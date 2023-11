[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」に、今年声優デビュー20周年迎えた花澤香菜が登場!11月1日(水)に発売したばかりの新曲「インタリオ」のミュージックビデオに、厳選したライブ映像、ここでしか観られない撮りおろしコメントを加えた特別映像を無料配信!(別途室料)11月15日(水)から2024年2月14日(水)までの期間中、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケルームでお楽しみいただけます。









▽詳細はこちら:https://miruhaco.jp/archives/item2/815441/



演技力の高さと透き通った唯一無二の声質で、今や日本国内だけにとどまらず、中国においても絶大なる支持を受けている花澤香菜。このたびの配信では、TVアニメ『ダークギャザリング』10月クールエンディングテーマである「インタリオ」のミュージックビデオのほか、昨年から今年にかけて開催されたライブ『HANAZAWA KANA Live 2022 “blossom”』、『HANAZAWA KANA Live 2022 “Pokerface”』、『HANAZAWA KANA Live 2023 “Not As Dramatic As... ”』から厳選した全7曲のライブパフォーマンスをたっぷりとお届け!さらに、ライブの見どころなどを語った、ここでしか観られない撮りおろしのオリジナルコメントまで収録した特別映像はファン必見です。



この機会をお見逃しなく、身近なカラオケルームで気の合う仲間と飲食を楽しみながら、迫力の音と臨場感あふれる映像とともに、花澤香菜の透明感のある歌声と会場を笑顔で包んだパフォーマンスの数々をご堪能ください。









== 花澤香菜 20th Anniversary Movie 配信概要==



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆配信期間:2023年11月15日(水) ~ 2024年2月14日(水)



◆配信コンテンツ:花澤香菜 20th Anniversary Movie



【セットリスト】

Opening Comment Movie

<ライブ映像>

1: Moonlight Magic(HANAZAWA KANA Live 2022 “blossom”)

2: SHINOBI-NAI(HANAZAWA KANA Live 2022 “blossom”)

3: 駆け引きはポーカーフェイス(HANAZAWA KANA Live 2022 “Pokerface”)

4: 眠る魚(HANAZAWA KANA Live 2023 “Not As Dramatic As...)

5: Circle(HANAZAWA KANA Live 2023 “Not As Dramatic As...)

6: 恋する惑星(HANAZAWA KANA Live 2023 “Not As Dramatic As...)

7: ドラマチックじゃなくても(HANAZAWA KANA Live 2023 “Not As Dramatic As...)

<ミュージックビデオ>

8: インタリオ



◆料金:無料 ※別途室料



◆再生時間: 38分



▽視聴方法など詳細はこちら:https://miruhaco.jp/archives/item2/815441/



▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは!「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/14-17:16)