映画公開30周年記念「ジュラシック・パーク」inコンサートの開催を記念し、4月17日=恐竜の日まで、SNSプレゼントキャンペーンを開催します!参加してくださった方の中から抽選で「ジュラシック・パーク」inコンサートのチケットなどをプレゼント!ぜひご参加ください!







SNSプレゼントキャンペーン概要



TwitterとInstagramにてキャンペーンを開催。どちらかお好きな応募方法をお選びください。



Twitterでの応募方法



1. キョードー東京Twitter公式アカウント @KyodoTokyo をフォロー

2.キャンペーン投稿をリツイート!



Instagramでの応募方法



1. キョードー東京Instagram公式アカウント @kyodotokyoofficial をフォロー

2.キャンペーン投稿に 「いいね!」



応募期間



応募開始: 4月3日(月)12:00~

応募締切: “恐竜の日” 4月17日(月)23:59 まで





プレゼント内容



*Twitter、Instagramそれぞれにてプレゼント致します



・8月5日(土)17:00開演「ジュラシック・パーク」 inコンサート東京公演ペアチケット 各2組4名様(計4組8名様)

・「ジュラシック・ワールド」 in コンサート (昨年開催) 公演オリジナルトートバッグ 各30名様(計60様)

・「ジュラシック・ワールド」 in コンサート (昨年開催) 公演オリジナルハンドタオル 各20名様(計40様)





当選発表



・当選者様には2023年5月末日までに、キョードー東京公式Twitter またはInstagramアカウントよりダイレクトメッセージでご連絡いたします。

※ダイレクトメッセージを受け取れるよう設定ください。





注意事項



・おひとりさま1アカウントのみ応募可能です。

・複数アカウントを使い回しての応募を確認した場合、1アカウントの応募のみを有効とみなし、それ以外の応募は無効といたします。

・投稿の非公開指定をONにされている方は、応募対象外となりますのでご注意ください。

・本キャンペーンの応募時に発生するインターネット接続料や通信料は、応募者ご本人様のご負担となります。

・投稿されたツイートは、本キャンペーンが終了するまで、削除しないようにお願いいたします。

・キョードー東京公式Twitter、Instagramアカウントのフォローを外した場合、応募が無効となりますのでご注意ください。

・Twitter、Instagramアカウントを非公開に設定している場合は、抽選の対象外となります。

・不正行為があると判断した場合は、該当者の全ての応募ならびに当選の権利を無効とさせていただきます。

・当選の権利を第三者に譲渡または換金・変更することはできません。



「ジュラシック・パーク」in コンサート

今から30年前の1993年に公開され、全世界で大ブームを巻き起こした『ジュラシック・パーク』。

マイケル・クライトンの小説を巨匠スティーヴン・スピルバーグが映画化した本作は、当時最先端のCGを駆使して恐竜たちを現代に甦らせました。その歴史的映画『ジュラシック・パーク』映画全編を大スクリーンで上映し、舞台上のフルオーケストラが音楽部分を映画に合わせて生演奏するというシネマオーケストラ(通称:シネオケ(R))が、映画公開30周年を記念して、2023年8月5日(土)東京国際フォーラム・ホールA(東京・有楽町)、9月2日(土)、3日(日)大阪国際会議場メインホール(大阪)にて開催されます。



指揮は、昨年『ジュラシック・パーク』と『ジュラシック・ワールド』inコンサートで、臨場感あふれる圧巻の演奏を創り出した、佐々木新平。打楽器、和楽器、民族楽器も登場する大きなオーケストラを率い、映画の最初から終わりまで、大スクリーンの映像に生演奏を合わせる、スリリングな大仕事を担います。



『ジュラシック・パーク』の音楽は、『スター・ウォーズ』『E.T.』『インディ・ジョーンズ』など数え切れないほどの映画音楽を生み出したジョン・ウィリアムズ作曲。繊細にして大胆なスコア、広大で冒険心を煽る音楽がライブでフルオーケストラ演奏されることにより臨場感が増し、原野に放たれた恐竜たちがよりリアルに。あなたの眼の前に『ジュラシック・パーク』の世界が広がり、全身を刺激します!



チケットは最速先行販売中!詳細は公式サイトをご参照ください。

https://cineoke.info/on/jp30/





【公演概要】

映画公開30周年記念『ジュラシック・パーク』 in コンサート



<東京公演>

2023年8月5日(土) 17:00開演(16:00開場)

東京国際フォーラム・ホールA(東京・有楽町)

指揮:佐々木新平

管弦楽:神奈川フィルハーモニー管弦楽団



<大阪公演>

2023年9月2日(土) 17:00開演(16:00開場)、9月3日(日) 13:00開演(12:00開場)

大阪国際会議場メインホール(大阪)

指揮:佐々木新平

管弦楽:大阪交響楽団



上映作品:

『ジュラシック・パーク』

音楽:ジョン・ウィリアムズ

監督:スティーヴン・スピルバーグ

上演時間:約2時間30分予定(休憩1回含む)

