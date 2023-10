[株式会社スペースシャワーネットワーク]

「THE FIRST TAKE」のクリエイティブディレクターである清水恵介と、数多くのCMやMVの映像作品を手掛ける映像作家・安田大地による映像が、本日より10日間に渡り毎日話ずつ公開。







8枚目のフルアルバム『8』が本日配信リリースされたROTH BART BARON。

収録された全10曲が全10編のアルバム『8』のミュージック・ビデオとして公開がスタート!



「THE FIRST TAKE」やNHK総合の音楽ドキュメンタリー「おかえり音楽室」のクリエイティブディレクターである清水恵介と、数多くのCMやMVの映像作品を手掛け、CM作品ではROTH BART BARONとも共作経験を持つ、映像作家・安田大地とのタッグにより制作されたアルバム全10曲分の映像が本日より10日間に渡り、毎日公開される。



8人の少年少女たちによる10編のジュブナイル・ストーリー。アルバムのメイン・テーマとシンクロした映像は10話でストーリーが展開されるフル・アルバム『8』のミュージック・ビデオとなっている。

それは新感覚のプロモーション映像であり、アルバムというフォーマットで大きな物語を描き切ることにもこだわってきたROTH BART BARONにとっても新たな表現手段が具現化された映像である。



『8』は『∞』にも形を変え、本作で歌われる子どもたちや、リスナーの無限の可能性へと繋がっていく。





また、11月9日より6人のデザイナーとフォトグラファーとROTH BART BARONとのコラボレーション企画「音楽とグラフィック #002」 の展示が池尻大橋 OFS galleryにて決定した。



井上嗣也、嶌村吉祥丸ら6人の参加クリエーターが各自このアルバム『8』の中から1曲選び、その曲のためのグラフィックを制作、そこから、ポスター/オリジナルデザイン『8』レコード/カセットテープ(オープニングライブ収録)をデザイン、OFS ギャラリーで販売する。



三船氏とクリエーターとの対談企画も後日発表予定である。



--

(Album ChainTrailer)



本日より10日間毎日1曲ずつROTH BART BARONのオフィシャルSNS、YouTubeにて公開



ROTH BART BARON “8” ジュブナイル~8人の少年少女の夢~



#rothbartbaron

#AlbumChainTrailer



--



(アルバム情報)



ROTH BART BARON

New Album

『8』 (ヨミ : エイト)

2023.10.18 Release

https://rothbartbaron.lnk.to/8_RBB



[LP]

2023.11.8 Release

PEJF-91049

定価 ¥4,000+税



THE ROTH STORE

https://roth.theshop.jp/



BEAR MAG vol.3【限定販売 / 特典CD付】

¥4,000+税



[Track]

1. Kid and Lost

2. BLOW

3. Boy

4. 干の春

5. Exist Song

6. Ring Light

7. Closer

8. Krumme Lanke

9. MOON JUMPER

10. NIN / GEN



ROTH BART BARON, Safeplanet - BLOW (Official Video)

https://youtu.be/DrXRifohkpU



--

(イベント情報)



OFS gallery × ROTH BART BARON

音楽とグラフィック #002



会期: 2023.11. 9(木)~ 2023.12.17(日)

会場: OFS GALLERY ( OFS.TOKYO 内 )

open:木~日 12:00 ~ 20:00( 最展示最終日は18 時まで )



音楽とグラフィックは密接だ。 互いに影響を与えあい、その時代の思想・芸術・ファッションなどの文化的背景を含み、共鳴し、対立し、広がり、進化してきた。クリエイターにとってはそれぞれが強い言語であり、想いを届ける手段でもある。



「音楽とグラフィック」第 2 弾は、音楽家・三船雅也率いる ROTH BART BARON が10月18日にリリースしたアルバム『8』とのコラボレーション企画。



三船氏は写真家でもある。今回アルバムのジャケットもプライベートで撮った写真を使用、タイポグラフィやデザインも自身の手でつくりあげている。

自分の中に伝えたい世界や想いがあって、もちろんその中心にあるのは音楽だろうが、

彼の中にはきっと同居するようにグラフィックイメージが広がっているように思う。



ライブも、視覚としての演出やインパクトがいつも鮮明だ。 彼には独自の視点が明確にある。

一方、三船には多角的な視点と思想を取り込む自由さもある。



そんな三船氏の世界に先入観なく入りこめるクリエイティブ業界の第一線で活躍する、クリエイター 6 名が集まった。



参加クリエイター:

井上嗣也 TSUGUYA Inoue

上西祐理 YURI Uenishi

岡室健 KEN Okamuro

嶌村吉祥丸 KISSHOMARU Shimamura+ 樋口舞子 MAIKO Higuchi

藤田佳子 KAKO Fujita



参加クリエーターは各自このアルバム『8』の中から 1 曲を選び、その曲のためのグラフィックを制作、そこから、ポスター / レコード / カセットテープ ( オープニングライブ収録 ) をデザイン、OFS ギャラリーで販売します。



ROTH BART BARON から、何を感じ取り、表現するのか ?

ここでしか見られないコラボレーションの世界に、ぜひ足を踏み入れてください。



*会期中には、三船氏とクリエーターとの対談企画も予定。詳しい内容や日程は OFS.TOKYO のウェブサイトや SNS で発信していきます。



--

(ツアー情報)

ROTH BART BARON TOUR 2023-2024『8』



2023年

11月 4日 (土) 宮城・仙台 darwin

11月 12日 (日) 京都・Club METRO

11月 18日 (土) 石川・金沢 DOUBLE

11月 19日 (日) 静岡・浜松 space-K

11月 21日 (火) 東京・下北沢 ADRIFT



2024年

2月 4日 (日) 愛知・今池 THE BOTTOM LINE

2月 11日 (日) 熊本・早川倉庫

2月 12日 (祝月) 福岡 BEAT STATION

2月 18日 (日) 大阪・心斎橋 BIGCAT

3月 1日 (金) 北海道・札幌 cube garden

3月 2日 (土) 北海道・札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド

3月 3日 (日) 北海道・札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド *三船SOLO

3月 17日 (日) 東京・渋谷 Spotify O-EAST



TICKET:https://linktr.ee/rothbartbaron



