開催、決定!



アニメイト・ゲーマーズにて「高槻かなこ1st写真集 メイキングDVD付アニメイト・ゲーマーズ限定セット(仮)」をご購入のお客様の中から抽選で100名様を2023年10月14日(土)に開催されるイベントにご招待!



【イベント開催日】

2023年10月14日(土)

【イベント内容/当選人数】

2ショットチェキ会/当選人数100名

※タレント様のみでの撮影不可およびポーズ指定不可となります

【開催時間】

詳細は当選者の方のみにお知らせします

【開催場所】

都内某所 詳細は当選者の方のみにお知らせします

【出演者】

高槻かなこ さん



【イベント対象商品】

高槻かなこ1st写真集 アニメイト・ゲーマーズ限定セット(仮)(価格4,950円)

※メイキングDVDはアニメイト・ゲーマーズ共に同じ内容となります。

※アニメイト・ゲーマーズ限定セットは在庫がある限り、対象店舗にて販売いたします。



【対象店舗】

アニメイト/ゲーマーズ

・アニメイトでの購入については下記HPをご覧ください。

高槻かなこ1st写真集 メイキングDVD付アニメイト限定セット(仮)

URL:https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2296376/

・ゲーマーズでの購入については下記HPをご覧ください。

高槻かなこ1st写真集 メイキングDVD付ゲーマーズ限定セット(仮)

URL:https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10667143/



【イベント応募期間】

2023年7月24日(月)17:00~2023年9月18日(月・祝)23:59

【当選発表】

2023年9月下旬以降を予定



※状況によっては、イベントの延期・中止、およびイベント内容の一部が変更になる可能性もございますのでご了承ください。

※イベント当日は顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・学生証・パスポート・住民基本台帳・マイナンバーカード ※※コピー不可)にて本人確認を行います。ご理解いただける方のみご応募ください。



<注意事項>

※7月24日現在

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP・各店舗にてご確認ください。

※メイキングDVD付アニメイト・ゲーマーズ限定セットは2種ともに、イベント終了後も在庫がある限り、対象店舗にて継続販売いたします。





オンラインサイン会開催、決定!



詳細は下記HPをご覧ください。

https://www.corazon-store.com/event/2023/07-24/8803/





購入者特典、決定!



◆特典内容1.:限定表紙版

アスマートにて「高槻かなこ1st写真集(仮)」をご購入の方に、通常版とは異なる表紙絵柄の「高槻かなこ1st写真集(仮)」をお届け!



対象店舗:アスマート

限定表紙版の販売については下記HPをご覧ください。

https://www.asmart.jp/

※表紙カバー以外は通常版と同じ内容となります。

※高槻かなこオフィシャルファンクラブ会員の方で限定表紙版をご購入された方には、さらにうれしい特典も!



◆特典内容2.:A4サイズクリアファイル 1枚

対象店舗:セブンネットショッピング

A4サイズクリアファイル付き販売については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107422253



<注意事項>

※7月24日現在

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。



【商品概要】

「高槻かなこ1st写真集(仮)」

●発売日:2023年9月25日(月) ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価:3,300円

●発行:東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web<https://bltweb.jp/>

■公式インスタグラム

@b.l.t.official<https://www.instagram.com/b.l.t.official/>

■公式Twitter

@BLTTV<https://twitter.com/BLTTV>

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official<https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg>



