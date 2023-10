[公益財団法人日本ユニセフ協会]

日時:2023年10月8日(日)~12日(木) 場所:国立京都国際会館







【2023年10月2日 東京発】



デジタル技術の進歩は、子どもたちの生活と権利に大きな影響を与えています。世界では、子どもと若者の3人に1人がインターネットを利用しています。



2006年の第1回会合以来毎年開催されている「インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF)」は、インターネットに関するあらゆる課題について、国連主催の下、多様な関係者が対等な立場で対話を行うインターネット政策の分野で最も重要な会議の一つです。京都で開催されるIGF2023の全体テーマは、「The Internet We Want(私たちの望むインターネット)」。ユニセフは、主催・参加する以下のセッションを通じて、子どもたちを保護し、力を与え、支援するデジタル環境づくりの重要性を訴えます。



注:IGF2023のご参加(オンライン可)・ご取材には、事前のご登録が必要です。詳細は、「インターネット・ガバナンス・フォーラム京都2023」公式サイト( https://www.soumu.go.jp/igfkyoto2023/ )をご覧ください。



* * *



ユニセフ主催・参加セッションのご案内

※9月26日時点の情報です



各セッションの詳細は https://www.unicef.or.jp/event/IGF2023/ からご覧ください。



10月10日(火)13:30~15:00

Workshop #469 AI & Child Rights: Implementing UNICEF Policy Guidance

(仮訳:AIと子どもの権利:ユニセフの政策ガイダンスの実施)



10月10日(火)16:45~17:45

Open Forum #15 Protecting children online with emerging technologies

(仮訳:エマージングテクノロジーでオンラインの危険から子どもたちを守る)



10月10日(火)18:00~19:00

Open Forum #58 Child online safety: Industry engagement and regulation

(仮訳:オンラインの子どもの安全:インターネット業界の役割と規制の在り方)

日本インターネットプロバイダー協会、こども家庭庁が登壇予定。日英同時通訳アリ。



10月11日(水)08:30~09:30

Open Forum #52 RITEC: Prioritizing Child Well-Being in Digital Design

(仮訳:子どものためのテクノロジーにおける責任あるイノベーション(RITEC):デジタル設計において子どものウェルビーイングを優先する)



10月12日(木)15:15~16:00

Launch / Award Event #39 Launches of the report of Children's Cybersecurity Needs

(仮訳「子どものサイバーセキュリティニーズに関する調査報告書」発表)



* * *



