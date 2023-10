[株式会社スペースシャワーネットワーク]

音楽専門チャンネル スペースシャワーTVをはじめ音楽関連事業を展開する株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:林 吉人)は、日比谷公園大音楽堂の100周年を記念した音楽フェスティバル「祝・日比谷野音100周年 SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023 in TOKYO」を10月14日・15日の二日間にわたり開催いたします。







スペースシャワーTVが主催し、夏の終わりの風物詩となっている野外音楽フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」、通称ラブシャ。現在は山中湖に会場を移し、今年で27周年の開催を迎えたスペシャ最大の野外音楽フェスティバル・ラブシャは、1996年から2006年までの11年間にわたり「日比谷公園大音楽堂」で開催してきました。

そんな数々の伝説のライブを生み出してきた音楽の聖地・日比谷野音が100周年を迎えることを記念し、10月14日・15日の2日間、ラブシャ生誕の地である野音で「祝・日比谷野音100周年 SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023 in TOKYO」を開催。そして、特別な空間になること間違いなしのラブシャ in TOKYOのタイムテーブルが公開!



1日目の14日(土)は、オープニングアクトにラブシャ初出演の浦上想起・バンド・ソサエティ、山中湖時代を彩ってきたchelmico、OKAMOTO’S、野音開催6回目(2001年)にも出演している岸田繁(くるり)が並び、トリは野音開催2回目(1997年)に初出演、今年デビュー30周年を迎え7月には初のドキュメンタリー映画「ドキュメント・サニーデイ・サービス」が公開、スペシャとも縁が深いサニーデイ・サービスが務めます。2日目の15日(日)は、オープニングアクトにラブシャ初出演のグソクムズ、山中湖時代を彩ってきたiri、ROTH BART BARON、さらに野音開催5回目(2000年)にSUPER BUTTER DOGとして初出演したハナレグミ、そして2日間の最後となる大トリはラブシャ初開催(1996年)に出演し、2009年には山中湖で「FISHMANS:UA」として出演するなど特別な瞬間を刻んできたUAが務めます。



また、オフィシャルグッズも販売決定!ホワイトとブラック2種のTシャツを展開。記念に1枚、ぜひこちらもチェック。さらに、ラブシャ公式YouTubeでは今回出演するアーティストの過去の貴重なラブシャ映像を期間限定で公開中!くるり、サニーデイ・サービスに続き、UAの映像を10/6(金)公開予定!お見逃しなく。

スペシャらしいラインナップで10年ぶりの開催となる「ラブシャ in TOKYO」。開催初年度から現在に至るまで、変わらずに応援してきた素晴らしいアーティスト、野音に集う音楽ファンの皆様と、野音100周年を共にお祝いしましょう!

なお、チケットは一般発売中!ぜひこの機会にお申し込みください。

※イベントに関する詳細は随時オフィシャルサイトにてお知らせいたします。



<出演アーティスト>

10月14日(土)

サニーデイ・サービス / 岸田繁(くるり) / OKAMOTO'S / chelmico

OPENING ACT:浦上想起・バンド・ソサエティ

10月15日(日)

UA / ハナレグミ / ROTH BART BARON / iri

OPENING ACT:グソクムズ



<イベント概要>



「祝・日比谷野音100周年 SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023 in TOKYO」

開催 : 2023年10月14日(土)、10月15日(日) OPEN 14:15/ START 15:00

会場 :日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

オフィシャルサイト : https://lit.link/slsintokyo

Twitter:https://twitter.com/sls_sstv

Instagram:https://www.instagram.com/spaceshower_sweetloveshower/



【主催】スペースシャワーネットワーク

【共催】日比谷野音100周年記念事業実行委員会

【企画/制作】SPACE SHOWER TV

【お問い合わせ】DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)



チケット一般発売中!

■ 1日券:7,000円(税込み)

※[ 10/14 ] or [ 10/15 ]

<注意事項>

・入場チケットは座席指定券 ・お一人様4枚まで購入可能

・未就学児は膝上にて鑑賞可、座席が必要な場合は別途チケットが必要



▼イベント詳細は下記サイトよりご確認ください▼

https://lit.link/slsintokyo



<オフィシャルグッズ>

SWEET LOVE SHOWER 2023 in TOKYO オフィシャルTシャツ

・サイズ:S / M / L / XL

・価格:3,900円(税込)







<ラブシャ公式YouTube>

期間限定で過去の貴重な映像を配信中!

くるり、サニーデイ・サービスに続き、UAの映像を10/6(金)公開予定!



くるり - 街(KDDI presents SPACE SHOWER TV Sweet Love Shower 2001)

https://youtu.be/_Yam8cdwjlA?si=FUrppHIdBUQ4qE1r



サニーデイ・サービス - 恋におちたら(SPACE SHOWER TV Sweet Love Shower '97)

https://youtu.be/nP1YwCqMepw?si=kF06uQzDpMn-4Jgi



企業プレスリリース詳細へ