◆大丸梅田店 5階 2025大阪・関西万博オフィシャルストア 11月30日(木)~







2025大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店のコンセプトは「SMILE~みんなでつながる笑顔~」





2025年の大阪・関西万博 開催に向けて9月27日(水)にオープンしたオフィシャルストアでは、公式キャラクター「ミャクミャク」をはじめとする公式ライセンス商品を取り揃えています。「SMILE~みんなでつながる笑顔」をコンセプトに、より多くの方に開幕が待ち遠しく楽しみにしていただけるストアを目指しています。同フロアには免税カウンターもあり、訪日外国人の方のお土産選びにも好評です。



人気の理由はくすっと笑える!話のネタに。今話題の大阪みやげ。





●日本の昔ながらの定番お菓子!ミャクミャクお餅入りどら焼き 4個入り 税込1,296円

北海道十勝小豆粒あんとお餅を、ふんわりと焼き上げた生地ではさんだどら焼き。優しい甘さの粒あんとお餅の相性はクセになる、みんなが大好きな味です。蓋を開けると、食べるのがもったいないくらい可愛い「ミャクミャク」の焼き印が!くすっと笑えて手土産にもぴったり。個包装されているので配りやすいのも嬉しいポイント。







●ちょっとした手土産や差し入れに!

キャラメルポップコーン 各税込680円(バナナミルク風味、いちごミルク風味、みたらし団子風味)

カラフルで見た目にも可愛いポップコーン。パッケージも可愛くてちょっとした手土産にも喜ばれます!



●スポーツ観戦は仲間と一緒にこれを着て!EXPO2025 法被 ミャクミャク 税込11,000円

ミャクミャクカラーのポップな赤と青が前面に入った法被。日本らしい海外土産としても人気です。会社の仲間とお揃いで着て一緒にスポーツ観戦をするというお客様も。新年のイベントにお揃いで着てなんていうのも盛り上がるかも?!





いつでもどこでも一緒が嬉しい。開幕も一緒に迎えたい!人気のミャクミャクグッズ。





●カバンの中にもすっぽり入る?!ぬいぐるみ ミャクミャクM 税込6,380円

ストアオープン時から変わらぬ人気のぬいぐるみです。2025大阪・関西万博が開幕されたら一緒に現地に行くのが夢と語るお客様も!自立するタイプのぬいぐるみなので、飾りやすく、オフィスの看板としてカウンターに設置されている企業も多いです。

写真(上)

・レタリングバケットハット ブラック 税込7,150円

・EXPO2025 Tシャツ ミャクミャク01 ブラック 税込3,520円

・エコバック 2型 ブルー 税込4,400円

写真(下)

・ぬいぐるみS 税込3,960円

・ぬいぐるみS座り 税込3,960円





● 日常の体験をすべて共有!持ち歩いて写真をパシャリ。アクリルスタンド 各税込1,650円

いろんなポーズをとるミャクミャクのアクリルスタンド。あなたのお気に入りのポーズはどの子?!



新春を迎える準備にも使える「500日前商品」がぞくぞく登場!





●500DAYS TO GO EXPO2025 絵馬 税込770円

開幕500日前を記念した特別デザインの絵馬。開幕までのわくわくやこれからの夢や希望を託すのにぴったり!



●500days to go! デスクカレンダー 税込み1,210円

2023年12月から2024年12月までのカレンダー。(※2023年11月30日に「開幕まであと500日」の表示入り)

日付の中に開幕までの残り日数が表示されているので、カレンダーを見ながらカウントダウンができます!



●500DAYS TO GO EXPO2025 A4クリアファイルA 税込495円

笑顔でかわいいミャクミャクはもちろん、プンプン怒ったミャクミャクが珍しいと人気!

仕事中もいろんな表情・お茶目なミャクミャクの仕草に癒されます~。



★人気商品のポイントは「くすっと笑える・みんなで笑顔」!これから友達や親戚に会う機会も増える年末年始。ちょっとしたギフトや帰省の手土産は大阪らしさ溢れる笑いをテーマに2025大阪・関西万博グッズがおすすめです。

サウスゲートビルディング南東側に日本一大きなミャクミャクが出現!





大丸梅田店は、2025大阪・関西万博開催500日前を期に更なる機運醸成を図るため、大阪ステーションシティと協業し、大阪ステーションシティサウスゲートビルディング(大阪市北区梅田3丁目1-1)外壁面に、2023年11月22日よりミャクミャクをあしらった「大阪駅ビル EXPO2025ラッピング」を実施しました。メインキャッチコピーである「くるぞ、万博。」を組み合わせたキービジュアルのデザインシートがサウスゲートビル南側窓面4~12階部分をジャックしています。



★開幕500日前を迎え、さらなる機運醸成を図る大阪ステーションシティサウスゲートビルディングに、ぜひお立ち寄りください。