英語上映・日本語字幕あり



チケット料金(全席指定・税込):

<東京>

S席:大人 ¥9,900/小・中人 ¥6,900

A席:大人 ¥7,900/小・中人 ¥4,900



<大阪>

S席:大人 ¥9,800/小・中人 ¥6,800

A席:大人 ¥7,800/小・中人 ¥4,800



・小・中人は5歳~17歳まで。入場時に年齢の分かる証明書のご提示をお願いする場合がございます。

・5歳未満のお子様はご入場できません。

・車イス席をご利用ご希望のお客様はS席をご購入いただき、東京公演はキョードー東京(0570-550-799)まで、大阪公演はキョードーインフォメーション(0570-200-888)までお電話にてご連絡ください。





チケット最速先行販売中!



<東京公演>

キョードー東京: 0570-550-799(平日11時~18時/土日祝10時~18時)

https://tickets.kyodotokyo.com/jp30/

ローソンチケット:https://l-tike.com/jurassicpark/ Lコード:36597



<大阪公演>

ローソンチケット:https://l-tike.com/jurassicpark/ Lコード:56790



予約・お問い合わせ:

<東京公演>キョードー東京 0570-550-799(平日11時~18時/土日祝10時~18時)

<大阪公演>キョードーインフォメーション 0570-200-888(月~土11時~18時、※日祝休み)



公式ホームページ:https://cineoke.info/on/jp30/



<東京公演>主催:キョードー東京/三菱地所 後援:J-WAVE

<大阪公演>主催:キョードー大阪

企画・制作:キョードー東京



指揮:佐々木新平





秋田県出身。東京学芸大学を経て桐朋学園大学にて指揮を専攻。飯守泰次郎、秋山和慶、小泉ひろしの各氏に師事。その後ヨーロッパ各地の国際指揮マスタークラスに選抜され、J.パヌラ、H.アンドレシュク、M.ストリンガーら巨匠たちの薫陶を受ける。2013年よりミュンヘンへ留学。ドイツを中心にヨーロッパ各地でさらなる研鑽を積んだ。2012年の第9回、2017年の第10回フィテルベルク国際指揮者コンクールにおいてディプロマ、2015年ブザンソン国際指揮者コンクールにおいては本選最終の8人に選出。これまで国内の主要楽団に客演。2015-19年東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団アソシエイト・コンダクター。2021年よりヤマハ吹奏楽団常任指揮者を務める。現在オーケストラを中心に吹奏楽、合唱、オペラ、バレエ等あらゆるシーンで才能を発揮。その活躍の模様はNHK-Eテレ”クラシック音楽館”、NHK-BSプレミアム公開収録コンサート、テレビ朝日”題名のない音楽会”等で放送された。その他にも多彩なレコーディングやイベントにおける指揮を務めるなど多方面に活動の幅を広げている。

ホームページ https://shimpeisasaki.b-sheet.jp



映画『ジュラシック・パーク』

監督:スティーヴン・スピルバーグ

出演: リチャード・アッテンボロー/サム・ニール/ローラ・ダーン 他

音楽:ジョン・ウィリアムズ

公開:1993年6月11日アメリカ公開、1993年7月17日 日本公開

はるか昔に絶滅した恐竜たちが現代によみがえったらどうなるだろうか? 破天荒なアイデアを遺伝子工学に基づいて描き、ベストセラーとなったM・クライトンの原作を、S・スピルバーグが特殊技術の粋を尽くして映像化した驚嘆の恐竜ワールド。古代の琥珀の中の蚊から恐竜のDNAを抽出し、バイオテクノロジーによる恐竜の再生が成功した。コスタリカ近くの小島に建設中の“ジュラシック・パーク”は、よみがえった恐竜が歩き回る史上最大のテーマパークになるはずだった。モニターとして3人の学者と二人の子供が園内をめぐるが、コンピュータのトラブルから制御されていたはずの恐竜たちが暴れ出し、肉食恐竜は人間に襲いかかった……。画面の中を縦横に駆けめぐる恐竜の躍動感、現実感には映画がここまでできるのかという感動を与える。(ぴあ映画生活より)



注1)<シネオケ(R)とは>

“大スクリーンでの映画上映 X オーケストラ生演奏による音楽” でお届けする新たなスタイルのコンサート。映画のセリフや効果音はそのままに、劇中に流れる音楽をオーケストラが演奏。映像・音楽の迫力は、臨場感を増幅させ、記憶に残る名シーン・登場人物の心理模様までもがより鮮やかに響いてきます。ヨーロッパやアメリカで人気を博し、日本でも「ウエスト・サイド物語」「ゴッドファーザー」「E.T.」「インディ・ジョーンズ」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「タイタニック」「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」「アリス・イン・ワンダーランド」「ハリー・ポッター」「スター・ウォーズ」シリーズ等の珠玉の名作が上演され、公演を重ねる度に熱烈なファンを築いています。

「シネオケ(R)」は、株式会社キョードー東京の商標登録です。

















企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-13:46)