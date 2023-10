[株式会社スペースシャワーネットワーク]

株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:林 吉人)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、7月に放送し、好評だった特別番組『僕らのGalileo Galilei~会えたね~』に未公開映像を加えた特別版として『劇場版 僕らのGalileo Galilei~会えたね~』を11月3日(金・祝)より上映館数、上映期間限定で劇場公開することを決定いたしました。







2016年に開催した日本武道館公演をもって活動を終了したが、2012年にバンドを脱退したGt.岩井郁人と、新たにB.岡崎真輝を迎えた新体制で始動したGalileo Galilei(ガリレオ・ガリレイ)。

7年ぶり、そして新体制では初のリリース作品となるNew Album「Bee and The Whales」のリリース、さらにツアー“Bee and The Whales”Tour 2023を実施した彼らの特別番組『僕らのGalileo Galilei~会えたね~』がスペースシャワーTVで7月に放送されたが、放送後は彼らのファンにとどまらず、彼らを初めて知ったファンからも大きな反響があり好評を博した。そして、このたびTVでは放送されなかった未公開のドキュメンタリー映像とライブ映像を加え、『劇場版 僕らのGalileo Galilei~会えたね~』のタイトルで限定劇場公開することが決定した。

バンドがデビューする前後の秘蔵映像、始動後のメンバーインタビューやツアー“Bee and The Whales”Tour 2023の密着映像に加え、大スクリーンで観る価値のある6月24日にZepp Hanedaで行われたファイナル公演のライブの模様を収録。メンバーである岩井郁人・尾崎雄貴が監督を務め、バンドのこれまでとこれからがエモーショナルな映像で綴られた映像作品となった。



さらに、この作品のテーマソングであり、バンドのこれからに対する決意表明ともいえる新曲「あえたね」が10月11日に配信リリースされる。こちらもあわせてチェックしてほしい。



タイトル:『 劇場版 僕らのGalileo Galilei~会えたね~』

クレジット:

製作:スペースシャワーネットワーク

制作:Suzume Studios

プロデューサー:大坪純子、早川文子

監督:岩井郁人、尾崎雄貴

脚本:Galileo Galilei

出演:Galileo Galilei

2023年| 日本 | カラー| 16:9 | ステレオ | 80分(予定)| DCP |映倫審査前

配給:SPACE SHOWER FILMS

コピーライト:(C) 2023 SPACE SHOWER NETWORKS INC.

公開表記:2023年11月3日(金・祝)より順次劇場公開決定!

北海道・サツゲキ|11月3日(金・祝)~11月9日(木)

東京・渋谷シネクイント|11月10日(金)~11月16日(木)

大阪・シネマート心斎橋|11月10日(金)~11月16日(木)

宮城・チネ・ラ・ヴィータ|12月1日(金)~12月7日(木)

福岡・KBC シネマ|12月1日(金)~12月7日(木)

神奈川・横浜シネマリン|上映日未定

愛知・センチュリーシネマ|上映日未定

広島・横川シネマ|上映日未定

※各劇場の上映時間、チケット販売スケジュールなどは近日発表予定。



***

予告編

https://youtu.be/9QSjumX_4b8



仮公式HP

https://films.spaceshower.jp/works/017201.html

※本サイトがオープンしましたらあらためてご案内差し上げます。



『劇場版 僕らの Galileo Galilei ~ 会えたね ~』 公式 X (旧 Twitter )@galileo_aetane



***

劇場公開に寄せてGalileo Galileiのコメント



Bee and The Whalesをリリースしツアーをまわることで、僕らがステージを去り、物語を語ることが無くなってからも、僕らの音楽は忘れ去られることなく沢山の人たちと人生を共に過ごしていたんだと知りました。

バンドの歩いてきた道、7年ぶりの始動、ファンのみんなとの再会、みんなと会えた事を歌った新曲「あえたね」。みんなの愛が1つになったこの作品は、これから新しいステージに立つ僕らにとって大きな勇気になります。

この作品を劇場で一緒に楽しむことが出来て、心から嬉しいです!劇場で待ってます!



***

Galileo Galilei(ガリレオ・ガリレイ)

尾崎雄貴(Vo, G)、尾崎和樹(Dr)を中心に2007年に北海道・稚内にて結成されたロックバンド。2010年2月にミニアルバム「ハマナスの花」でメジャーデビューを果たす。その後「青い栞」「サークルゲーム」などでヒットを記録。2016年1月に4thアルバム「Sea and The Darkness」を発表した。リリースと同時期にGalileo Galilei名義での活動を“終了”することを告知し、10月に東京・日本武道館でのライブをもって活動を休止した。約6年を経て、2022年10月に尾崎雄貴、尾崎和樹、ベーシストの岡崎真輝、初期メンバーの岩井郁人の4人による新体制での活動再開を発表した。2023年3月にボックスセット「Tsunagari Daisuki Box」、5月に7年ぶりのニューアルバム「Bee and The Whales」をリリース。また、『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の劇場公開10周年を記念して、ポーター・ロビンソンとコラボした「サークルゲーム (ANOHANA Ver.)」を発表し話題となる。



***

Digital single「あえたね」 2023.10.11 (wed)

streaming & download



Lyrics : Yuuki Ozaki / Music : Yuuki Ozaki / Arranged : Galileo Galilei

Label : Ouchi Daisuki Club Records / Suzume Studios

Distribution : Virgin Music Label and Artist Services



pre-add / pre-save : https://link.fans/gg_aetane







(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ)



